每次懶得煮飯就是來桃園A19環球購物中心覓食，茶自點從開幕後也是我蠻常去的店家

茶自點環球A19店位於在桃園A19環球購物中心3樓，鄰近桃園國際棒球場、青塘園

桃園會展中心、世界客家博覽會媒體中心，桃園機場捷運A19站

茶自點的餐點也非常多樣化，從中餐、下午茶到晚餐來到這都能滿足

不僅吃正餐，與朋友相約也會到茶自點喝喝飲料吃個小點心呢 !

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茶自點環球A19店 | 菜單

提供熱炒套餐、中式套餐、養身套餐、鍋物、湯麵、甜點、炸物、飲品

點餐採用QRcode線上點餐，鍋物類使用菜單點餐

13歲以上需點一份飲品OR主餐

茶自點環球A19店 | 環境介紹

茶自點環球A19店是一間有質感又平價的中式料理餐廳

店內裝潢屬於英式輕奢風格，使用大量寶藍色與橘色去做搭配

環境整體是很舒服，很適合約會、聚餐、三五好友相聚的餐廳

茶自點環球A19店 | 餐點介紹

剝皮辣椒雞

天氣冷冷的來個剝皮辣椒雞套餐，溫暖胃還有疲憊的心~

喝了會回甘，湯很清甜帶點微辣微辣的滋味

套餐會隨餐附白飯與3種小菜、飲品做搭配

剝皮辣椒使鮮甜的湯頭喝起來微辣順口很有層次

雞肉吃起來嫩嫩的，鮮甜的肉汁鎖在裡頭

蘋果蛤蠣松阪豬烏龍

湯麵系列在茶自點在我的朋友群裡很受歡迎，加入了松阪豬、蛤蠣、蘋果

還有使用溫補的配料枸杞、紅棗、薑片暖身暖胃，蘋果還能養顏美容呢 !

麵條滑順、湯頭清爽濃郁，也是大家來茶自點必吃料理之一

還有茶自點特製醬料可以沾著松阪豬，超夠味

橙汁豬里肌

酸酸甜甜的橙汁醬包覆彈牙軟嫩的豬里肌條，外酥內嫩的口感越吃越涮嘴

這個套餐還有3種小菜、湯品、飲品，也可以更換飲品折價30元

酸酸甜甜誘人的好滋味，橙汁讓豬里肌更加的軟嫩，入口還能感受到十足的果香氣息

茶自點的配菜每次吃都很喜歡，清爽口感，不油膩

牛肉火鍋-茶自點個人獨享鴛鴦鍋

想要一個人開吃鴛鴦鍋也沒問題，套餐包含了菜盤、雞蛋、肉品、飲品

火鍋提供了4種湯底可選擇，原味湯底/麻辣湯底韓式泡菜湯底/起司牛奶湯底

肉品牛肉/豬肉2擇1，副食是白飯/冬粉/王子麵3擇1

我們選擇的是原味湯底與麻辣湯底，再搭配牛肉

原味湯頭清爽鮮甜，煮蔬食能保留食材的鮮味，麻辣鍋麻中帶辣，能把食材變的更夠味

我很喜歡將肉片放置麻辣鍋煮，肉味更加

菜盤很豐富，有新鮮蔬食與火鍋料去做搭配，視覺上色彩繽紛讓人很有食慾

如果不夠還有火鍋料單點可以加價

牛肉片鮮嫩多汁，肉香十足，中間略帶筋很有嚼度

不管是在原味湯頭或者麻辣湯頭，都能感受到肉肉柔嫩多汁感

四寶拼盤

茶自點也是桃園聊天餐廳推薦，下午時段也是有三五好友來此聚餐

在聚餐中怎麼能少炸物拼盤來解解饞呢?

薯條、QQ地瓜球、雞塊、洋蔥圈炸至金黃酥睡，美味可口

超推薦它們的QQ地瓜球，香酥軟Q、飽滿紮實，小孩子超愛的

珍珠奶茶

每桌必點飲品超級大杯珍珠奶茶，剛好去就剩最後一杯了!!!!

我們使用餐點換購，一定要喝大杯珍珠奶茶才會滿足 !!!

奶茶很滑順香醇搭配QQ彈牙的珍珠，難以抗拒

老公每次來茶自點"必喝"

布丁奶茶

口感比較香醇，甜而不膩，裡投加入一整顆布丁，冰涼滑順

一大杯可以跟朋友聊一整下午

蜂蜜紅茶

紅茶帶有蜂蜜香氣與甜味，但是不失紅茶本身香氣，溫順、清爽解渴

小熊紅茶拿鐵

卡哇依的小熊牛奶磚超級吸睛的拉! 用紅茶幫小熊洗澡~

淋上後小熊開始融化~紅茶與牛奶結合，旁邊有搭配糖漿可以調整喜愛的甜度

我喜歡無糖的紅茶拿鐵，奶味香醇，茶湯順口

茶自點環球A19店 | 用餐心得

首先來到環球用餐停車便利，幾乎就像我們家廚房一樣，茶自點菜色豐富、多樣化

茶自點的餐點價格也是經濟實惠，它們也有提供外帶餐點可以點選

而且也是青埔親子友善餐廳，店員非常親切，看見有孩子還會提供玩具

可以利用玩具讓孩子專心玩耍，給爸媽吃飯的時間

不論午餐、下午茶、晚餐都很適合來到茶自點用餐

店家資訊

茶自點環球A19店

地址: 桃園市中壢區高鐵南路二段352號三樓

電話: 03-2877368

營業時間: 11:00-22:00

臉書: https://reurl.cc/543OgG

訂位: https://reurl.cc/77EMX9

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