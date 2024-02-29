各位好～這陣子天氣忽冷忽熱
當你以為要回暖時，寒流又再度出現
台灣的天氣變化真的不會讓你失望XD
害得我原先規劃好的野餐行程只能作罷
不然天氣這麼冷真的會在公園裡直發抖
而在野餐行程前，我們有分配各自負責的飲食
當時我被分配到鮮乳和土司的採買與製作
我除了使用之前推薦的六甲田莊起司片自製吐司外
還帶了兩瓶全聯就能買到的國產鮮乳！
分別是六甲田莊和柳營鮮乳～
其中六甲田莊是上次分享起司片料理時認識的
而柳營鮮乳則是野餐的朋友指定要我買的
說是因為他們家小朋友特別愛喝那牌
所以希望野餐的時候也能準備柳營鮮乳～
接著就來分享這兩款鮮乳的心得吧！
先來介紹我最熟悉的六甲田莊鮮乳
六甲田莊鮮乳最大特點就是獲得全球風味絕佳獎章三星級評鑑！
在全聯購入時會看到有小貼紙標示～
上網大概看了資料後，整理出幾項重點幫大家理解下
那個獎項可以說是食品界的米其林
需先經過世界名廚以及飲品專家評鑑
接著才會依分數給予星等
而三星則是最高榮譽，等同於感官評鑑中總分達到９０％以上
由此可知六甲田莊的美味備受肯定甚至享譽國際！
而六甲田莊鮮乳喝起來偏濃郁、香甜
用鼻子輕輕的聞就能感受到十足的奶香味
但也不用擔心奶味太過於厚重
鮮乳整體的口感很滑順、好喝
在工作告一段落時，倒杯六甲田莊鮮乳
不只是提振精神，也能被香氣療癒身心～
接著要介紹的是朋友推薦的柳營鮮乳
當初製作起司片料理時覺得起司味道很不錯
所以也滿好奇柳營鮮乳本身味道怎麼樣～
而且去查了相關網站和網路評價後
才發現柳營鮮乳同樣受到很多部落客推薦
真的是相見恨晚呀XD
朋友說他們家小朋友除了單喝以外
也會搭配可可粉自製巧克力鮮乳～
而我則是習慣純喝鮮乳
因為我覺得這樣最能品味鮮乳的純粹風味
而且柳營鮮乳嚐起來有種清新感
口感鮮甜但不是會甜到膩的那種
而且餘韻還有著淡淡奶香
難怪六甲田莊起司會這麼好吃！
這陣子六甲田莊和柳營鮮乳都漸漸變成我習慣喝的鮮乳品牌
現在只要去全聯，我都會先看架上剩哪個
然後再看哪個有做活動就選擇哪家
或是看當下的心情決定，畢竟水瓶座的心就是這麼摸不透XD
以上就是我的全聯鮮乳推薦品牌分享
推薦大家可以趁平日去全聯看看
比較不會遇到架上缺貨的情況唷
按照慣例！下面有更詳細的資訊
提供給大家參考～
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