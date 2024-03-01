

就在南港捷運昆陽站步行約10分鐘，隱身在昆陽街中，有一間「靜心苑」，原本是松山療養所所長宿舍，現在則是日式百年老宅餐廳，除了供應定食套餐外，還有茶飲和甜點，彷彿在都市叢林中的世外桃源，喜愛老宅餐廳的千萬不要錯過了，另外靜心苑一館二館皆提供場地租借服務，像是藝文展覽、課程教學、各式講座或是會議需求、商業拍攝都可洽談



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靜心苑｜松山療養所所長宿舍

住址：台北市南港區昆陽街164號

電話：02 2653 0033

營業時間：11：00~21：00（11：30供餐）

官網：https://jinghsinyuan.com.tw

FB: https://www.facebook.com/JingHsinYuan

※低消170/人，用餐限時2小時※

※靜心苑館內為維護古蹟，務必穿著襪子入場，若無穿襪子可於現場購買※



檢視較大的地圖

靜心苑環境

從喧嘩的忠孝東路走來，靜心苑彷彿在都市叢林中的世外桃源十分恬靜，每區的座位都有不同的感覺，這天假日中午來到就已接近客滿，建議先訂位





在中間這區用餐的時候可以看到一片綠意和錦鯉塘的魚兒







靜心苑座位距離很舒適，不會安排的太過擁擠，到處都有歷史的回憶，也有販售一些可愛的小物





靜心苑菜單

可訂位11點，但11點半才開始供餐，就座以後再到櫃枱點餐結帳即可，除了供應定食套餐外，還有茶飲和甜點









○悠遊濃郁咖哩雞$300

女兒點的咖哩雞飯，套餐會有一樣主餐配上兩碟小菜一碗當日湯品，今天是味噌蘿蔔湯，米飯靜心苑則是特別選用三光米，特別香Q，咖哩醬金黃色的色澤讓人食指大動，上面還放了半顆溏心蛋和花椰菜，馬鈴薯和蘿蔔也煮的軟爛











○季節限定-蒜香鴨賞套餐$320

看到季節限定就想點，而且難得在台北的餐廳吃到鴨賞，鴨賞拌上香蒜苗是道好下飯的美味









○冬片金萱烏龍$220

其實到訪這天有點炎熱，但這裡的氣氛好適合來壺好茶，冬片金萱烏龍茶味清香不苦澀，還可以免費回沖，點上一壺可以兩人分享





○波蘿泡芙2個（香草+巧克力）$90

波蘿泡芙剛好一組兩個可以跟女兒一人一個，波蘿的外皮酥酥脆脆搭配滑順又甜甜的內餡，到這邊來享用下午茶也不錯





靜心苑二館

對面則是靜心苑二館可以免費參觀，開放時間是13：00~17：00（每週二公休）在靜心苑用完餐後也可以過來走走看看，不定期還有舉辦藝文相關活動與課程









靜心苑二館的面徑比靜心苑略小，所以參觀時間不用很久，所以人也不是很多，環境很清幽，適合喜歡細細欣賞古蹟的人





個人意見

靜心苑（原松山療養所所長宿舍）整體環境我很喜歡，用餐起來很舒適，在等待餐點的時候也可以帶著小朋友到處繞繞看看，餐點也很好吃，但餐點份量比較適合女生，這邊也有下午茶和甜點，到這邊靜靜喝茶吃點心氣氛很不錯喔

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