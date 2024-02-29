各位好～這陣子天氣忽冷忽熱

當你以為要回暖時，寒流又再度出現

台灣的天氣變化真的不會讓你失望XD

害得我原先規劃好的野餐行程只能作罷

不然天氣這麼冷真的會在公園裡直發抖

而在野餐行程前，我們有分配各自負責的飲食

當時我被分配到鮮乳和土司的採買與製作

我除了使用之前推薦的六甲田莊起司片自製吐司外

還帶了兩瓶全聯就能買到的國產鮮乳！

分別是六甲田莊和柳營鮮乳～

其中六甲田莊是上次分享起司片料理時認識的

而柳營鮮乳則是野餐的朋友指定要我買的

說是因為他們家小朋友特別愛喝那牌

所以希望野餐的時候也能準備柳營鮮乳～

接著就來分享這兩款鮮乳的心得吧！





先來介紹我最熟悉的六甲田莊鮮乳

六甲田莊鮮乳最大特點就是獲得全球風味絕佳獎章三星級評鑑！

在全聯購入時會看到有小貼紙標示～

上網大概看了資料後，整理出幾項重點幫大家理解下

那個獎項可以說是食品界的米其林

需先經過世界名廚以及飲品專家評鑑

接著才會依分數給予星等

而三星則是最高榮譽，等同於感官評鑑中總分達到９０％以上

由此可知六甲田莊的美味備受肯定甚至享譽國際！

而六甲田莊鮮乳喝起來偏濃郁、香甜

用鼻子輕輕的聞就能感受到十足的奶香味

但也不用擔心奶味太過於厚重

鮮乳整體的口感很滑順、好喝

在工作告一段落時，倒杯六甲田莊鮮乳

不只是提振精神，也能被香氣療癒身心～





接著要介紹的是朋友推薦的柳營鮮乳

當初製作起司片料理時覺得起司味道很不錯

所以也滿好奇柳營鮮乳本身味道怎麼樣～

而且去查了相關網站和網路評價後

才發現柳營鮮乳同樣受到很多部落客推薦

真的是相見恨晚呀XD

朋友說他們家小朋友除了單喝以外

也會搭配可可粉自製巧克力鮮乳～

而我則是習慣純喝鮮乳

因為我覺得這樣最能品味鮮乳的純粹風味

而且柳營鮮乳嚐起來有種清新感

口感鮮甜但不是會甜到膩的那種

而且餘韻還有著淡淡奶香

難怪六甲田莊起司會這麼好吃！





這陣子六甲田莊和柳營鮮乳都漸漸變成我習慣喝的鮮乳品牌

現在只要去全聯，我都會先看架上剩哪個

然後再看哪個有做活動就選擇哪家

或是看當下的心情決定，畢竟水瓶座的心就是這麼摸不透XD

以上就是我的全聯鮮乳推薦品牌分享

推薦大家可以趁平日去全聯看看

比較不會遇到架上缺貨的情況唷

按照慣例！下面有更詳細的資訊

提供給大家參考～





↓↓全聯鮮乳推薦～營養香甜又高品質↓↓

六甲田莊、柳營鮮乳

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