這間真的藏很深啊，豐原打滾好多年都不知道

話說我也是台中好媳婦，常常回來豐原卻不曉得有這一間，應該也是沒有外食習慣啦!! 不過最近因為臨時回來辦事情無法在家吃飯，飢腸轆轆只好臨時尋覓美食，赫然發現谷歌評價有1000多好評、擁有4.3顆 🌟的九寨溝牛肉麵，立馬決定衝一下

由於接近打烊時間，因為超級餓很擔心吃不到 😂於是跟著導航快速穿梭巷弄，在民宅裡一時找不到九寨溝牛肉麵的招牌和店面，不過眼前突然發現排隊的客人，還有飄香的牛肉麵香氣，一定就是它囉

九寨溝牛肉麵｜店家環境

九寨溝牛肉麵真的很會藏，因為開在隱密的巷子裡，在豐原市區開車走路不會經過，更別說它完全沒有招牌，路口也沒有指標，實在有夠低調

九寨溝牛肉麵店面位於老透天民宅的一樓，營業時間是11:00-14:00 / 16:00-19:00 ,當天我們到的時候已經6:30了，沒想到店裡還是客滿，並且還有排隊等候內用和外帶的客人，我詢問了店家是否還能排隊點餐，好加在老闆繼續讓後面幾組客人入內

店面就如同小吃店一般的簡單陳設而已，這麼低調的麵店還有這樣的人潮實在令我們好奇和期待，入座時只能先聞香，四周被香氣包圍真是難受極了。小小的店面工作人員至少就有5-6個，忙進忙出手腳俐落，看起來應該都是家庭成員

九寨溝牛肉麵｜店名由來

為何店名會取九寨溝？還真的是有理由的唷，查了一下網路報導，老闆娘余明江是大陸羌族人，10 多年前與前往大陸工作的先生相識，2003年返台定居，後來闆娘想開一間家鄉麵店，特地又回鄉學習手藝，湯頭採用十多種中藥熬製而成，而後調整台灣人喜愛的口味。尤其是店內招牌紅燒牛腩麵更是必點。

九寨溝牛肉麵｜菜單& 價目

看見菜單很驚喜，好多都是麻辣口味，連愛吃的牛筋、牛肚、豆干、海帶、豬耳朵都只有麻辣可選，感覺過癮啊

九寨溝牛肉麵｜小菜

麻辣涼拌牛肚 $60

麻辣涼拌海帶 $20

我們兩人點了兩樣小菜 麻辣牛肚和麻辣海帶，裏頭還加了小黃瓜和花生，蔥花也給的不少，原以為會有爽辣度其實不然，這是有一點微香、微麻、微辣的口感，不敢吃辣的人絕對也是可以接受的喔，涼拌的椒麻味吃起來很開胃，牛肚也滷得軟嫩，吃到後面我會覺得稍微多了一點油膩感，不過喜歡又油又香重口味的朋友應該會愛死 😆

九寨溝牛肉麵｜紅燒牛腩麵(小) $130

看見隔壁桌的大碗有一點嚇到，感覺份量超極多，所以我先點小碗的吃吃看，份量我覺得是剛好可以吃飽的，他們家的牛肉麵都有加白蘿蔔，所以看似紅通通的湯頭其實有甜度，除了有淡淡的中藥味另外多了椒麻的香氣，小辣小麻的口感順口又帶後勁，喝了會回甘~ 牛腩咬起來軟嫩中卻有嚼勁，我們都覺得好吃

牛腩肉塊給得不少，而他們的手工麵條Q彈有咬勁，也不會軟爛喔相當不錯

九寨溝牛肉麵｜麻辣牛肉麵(小) $100

湯頭和麵條跟牛腩麵是一樣的，麻辣牛肉麵是牛腱切片，幾乎每一片都有帶筋，滷得軟嫩又入味，好吃的麵條也讓我們兩個全部都吃光光了

這一碗好喝的湯可別浪費，我們兩個喝到素素叫，就是那種有一點辣又不太辣，有一點麻又不會太麻的感覺，誘人的湯頭讓人想一直喝下去，老闆娘不知道加了什麼家鄉的秘方，哈哈哈。

白蘿蔔燉煮得軟透，本身帶甜又吸附了麻辣的湯汁，我也好喜歡喔

獨特風味的九寨溝牛肉麵 就在台中豐原的巷弄裡，我幫你們挖掘出來了，有機會趕緊去嚐嚐吧

九寨溝牛肉麵｜店家資訊

■ 地址 : 台中市豐原區育英路177巷12號

■ 電話 : 04-25273255

■ 營業時間 11:00-14:00/16:00-19:00

■ 公休日: 周日



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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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