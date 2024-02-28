桃園蘆竹美食,蘆竹早餐推薦,桃園早餐,貨櫃小籠包,富國路早餐美食推薦

圍事之前從事的是網路弱電以及攝影機架設的相關工作，雖然幾年沒碰了但由於最近各地實在太缺工，我大學長一直跟我說有空就去他工程公司幫忙～這次的案場在蘆竹的長興路上，因為是水泥廠工作量挺大的！所以早餐吃好吃飽很重要！！！從中壢騎到蘆竹的路上注意到富上街與富國路路口有間很早就開賣而且顧客絡繹不絕的貨櫃屋小籠包～感覺好像挺好吃的，所以第二天就先跑來吃小籠包啦～吃飽再上工！（握拳

貨櫃小籠包

0921738098

桃園市蘆竹區富國路一段278號 請點我開始貨櫃小籠包導航

04:15–10:30，每週日公休！臨時營業時間變動請依店家粉專公告為主唷！

停車資訊：旁邊有空地可以停摩托車，汽車應該只能停富國路上白線囉。

店內環境

第一印像是老闆跟店裡員工都很客氣很有禮貌！而且本來以為只有外帶的，但沒想到老闆說店後還有簡單的內用區呢～

大姐包小籠包的手一直沒停過，一邊還跟我有說有笑的聊天～果然是職人等級的。說到小籠包啊，我個人覺得加蔥很好吃！但有人就是抵死也不願吃到一口蔥……好吧孩子你只能去找別家小籠包吃囉。（攤手

喔喔！原來內用區就在貨櫃屋的正後方，用高低差加了椅子給客人們坐著吃，吃完順手把餐盒放在桌上的回收箱裡唷。

眼尖的圍事注意到老闆一家也是好心人，因為貨櫃屋底下有準備給浪浪們的飼料跟水。我也參加過幾次浪貓的救援行動，所以深知幫助浪浪的辛苦～先給你們按個讚啦！

對了，第一次來應該會跟我一樣找餐具找半天，遠在天邊近在眼近，就在桌上的紅色工具箱裡啦～（笑翻

菜單介紹

基本上就是手工小籠包，油飯以及酸辣湯～飲料部份有鮮奶茶，豆漿跟冰紅茶～因為圍事自己有從家裡泡咖啡來所以飲料就沒點了，小籠包先來一籠再說。

手工小籠包：一顆10元

這裡的小籠包請依個人食量點４顆６顆８顆，都是偶數沒有奇數喔～可能是一籠做出來都是偶數的關係吧我猜。

而且小籠包挺大顆的，櫃台點完餐老闆還會很細心地問要不要加薑絲，也提醒說醬料區只有櫃台有～要加醬的話先在櫃台加好再拿去後面吃，那個辣椒感覺挺不錯的！（口水

好吃！沒吃過皮跟餡搭配的這麼好的小籠包呢，皮吸了湯汁後還是很Ｑ而且厚薄剛好，內餡也是非常的鮮甜！然後那個辣椒很香很辣，應該有中辣左右的等級，但為什麼老闆要開在蘆竹啦～～～我在中壢吃不到啦～～～

（謎之音：因為蘆竹人愛吃啊～你就巴結一點騎車來吃吧！

酸辣湯：３５元

滿滿的料！然後湯是由老闆送過來的，味道很不錯而且加了蒜泥提味這點我很愛。

這樣的早餐真的太滿足了…但因為這麼遠一趟路過來總是想多吃點不同的品項，本來想再吃個油飯的，後來想到剛剛櫃台上好像有掛個小牌子說有壽司？這個好！

花壽司：40元

壽司的種類一共有五種，因為是老闆的朋友手作寄賣的所以我就請老闆直接給我推薦一種，他幫我選了花壽司～～～

好吃！料跟醋飯的比例超適合的，不會因為想做大顆一點就加很多醋飯來撐場面導致完全沒吃到食材的味道，也沒有加一些太過搶味的調味比如美乃滋…我在宜蘭有吃過花壽司裡面加超多美乃滋醬的，雖然小孩很愛吃但總覺得太甜太膩，不過這都是各人口味不同啦～至少這裡的花壽司我覺得非常好吃！

來工作的路上能發現美食真是一件讓人開心一整天的事，雖然有點遠但如果下次的案場也在蘆竹的話為了小籠包，我接了！（認真

店家/景點資訊

店家名稱：貨櫃小籠包

所在地址：臺灣桃園市蘆竹區富國路一段278號

營業時間：一 二 三 四 五 六 04:15-10:30

店家電話：0921738098

評價：★★★★★

按讚加入粉絲團

延伸閱讀