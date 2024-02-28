《雙月食品社》以健康原味的養生湯品聞名，連續 6 年蟬聯米其林必比登推介，成為台北必吃美食之一。這家餐廳放在我的口袋名單已久，卻一直緣慳一面，這次趁著重辦護照之便來到濟南店，終於得償夙願。

雖然是平日中午，店門前依然有候位的食客，不過不如我想像中的多，應該是分店愈開愈多，有效分散人潮所致。

比起發跡的青島店，濟南店空間更大，裝潢也更漂亮，用起餐來當然更加舒適。

門口擺放一整排的塑膠椅，讓候位的客人不必罰站；還有親切的店員，端著茶壺，為來客一一奉上牛蒡茶，這就是《雙月食品社》標榜的＂五心＂之一：＂貼心＂。

第一次來訪的朋友得注意，來到餐廳第一件事，就是到門口左邊的桌上抽號碼牌，可別傻傻的站在門前等人接待。

我們抽好號碼牌後，不久就有一個服務人員給我們另一張護貝的號碼牌，上面有一個 QRCODE ，用手機掃瞄先行點餐，可以節省入座後等餐的時間。

餐廳內入口區，也有一個小小的候位區，夏天時可以吹冷氣不必受酷熱之苦，不過長凳只有一張，這可不僅是粥少僧多，只能用＂聊備一格＂來形容。

因為我們只有兩個人，所以很快就有空位，若是多人相揪用餐，等候的時間勢必更長，因為餐廳規定必須等人數到齊才能進入。

《雙月食品社》的櫃台相對簡單，左側是自取餐具，因為這裡不收服務費，所以必須自助。餐具右邊是牛蒡茶和白開水，想喝自己拿杯子裝，有趣的是這裡提供的杯子，是通常在賣場試喝才會看到的那種超小紙杯。

櫃台最吸睛的應該就是這個小菜櫃了，裡面的滷味給我的第一印象是：超級乾淨！和我們常見的油膩櫥櫃完全不同，裝滷味的盤子裡一滴湯汁都沒有，因為這叫＂吹風滷味＂，滷好後撈起就吹風晾乾，據說是為了避免壞掉。

餐廳裡座無虛席，甚至有些座位感覺是後來增添，不在原先設計規劃之中，所以有些座椅是廉價的塑膠椅，和雅致的裝潢顯得格格不入。雙人桌的桌面很小，桌距估計不足 20 公分，照片左下角空著的桌子，就是我們的座位。我們旁邊坐著兩個看起來相當興奮的日本小女生，嘰嘰喳喳不停說笑，還好語言不通，倒也不覺得吵。

等服務人員引導我們就座後，第一件事就是拿著事先點好菜的手機去結帳，因為結完帳後，手機才會將菜單送出，廚房才會開始備菜。

櫃台的右邊有兩台結帳機，現金、信用卡、多元支付都支援。結帳完畢，拿著自動列印出來的點菜單，就可以回座位等上菜了。

如果你真的不會用自動結帳機，也可到櫃台付款，不過，可能得多等一下，因為餐廳人很多，服務人員卻很少，似乎沒有固定的結帳人員，得等有人有空檔才能幫你結帳。

等餐的時候得先拿餐具，除了櫃台，柱子旁也有一個餐具抽屜櫃，舉凡筷子、湯匙、分食碗、盛餘盤 ( 放骨頭、貝殼用 ) 、醬料、茶水都在這裡。

一切就緒，將收據放在桌上，就等著大快朵頤了。

油金滷肉飯 NT$ 40

飯量不算多，滷肉倒是給得不少。白飯粒粒分明，飽滿有彈性；滷肉以帶皮肥肉居多，滷得軟爛，一抿就化開，膠質滿滿。這碗油金滷肉飯，整體味道偏南部口味，帶點甜。

花干 NT$ 30

花干很特別，使用雞高湯及純釀醬油滷製，但因經過吹風晾乾，只在盛盤後淋上一些純釀醬油，再灑些薑絲就上桌，所以吃起來絕對不會有爆汁的感覺，需要慢慢咀嚼，才能將裡面的滋味榨出來。個人是很喜歡這樣的口感，不會吃完滿嘴油光，不過，如果你是喜歡湯汁淋漓的花干，可能會稍覺過乾。

滷香筍片 NT$ 40

滷香筍片切得很薄，口感硬而脆，纖維略粗，和我印象中的滷筍片大相逕庭，不是很喜歡。

雙月乾蚵 NT$ 130

這個名字取得不太好，容易讓人望文生義，以為是鹿港那種曬乾的蚵乾，其實是每日新鮮進貨的東石鮮蚵。

雙月乾蚵是這餐最讓我滿意的一道菜，滿滿的鮮蚵，個個碩大肥美。鮮蚵底下鋪墊著豆芽菜，上面灑一把蔥花，光是賣相就引人垂涎。

飽滿的鮮蚵，咬下去爆漿的口感自不待言，我最驚訝的是一般鮮蚵多多少少都會殘存的腥味，竟然一絲不留！新鮮是一定的，但更厲害的應該是處理和烹飪的方法。這才是真正的「海中牛奶」，濃、純、鮮的滋味，搜遍腦中的記憶庫，無人能出其右。

金鮮鱸魚蛤蜊湯 NT$ 200

《雙月食品社》的湯品，向以真材實料的浮誇系照片攻占 IG 版面，但是我勸你不要抱持太高期望。為什麼我會這麼說？讓我們繼續看下去。

首先我們把湯裡的料，一層一層拆解開來。最上層是一片鱸魚，看起來像是半隻左右的大小。

翻面過來看看，魚肉比預期來得薄，不過以價位來看，這個分量可以了。魚肉相當緊實，也沒有土腥味，口味頗佳。

蛤蜊就有點令人失望了！尺寸不大，所以肉也不夠飽滿，想要享受爆汁的念頭落空了。也許是久煮的關係，肉質的口感也有點老，且大部分都已脫落到湯汁裡，夾了一堆空殼，感覺不是很好。

夾起鱸魚和蛤蜊，爆滿湯品的秘密揭曉，原來底下全是高麗菜。所以不要以為雞湯裡全是雞腿塊，就像這碗金鮮鱸魚蛤蜊湯，高麗菜已經裝滿了，料只有上面一層，看起來很浮誇，事實上主料可能沒有你想像的多。

不過也不用太失望，因為《雙月食品社》的湯確實不錯，剛喝時會覺得有點淡，但多喝幾口，鮮味就會出來。因為沒有添加太多調味品，食材的原味本來就比較淡，得靠量的堆疊才能顯出真味。高山高麗菜也煮得不錯，纖維軟嫩，清甜可口。

這次《雙月食品社》的初體驗，我們沒有點招牌的養生雞湯，反而點了較少人青睞的「金鮮鱸魚蛤蜊湯」，體會到《菜根譚》裡：「醲肥辛甘非真味，真味只是淡。」的真諦。坦白說，和我的預期有點小落差，不過「雙月乾蚵」的表現倒是令我喜出望外，多吃幾顆，口腔裡就像下起了一陣陣鮮甜的蚵雨，令人著迷！

結論是：我將再來，不為雞湯，只為一場蚵雨！

🎀雙月食品社🎀

🏡餐廳地址：台北市中正區濟南路一段 7 號 （開南商工對面）

☎️餐廳電話：02-3393-8952

🕐營業時間：週一 至 週日 11:00-14:00 / 17:00-20:00

👉官網：https://www.moonmoonfood.com/

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