ATC Cafe｜喫好茶與品咖啡。盡在城市綠洲｜不限時台中咖啡廳｜南屯區下午茶｜公益路美食｜冰淇淋流心布朗尼推薦要點

ATC Cafe｜喫好茶與品咖啡。盡在城市綠洲

ATC Cafe｜店家環境

馬克杯。可以盛裝各種飲品，對ATC Cafe來說，意味著自由無拘束的精神，

位於大墩家樂福一樓的ATC Cafe，為公益路上的好評不限時咖啡，

將茶飲結合人文咖啡與品酒趣，規劃出數種情境氛圍，打造新穎別致的品生活與食文化。

還有提供預約制包廂，多人數的課程講座，都可提早洽詢預訂空間，

今日不論想當個茶人、浪漫啡時光還是享受微醺確幸、與敲打鍵盤的創作者，

亦或著只是單純嘴饞裹腹，這裡均能找到滿足感。

ATC Cafe除了基本的咖啡和醇茶之外，也提供簡單輕食、炸物小點與手作甜點，還有微醺酒款可小酌片刻，選項十分豐富多元，

食材以減糖減油方式，讓平凡小點也能達成輕盈低負擔的民常美味，解饞或佐茶合拍極了！

每回來訪都能有不同感受，期待下回再訪細讀，台中南屯好去處，舒心啡時光加一～

ATC Cafe｜菜單MENU

▎MENU：點我

(取自 ATC Cafe 官方)

ATC Cafe｜餐點介紹

✿ 經典拿鐵｜＄120

選用中深焙的配方豆，入喉帶有馥郁的堅果和巧克力香氣，與絲滑乳香融合極好，三不五時就想來杯ATC Cafe的經典拿鐵一掃工作辛勞！

✿ 南投青韻烏龍-奶蓋｜＄115

入喉茶香清新悠揚，風味相比金萱更為濃厚ㄒ，尾韻帶有甘潤茶香，與鹹甜交織的雪鹽奶蓋合二為一，抿一口便上癮～

✿ 美式巧克力布朗尼｜＄210

將布朗尼烤出迷人香氣與邪惡的黑金流心，法國頂級奶油加上濃情苦甜的法芙娜可可，與冰爽純滑的奶香冰淇淋交織出冰火口感，

如果這顆不叫好吃，什麼才是美味呢！這枚布朗尼是今日意外拾獲的驚喜好評！

✿ 金沙鹹蛋炸雞｜＄165

選用杜蘭小麥搭上台式手法的炸雞，在綴點清香蔥末

一口咬下酥香多汁，同時可享受到鹹香金沙與濃滑起司帶來的多層次口感，一道令人止不住嘴的創意炸雞！

✿ 松露醬薯條｜＄120

脆香金黃的現炸薯條，與鮮香醇滑帶有迷人蕈菇香氣的松露醬香完美結合，滋味教人愛不釋手，不禁想吮指回味一番呢

✿ 香蕉巧克力冰淇淋烤餅｜＄210

巧克力遇見香蕉，一拍即合的最佳組合，

大口咬下，咀嚼時即能感受到烤餅的麥香夾擊著酥脆口感，香濃之中帶甜美，搭上靈魂配角煉乳醬，淺嚐此餅即露出幸福微笑！

ATC Cafe｜店家資訊

ATC Cafe

評分： / 4.5

地址：408台灣台中市南屯區大墩路533號大門 atc cafe一樓( 地圖 )

電話：04 2328 1218

營業時間

星期一: 12:00 – 22:00,



星期二: 12:00 – 22:00,



星期三: 12:00 – 22:00,



星期四: 12:00 – 22:00,



星期五: 12:00 – 23:00,



星期六: 12:00 – 23:00,



星期日: 12:00 – 23:00

星期一: 12:00 – 22:00, 星期二: 12:00 – 22:00, 星期三: 12:00 – 22:00, 星期四: 12:00 – 22:00, 星期五: 12:00 – 23:00, 星期六: 12:00 – 23:00, 星期日: 12:00 – 23:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

▎Instagram｜Facebook

▎低消一杯飲品

┺ 無公休

🅿️ 鄰近收費停車場：大墩食衣生活廣場｜磐鈺雲華收費停車場｜台中路邊停車

ATC Cafe｜店家地圖