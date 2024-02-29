朋友有次幫我買了這家惡魔泡菜，香脆爽辣還帶甘甜的口感我很喜歡，所以自己又親自去買一次才知道這裡未免太偏僻，真的位於鄉間小路間，難怪大家都是宅配團購買居多。現場買還可以看到在地媽媽們正在忙著手工製作泡菜裝罐，也不在意被你看到製作過程，因為真的是手作無添加。

西米廚房惡魔泡菜｜交通位置

連結宜蘭縣員山鄉與三星鄉的葫蘆堵大橋附近的鄉間小路間。

這裡真的只能自駕過來，交通沒有很方便，想吃也可以上網買喔。

地址：宜蘭縣員山鄉長堤路32巷12號

電話：0930 755908

時間：09:30–17:30

線上訂購：惡魔泡菜．韓式泡菜．西米廚房 (shimi9336.com)

是說邊開車也邊懷疑這裡怎可能有開店

但真的有，就是這麼低調，畢竟以宅配團購為主的話，位置確實也不重要。

會想專程來買就是因為我們這種邊緣人，根本湊不齊買三千免運，反正有來宜蘭就順便買，就當作宜蘭伴手禮這樣。

店內真的很樸實

看得出來是手工製作無添加

因為製作過程也不怕你看。

就連裝罐也是手工的，沒有機器幫忙。

現場購買泡菜系列商品，打卡現折10元。

現場貨很足

各種口味都有

我是沒吃過其他商品

就是對惡魔泡菜情有獨鐘。

黃金海帶芽好像是新產品

西米廚房惡魔泡菜｜MENU

線上訂購：惡魔泡菜．韓式泡菜．西米廚房 (shimi9336.com)

【運費說明】

泡菜價格：1-5罐200元｜6-14罐150元

1.消費滿3000元以上免運費

2.消費未滿3000元，低溫宅配運費150元

我們小弱弱

惡魔泡菜跟黃金海帶芽各一罐就好

惡魔泡菜

有分大中小三種辣度可選擇。

成份：大白菜、韓國辣椒粉、蒜頭等

重量：1000公克

保存：冷藏4~7℃

期限：冷藏45天

售價：$200

選用在地新鮮食材大白菜，依季節不同，厚度不同脆度，口感也不同以手工嚴選後再經洗淨、切片、再淹以鹽巴讓他釋放出水份，再碾壓壓乾、洗淨、濾乾等多道工法後，最後以獨家配方比例的的韓國辣椒粉拌勻醃製入味。

口感香脆爽辣，偏甘甜，不死鹹

朋友覺得比韓式泡菜還要甜一點，但我很喜歡。

重點是很夠味，中辣的話對我來說比較剛好。

可當下酒小菜、餐前開胃菜，也可做成泡菜拉麵、泡菜火鍋、泡菜炒飯、泡菜水餃、泡菜拌麵、泡菜煎餅…等。

但我個人最喜歡做的料理就是泡菜炒豬肉，因為很簡單，只要泡菜炒過後放入豬肉片即可，如果要說小秘訣的話，我會加上醬油膏做調味，可以中和酸度，給大家參考。

西米廚房惡魔泡菜

地址：宜蘭縣員山鄉長堤路32巷12號

電話：0930 755908

時間：09:30–17:30

線上訂購：惡魔泡菜．韓式泡菜．西米廚房 (shimi9336.com)

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