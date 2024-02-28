東達極品美饌，台中婚宴會館推薦。位在台中后里評價頗高的東達極品美饌，也是在地老字號餐廳了。物價飛漲時代依然能夠端出經濟實惠的精緻合菜，而且菜色變化多，大家吃過都覺得CP值真的很高。身邊好多同學喜酒也都辦在東達極品美饌，這次也跟著跑團來吃尾牙，場地大還有停車場很方便，推薦給大家參考。

東達極品美饌

地址:台中市后里區成功路478號

電話:04-2557-1932

時間:11:00~14:00；17:30~20:30

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東達極品美饌地址

東達極品美饌位在台中后里成功路上，運動公園旁邊，還記得以前來吃同學喜酒，印象還不錯。這次是來參加尾牙聚餐，多達兩三百人，這裡場地夠大完全沒問題。

東達極品美饌停車資訊

東達極品美饌有自己的大型停車場，順著指示方向開進去就會看到

東達極品美饌環境介紹

因應各式大小型聚餐，東達極品美饌有多種包廂可以選擇，也可跟隔壁打通合併

大型宴會廳都能容納上百人，春酒、尾牙、聚會大家也都喜歡選擇這裡

尾牙聚餐精緻合菜

一桌合菜基本附兩瓶果汁，熱麥茶也可以再續唷

這次尾牙吃的是5000元一桌的合菜，菜色依然不錯，前菜來了香嫩滷雞，香腸跟冷筍沙拉

這道吃起來有點類似魚翅羹，上頭撒滿了油蔥酥，非常香，勾芡口感滑順，有滷白菜、筍絲等配料很豐富

烤魚很新鮮，肉質細嫩，胡椒鹽非常提味

滿滿的茴香鋪底，把蝦子悶熟，精選大白蝦肉質彈牙好吃

炸饅頭尬煉乳，經典好吃的小點心，中間則是里肌肉排，醬汁入味口感也很軟嫩

滿滿飽足感的蒸香菇油飯，滿滿不拉魚跟花生，味道很香，米飯Q軟好吃

炸排骨每個都好大一塊，非常大器，直接拿起來啃很過癮，肉質是軟嫩的，尤其帶骨的部位特別香

用料豐富的豬肚湯，有長年菜、丸子、火鍋料，湯頭甘甜順口，我喝了好幾碗

彈牙滑口的大顆蝦仁，搭配青花菜、紅黃椒等時蔬一起拌炒，相當解膩

最後來了紫米紅豆湯，甜度剛剛好，大家也都飽足一餐

還有一個芝麻包當飯後點心，以5000元來看這樣菜色還算OK，食材新鮮菜色也好吃

婚宴喜酒精緻合菜

這是之前喜酒吃到的菜色，12000元/桌，那天吃完菜色相當滿意，連親友都讚不絕口。目前台中市區要找婚宴桌菜幾乎都要1萬6~2萬起跳，相較東達極品美饌的價位確實CP值頗高。

首先上菜的生魚片冷盤沙拉，光是擺盤就相當有氣勢，生魚片新鮮好吃，還有烏魚子、醉雞等，非常豐盛

甜蜜慶團圓炸地瓜球，外層脆脆的很涮嘴

龍蝦沙拉搭配蔥油酥餅，蔥油酥餅熱騰騰內餡非常燙口，但那個油蔥香味讓人無法抵擋

大顆干貝炒時蔬，清爽不油膩，滿滿大干貝吃得很過癮

宴會必備狗尾草燉雞湯，整隻雞已經燉到入口即化，湯頭清香甘甜，喝上一碗滿滿幸福感

帶骨豬肋排，直接拿著骨頭起來啃很香，肉質帶有嚼勁，迷人醬香有入味，還不錯吃

特別精選的黑松露鮑魚，整顆鮑魚裹粉下去炸，外層酥脆，鮑魚鮮嫩彈牙超級好吃，底下有松露美乃滋，跟炸鮑魚味道相當配

吃完後還有慕斯蛋糕甜點，很多親友都說這樣的菜色在外面吃應該要2萬了吧~每一道都很精采，沒吃完大家也都打包回家，自身來東達吃過3、4次了覺得這間真的還不錯，分享給大家。

店家資訊

東達極品美饌

地址:台中市后里區成功路478號

電話:04-2557-1932

時間:11:00~14:00；17:30~20:30

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