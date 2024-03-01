這間位在台北捷運忠孝敦化站的「河北越南河粉麵包」，是由幾位越南人合開的越南料理店，所有的菜色都是重統的越南餐點，在店裡面時不時可以聽到店員用越南話在溝通，讓人彷佛來到越南用餐一樣。店內的餐點以河粉類為主從清淡的原味到重口味的酸辣跟咖哩都有，味道跟台灣一般的河粉小吃完全不同，是道地的越南口味，喜歡酸辣開胃口味的人來到這裡更不能錯過酸辣湯底，又跟泰式的酸辣味不同，唯一相同的都是會讓人一吃就上癮。

餐廳介紹

河北越南河粉麵包 名稱 : 河北越南河粉麵包

電話 : (02)2771-1758

地址 : 台北市大安區忠孝東路四段181巷7弄5號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週四、週日 11:30-22:00

營業時間 : 週五~週六 11:30-23:00

從捷運忠孝敦化站2號出口步行2分鐘就可抵達，直接穿過「現代大廈」後往左前方看就可以找到

餐廳環境

餐廳的環境是狹長型的，走道的寬度只能容納一個人行走

位子都是兩張桌子併成的四人桌，店內一次最多可以容納40位左右的客人

醬料跟餐具區入口處的左邊可以自由取用

從門口往內看就可以直接看到廚房，正面的櫥窗上擺滿各種越式的醬料、椰奶跟麵包

走到側邊就是越南麵包跟春捲的製作區，這次的位子剛好就在旁邊可以看到餐點製作的過程

菜單

餐點的選擇主要分為河粉、越南麵包跟各式小菜，其中河粉有分湯類或是乾拌類

餐點介紹

這次點兩碗湯河粉跟一份越南麵包，因為當天天氣滿冷的喝點湯也比較溫暖

第一碗是「酸辣豬肉河粉」，一端上來就能聞到酸辣跟番茄的香味

河粉的麵條式寬麵條，吃起來Q彈滑順，而且麵條的份量吃完飽足感剛好

湯頭喝起來酸中帶辣，整體的味道酸味比較濃一點入口後番茄的甜味會慢慢散發出來

豬肉吃起來軟嫩吸飽湯之後更是酸辣過癮，而且肉的量也算滿多的

番茄直接吃味道就比較但一點，整個味道都已經融入湯頭裡

第二碗是「生牛肉河粉」，湯頭跟酸辣的比起來就清淡許多

牛肉的部分是半熟的狀態，還可以看到粉嫩的顏色，吃起來的口感比煮熟的軟嫩很多

原味的湯頭比較能吃到河粉本身的味道，在口中咀嚼會慢慢散發出麵香

湯頭喝起來清爽滑順，沒有過多的調味料不會有鹹膩感

越南麵包是點「白麵包」，沒有其他額外的配料，不過上面會淋上一點類似糖蜜的醬

麵包外皮非常酥脆裡面鬆軟，吃起來十分涮嘴

點白麵包的目的是直接沾湯底來吃，原味湯底吃起來清爽，酸辣湯底則是非常開胃

結語

吃過的越式河粉次數不算多，但吃道地的越南河很次數卻是數的出來，加上又是越南老闆的傳統家鄉味，全部都是以河粉為主的菜單，就能在東區這個熱門的戰區生存著實不容易，雖然是一間相對新的餐廳，但用餐的客人絡繹不絕，基本上都是客滿的狀態，河粉跟麵包都是每桌必點的項目，甚至會不斷加點麵包來搭配湯頭吃，好味道已經不斷散發出去。