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台南市南區吃。台南市｜南區。「Wild Solid Sourdough Bakery 時實 全酸種麵包店」歐式酸種麵包專門店，每週僅營業三

2024-02-29 22:25:04 樂天小高&樂天人生 人氣：105
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2366篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 南區

造訪商家：Wild Solid Sourdough Bakery 時實
place台南市南區建南路71號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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這間「時實全酸種麵包店」位在南區水萍塭公園旁邊，網路Google評價好且去年才開幕不到一年，因此就利用農曆除夕下午時段專程前來購買，今天店家因應過年提前11:00就開門營業，小高事前不知下午1點30分才前來購買，裡面許多種麵包已經搶購一空，想要選購的有限導致我整體的評論，可能店家麵包酵母發酵過頭有點偏酸，品嚐完覺得美味定價是稍微偏高，值得樂天小高推薦給您品嚐。 

從外頭玻璃櫥窗隱約可見裡面的情景。 

室內空間不大每次限3組/6人進入購買，其餘顧客需要外頭依序排隊等候入內選購!。

這店面有點日式文青簡約風格真舒服，直接推開木門進入店內選購。 

店裡面空間不大有點擁擠的感受，牆面貼上淺藍色馬克磚有點日式喫茶風格。

靠牆處有堆放製作麵包的各種材料供參考。 

木製銷售櫃檯上有放置各種麵包供挑選，每一種麵包皆有表示品名跟價錢供依據，檯面上很多麵包都賣完選擇性偏少，檯面上麵包大概有自製青醬白鯷魚140元，香料咖喱煙燻德國香腸丹麥135元、酸種松露乳酪可頌155元、濃巧克力酸櫻桃司康60元、伯爵白巧克力葡萄乾司康60元、蒜味麵包丁70元、酸種杏仁可頌110元、酸種原味可頌60元、酸種巧克力可頌80元…………等等。

櫃檯中間部份用來做結帳服務櫃檯。 

櫃檯上還有放置烏龍草莓瑪德蓮45元供選購。 

這張雙面製作精美的型錄供顧客自行拿取，裡面有詳細介紹吃酸種麵包的好處，還有麵包在家裡如何處理享用。

店家有專屬的紙袋供放置拿取。 

小高今天就購買濃巧克力酸櫻桃司康60元、伯爵白巧克力葡萄乾司康60元、蒜味麵包丁70元、酸種杏仁可頌110元、酸種原味可頌60元、酸種巧克力可頌80元及烏龍草莓瑪德蓮45元等，這樣一袋總共花費490元確實有點貴。

小高直接分享整體麵包品嚐心得，這一整袋麵包是有水準好吃但定價偏貴，我最為推薦原味可頌酥脆香氣十足，這可頌的口感絕對是名列前茅好吃

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：Wild Solid Sourdough Bakery 時實 全酸種麵包店」銷售空間日式復古很舒服，服務很親切，整體口感有水準定價稍微偏貴，值得樂天小高推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：Wild Solid Sourdough Bakery 時實 全酸種麵包店

地址：702台南市南區建南路71號

營業時間： 13:30–19:30（週一、二、三、四公休）

電話：無

   樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

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