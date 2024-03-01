在台北大安區，距離捷運國父紀念館站2號出口步行約十分鐘，位在東區隱身在巷弄中的「巧哚洋房ChiaoDuo House」，從店門開始就讓人有到歐洲的小餐館溫韾舒適感，店內提供多種正宗義大利料理，還有提供紅白酒跟氣泡水，很適合情侶約會慶生、家庭朋友聚餐

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巧哚洋房ChiaoDuo House

地址：台北市大安區仁愛路四段345巷5弄17號

電話：0227783347

營業時間：平日17:30-23:30 週末11:30-14:30 17:30-23:30 （週一公休）

FB：https://www.facebook.com/chiaoduohouse1123

IG：https://www.instagram.com/chiaoduo_house



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巧哚洋房ChiaoDuo House店內環境

隱身在東區巷弄中的「巧哚洋房ChiaoDuo House」讓我回想到去歐洲旅遊時候去的餐廳，紅色為主色顯得很熱情大方，店裡的座位也可以依照預約人數做不同安排

○拿波里蕃茄淡菜$380

開胃前菜拿波里蕃茄淡菜，除了傳統使用蕃茄料理外，再加上煙燻甜椒與小茴香，讓淡菜有新的風味，附上的麵包則是香烤奶油軟法，軟法可以直接吃或是沾取蕃茄醬汁更添加其風味



○義式馬鈴薯麵疙瘩$480

上面像雪花一樣的東西是烤帕瑪森起司，一刀切下還有咔滋的酥脆聲，義式麵疙瘩則是以馬鈴薯與小麥粉製作而已，跟我們平常看到麵疙瘩的不一樣，吃起來則是Q彈有嚼勁，加上滿滿的義式醃漬肉末醬汁，讓人一口接著一口



○塩漬鱈魚細扁麵$680

這道塩漬鱈魚細扁麵份量不少，大塊的塩漬鱈魚不是拿來單吃的，正確吃法是需先將鱈魚切小塊與番茄細扁麵一起攪拌再入口，才能帶出鱈魚焦鹹香與肉醬的味道







○卡諾里卷$280

看起來像兩個巧克力冰淇淋的其實義大利西西里島的代表甜點，廚師是將傳統卡諾里卷創新改良做成冰甜筒狀超可愛，上面還撒了金箔和彩色巧克力米，內餡是帶椰香瑞克達起司，吃起來甜鹹甜鹹很是特別



個人意見

這次在巧哚洋房ChiaoDuo House正宗義大利餐廳，享用到的都是平常很少吃到餐點，餐點份量也不少，蠻適合多點幾道不同種類的餐點與親朋友好友一同分食，再搭配美酒就可以享受彷彿在歐洲的美好用餐時光

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