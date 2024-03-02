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彰化縣鹿港鎮不能錯過的蚵仔包，外皮酥脆，內餡包滿，鮮蚵飽滿鮮甜

2024-03-02 10:58:51 果果愛Fruitlove 人氣：102
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窩客好文

果果愛Fruitlove

發表篇數：574篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：金盛蚵仔包
place彰化縣鹿港鎮民權路269號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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鹿港老街必吃的美食蚵仔包，配料豐富有飽足感，堅持每天換新油，環境衛生又乾淨，適合當作一份正餐或是邊走邊吃的小點心，現點現做外皮酥脆不油膩，用餅皮而不是用粉漿把滿滿的料包進去，先在底部鋪滿韭菜肉絲冬粉，然後加入一顆生態農場特級雞蛋，還有產地直送的鮮蚵，個個飽滿鮮甜，一口咬下讓人好滿足

金盛蚵仔包-店家環境

金盛蚵仔包⟩彰化鹿港老街美食，來鹿港老街不能錯過的蚵仔包，外皮酥脆，內餡包滿，鮮蚵飽滿鮮甜 @果果愛Fruitlove

有一段時間沒有來到鹿港了，這次來帶小孩回來媽祖廟拜拜，順便體驗了捏麵人和順便走走逛逛。

從鹿港老街的巷弄裡往鹿港郵局的方向，大約在民權路跟大有街的交叉口廟宇的前面的位置，發現這家人氣很旺的攤子，一開始在對面馬路的時候還沒有看到是賣甚麼的，走進一看才發現是賣蚵仔包，之前好像就知道這間，但沒有注意過原來做法跟蚵嗲不太相同

金盛蚵仔包⟩彰化鹿港老街美食，來鹿港老街不能錯過的蚵仔包，外皮酥脆，內餡包滿，鮮蚵飽滿鮮甜 @果果愛Fruitlove

製作的環境看起來很乾淨，在包的手也有戴上手套，餅皮跟水餃皮的感覺有點像，會先在餅皮裡包入韭菜肉絲冬粉，接著放進容器裡後打入一顆蛋，旁邊蚵仔放的位置是有瀝水的那種，每一顆看起來也都很飽滿

金盛蚵仔包⟩彰化鹿港老街美食，來鹿港老街不能錯過的蚵仔包，外皮酥脆，內餡包滿，鮮蚵飽滿鮮甜 @果果愛Fruitlove

接著放入蚵仔，看起來給得不少顆，除了蚵仔口味之外，還有干貝鮮蚵包跟蝦仁包可以選......( 繼續閱讀文章 )

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