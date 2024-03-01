裏葉

地址：台南市中西區西門路三段45巷42弄10號

TEL：(06)221-7282

營業時間：11:00-16:30(營業日請見店家IG)

IG：裏（ㄌㄧˇ）葉

還沒來裏葉就知道它人氣很旺，但來了之後才知道，他比我想像中的誇張！

裏葉11:00開始營業，大約9:30~10:00左右會登記候位，

我大約10點多來到裏葉，我後面又來了二位，等待候位的時候，隔壁的阿爸說：『早上六點多已經有人來排隊了！生意有夠好做的，現在的年輕人喔.........』

聽阿伯那麼說我心都涼了~擔心不知道會登記到幾點？而且對於六點多就來排隊感到不可思議😳😳😳

還好~我只有一個人，登記到12點，在我後面的2位客人就登記到2、3點了！登記完要先付100元訂金，人就可以離開，等時間到再回來即可。

裏葉的位置非常的隱密，藏身在小巷弄之中，只適合步行進來～這麼隱密人氣還那麼旺，讓人更加期待！

看的出有歷史的老屋，被許多植物妝點的好有意境，好美喔～超喜歡的！

而用餐區在二樓，點餐時會被告知座位~

點餐的櫃台在一樓，這空間也被妝飾的很有特色～充滿文青的氣息！

菜單~

二樓用餐空間好美喔～彷彿來到京都的咖啡店，好喜歡喔！

這是我被安排的座位，一人座，這麼文青這麼美，完全沈浸在這空間之中～

其實應該說，每個座位都有好美喔～

點了紅酒燉牛肉蛋包飯、布丁及印度奶茶。

餐點的擺盤、用餐的空間、質感的餐具.........感受到滿滿的用心，畫面色香味俱全，更令人期待！

紅酒牛肉蛋包飯，蛋皮超嫩的，裡面的飯蠻濕潤的，但粒粒分明，配上濃郁的紅酒醬非常好吃，像是完美的合奏曲。

布丁很有聖誕氣氛🎄而且質地好嫩好嫩，焦糖濃郁到不像話卻又不會苦，到底怎麼辦到的？！好吃到很驚訝！

印度奶茶是用保溫瓶盛裝，怎麼會如此貼心❤️，溫熱香醇的奶茶，熱熱入口，被肉桂、薑⋯⋯各種香料療癒，在冷死人的這一天格外暖心！

完食後完成能明白為何有人甘願在這麼冷的天氣依舊在六點就來排隊！如果有機會，我也是會再訪！不只食物好吃，像極了京都咖啡店的氛圍也讓人好喜歡好沈醉！

別忘了給Liz一個讚喔！

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