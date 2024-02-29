這間「時實全酸種麵包店」位在南區水萍塭公園旁邊，網路Google評價好且去年才開幕不到一年，因此就利用農曆除夕下午時段專程前來購買，今天店家因應過年提前11:00就開門營業，小高事前不知下午1點30分才前來購買，裡面許多種麵包已經搶購一空，想要選購的有限導致我整體的評論，可能店家麵包酵母發酵過頭有點偏酸，品嚐完覺得美味定價是稍微偏高，值得樂天小高推薦給您品嚐。

從外頭玻璃櫥窗隱約可見裡面的情景。

室內空間不大每次限3組/6人進入購買，其餘顧客需要外頭依序排隊等候入內選購!。

這店面有點日式文青簡約風格真舒服，直接推開木門進入店內選購。

店裡面空間不大有點擁擠的感受，牆面貼上淺藍色馬克磚有點日式喫茶風格。

靠牆處有堆放製作麵包的各種材料供參考。

木製銷售櫃檯上有放置各種麵包供挑選，每一種麵包皆有表示品名跟價錢供依據，檯面上很多麵包都賣完選擇性偏少，檯面上麵包大概有自製青醬白鯷魚140元，香料咖喱煙燻德國香腸丹麥135元、酸種松露乳酪可頌155元、濃巧克力酸櫻桃司康60元、伯爵白巧克力葡萄乾司康60元、蒜味麵包丁70元、酸種杏仁可頌110元、酸種原味可頌60元、酸種巧克力可頌80元…………等等。

櫃檯中間部份用來做結帳服務櫃檯。

櫃檯上還有放置烏龍草莓瑪德蓮45元供選購。

這張雙面製作精美的型錄供顧客自行拿取，裡面有詳細介紹吃酸種麵包的好處，還有麵包在家裡如何處理享用。

店家有專屬的紙袋供放置拿取。

小高今天就購買濃巧克力酸櫻桃司康60元、伯爵白巧克力葡萄乾司康60元、蒜味麵包丁70元、酸種杏仁可頌110元、酸種原味可頌60元、酸種巧克力可頌80元及烏龍草莓瑪德蓮45元等，這樣一袋總共花費490元確實有點貴。

小高直接分享整體麵包品嚐心得，這一整袋麵包是有水準好吃但定價偏貴，我最為推薦原味可頌酥脆香氣十足，這可頌的口感絕對是名列前茅好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「Wild Solid Sourdough Bakery 時實 全酸種麵包店」銷售空間日式復古很舒服，服務很親切，整體口感有水準定價稍微偏貴，值得樂天小高推薦給您品嚐。



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店家資訊：Wild Solid Sourdough Bakery 時實 全酸種麵包店

地址：702台南市南區建南路71號

營業時間： 13:30–19:30 （週一、二、三、四公休）

電話：無

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com