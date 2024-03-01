還在煩惱是廚房白癡不會做料理嗎？

品高聽到大家的呼喊了〜推出全新日式炸物粉，不需要智商也能做料理

小編拍胸脯保證好吃呦哈哈哈！

今天要來推薦這款酥炸粉，零廚藝的你在家裡也可以輕鬆炸出美味炸物

只要三個步驟超簡單，就讓我們繼續看下去〜

【品高咔汁脆日式炸物粉-辛辣】

竟然意外發現全聯就有在賣！！

實體通路：全聯福利中心

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首次購物享８9折．全館單筆滿699元免運

品高咔汁脆日式炸物粉-辛辣最大的特色就是不需要再額外添加調味，已黃金比例調味

，所以不用再做其他調味(懶人表示萬歲)，直接開炸就可以了，超方便！

輕巧的包裝設計，夾鏈式的設計可密封、可重複使用，且有效地封閉，防止受到潮濕

和市面上一般炸物粉不同，品高咔汁脆日式炸物粉飾用獨特肉蛋白嫩化技術，可以直接鎖住肉汁，入⼝香嫩Juicy

而且非常簡單料理、快速上手，一般油炸or氣炸鍋都可以

包裝背面標示的調理方法寫得很清楚，也有圖示方便理解

油鍋作法：

1.將水與炸粉攪拌均勻成麵糊

2.放入肉塊，讓肉充分裹上麵糊，醃製15-20分鐘

3.油鍋理想的油炸溫度是160~180℃左右，將肉塊放入鍋中油炸5分鐘，外皮呈現金黃就可以起鍋了

(注意事項：比例à肉：粉：水=5：1：1)

氣炸鍋作法：

1.所有食材混和均勻後，浸漬15-20分鐘

2.平舖於氣炸鍋，200℃，15分鐘

3.翻面，220℃，8-10分鐘

簡單，簡單，非常簡單！看完你就會明白了(嗯嗯小編充滿信心中)

無論是肉類、海鮮、蔬菜都適用，可以選擇愛吃的食材和份量

【二節翅】

氣炸鍋溫度設定參考

200度/15分鐘

中間拉出來翻面

220度/5分鐘

直接倒入保鮮盒內攪拌均勻就可以放入食材囉〜

粉漿和雞肉混合後，靜置30分鐘

因為是肉類沾粉的食物，建議可以鋪上鋁箔紙或是有孔隙的烘焙紙，這樣在清潔上會比較方便唷

將醃漬好的雞翅平鋪後就可以送入洞房…..？！ㄟ……不是啦，是送入氣炸烤箱囉

設定好後就會自動烹調，是不是超簡單？！

最後再拉出炸網，將雞翅翻面，再繼續以220度氣炸5分鐘，即完成

哈哈〜雞翅炸出來顏色超漂亮的耶，完全不輸給外面的炸雞店XD

很香〜烤得外皮酥酥脆脆，雞肉內裡口感蓬鬆Q彈，吃起來鹹香適中且帶點微辣口感

風味很有層次，從第一口到最後一口都回味無窮，一吃就上癮，一出爐就被全家大大小小秒殺

【酥炸天婦羅(炸蔬菜)】

炸物酥脆好吃的秘訣是：粉漿比例！連炸蔬菜都可以很好吃！

使用品高咔汁脆日式炸物粉，任何蔬菜都可以輕鬆搞定

所有蔬菜都要先切好再裹粉去炸

熱一鍋，放入適量的油，待油溫燒熱至約180℃後放進鍋中，以中火炸至表皮呈金黃酥脆狀，撈起後瀝乾油份

貼出自己做出的成果照，看起來簡直就跟外面賣的沒有兩樣(得意狀)

賣相還不錯啦，而且真的超〜好〜吃！！

杏鮑菇本身高纖、富含營養，是我們家很喜歡的食材之一

炸杏鮑菇的水份鎖在裡面，一口咬下外酥內軟爆漿，鹹香好滋味，是令人欲罷不能的蔬食小點

四季豆下鍋炸，稍微攪動一下，等豆子浮上來，粉漿的顏色變金黃色撈起

有著柔軟帶Q的口感，不會乾乾的，再灑上胡椒粉，就很好吃囉〜

玉米筍裹粉油炸好好吃，多了一層脆口感！

新鮮的超甜超好吃，什麼都不用加，就是那麼唰嘴

【酥炸喜相逢】

氣炸鍋180度15分鐘翻面200度15分鐘

酥炸喜相逢無腥味，整尾都可以食用，是許多大朋友小朋友都愛吃的魚料理！

炸後金黃酥脆，咬下爆卵多汁，魚卵在口中咀嚼時啵啵啵的的口感，外皮酥酥真的很好吃哦〜

小珊珊碎碎念：

酥炸粉料理，自己炸物小吃不是夢！

有了這款小編瞬間大躍進為家裡的小神廚，料理從零，瞬間提升為驚為天人的口感境界哈哈

品高咔汁脆日式炸物粉真的是神物！100%零失敗，料理方式真的好簡單！！！

不用任何調味料，使用氣炸鍋只要20分鐘就可以上桌

小編已經回購好幾次了，真心推薦 ，您一定要買來試試看

【Info】

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品高官網： https://www.food.com.tw/

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