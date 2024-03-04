喜歡吃牛肉麵的朋友有福了！桃園、中壢評價很好的集英會牛肉麵館湯頭濃郁肉大塊，價格平實又有附自助吧，好吃又超值！不久前去武陵高中、愛買商圈附近辦事，發現中山國小對面有家集英會牛肉麵館國際店，集英會牛肉麵館桃園國際店除了提供6種湯頭牛肉麵，也有炸醬麵、麻醬麵之類的乾麵及小菜，平價消費、用餐不限時且不收服務費，能配合調整湯頭濃度及麵條口感，還有一般牛肉麵店沒有的自助吧，除了多款冷熱飲料可無限暢飲之外，甚至有日本niseko冰淇淋無限享用耶！吃完牛肉麵而為之驚豔的我發現；集英會牛肉麵也有推出冷凍包，外地的朋友想帶回家買6包就能送保冷袋，之後也能在7-11賣貨便線上訂購，真的能造福很多愛吃牛肉麵的人喔！

桃園市桃園區國際路一段1063號的集英會牛肉麵館國際店地利很好，對面就是明星學區中山國小，也鄰近桃園第一學府武陵高中，離中平黃昏市場、愛買、IKEA也不遠，交通方常便利。

除了騎車來的朋友能直接停門口，也有很多觀光客會看網路而來，店旁邊就有桃園客運107、228公車經過的中山國小站牌，因距離台鐵桃園站也沒有很遠，外地的朋友也能從台鐵坐到桃園火車站再騎U-Bike過來。

開車來的朋友若要停車也很方便，從中山國中旁巷子進去宏昌六街212號的中華電信對面也有『宏昌六街停車場』可停車，停好車走到店裡才約5分鐘，之後在國際路與宏昌十三街口還要設置桃園捷運紅線的中路站，要怎麼去都很方便！

集英會牛肉麵館的創辦人因為很喜歡吃牛肉麵，加上愛料理的爸爸很會煮牛肉麵也一直想開牛肉麵店，原本從事科技業的他為了滿足爸爸的心願，就決定跟爸爸學煮好吃牛肉麵的秘訣、希望把爸爸的好手藝傳承下去，所以就創立了集英會牛肉麵館。

剛開始雖然沒有額外的自助吧，但因為湯鮮味美且用料實在，五年前在中原夜市附近開了中壢總店後就很受民眾的歡迎，也因此陸續在桃圓、中壢開了其他分店，目前集英會牛肉麵館除了創始的中壢店跟這家國際店之外，去年十二月還在在中壢中央東路63號開了集英會牛肉麵中央東店，要讓更多人能吃到獨家風味的好吃牛肉麵。

集英會牛肉麵館桃園國際店的裝潢是走比較質樸的日式簡約風格，淺色系木桌椅搭配溫暖的燈光，給人一種清新、寧靜的感覺，櫃檯後方看得到料理過程的乾淨廚房也讓人能吃得較為安心。

集英會牛肉麵館桃園國際店裡面的桌距及動線規劃得不錯，牆上精緻的美食照也很勾人食慾，乾淨素雅的空間讓人能舒適的用餐。

跟一般有個老老闆在後面煮得很辛苦的牛肉麵店不同，集英會老闆承接了他父親的手藝之後就帶領一群年輕人一起來創業，店裡跟中央廚房都有很多很有熱忱的小夥伴們，感覺很有活力喔！

集英會牛肉麵館國際店內用沒有接受訂位、都只能現場候位，裡面用餐沒有限時，因為有自助吧內用低消是80元，但不收服務費，有養寵物的朋友只要寵物乖乖在籠子裡面、不騷擾別人也能一起帶進來用餐。

因為很多中壢、桃園的朋友都很喜歡他們的牛肉麵，所以除了內用、外帶之外，集英會牛肉麵館國際店也有和熊貓外送平台合作、不方便外出時可能透過food panda線上點餐。

集英會牛肉麵館國際店的營業時間是早上11點到晚上9點、沒有午休時間，讓愛吃牛肉麵的朋友來用餐時間更有彈性。在店裡內用是沒有加收服務費的，所以記得吃完後要把餐具放到回收區喔！

集英會牛肉麵館國際店採點餐後先結帳的方式，冰箱裡放有一些盒裝小菜，按想吃的小菜份量在櫃檯結帳後，就能自己去拿取要吃的涼拌小菜。

集英會牛肉麵館在中央東路有自己的中央廚房，因為有嚴格的品管，所以不會因為在不同店就會有口味的誤差。夥伴們每天一早七點多起來就在中央廚房開始炒麻醬、炒炸醬及煮湯頭。他們除了會控制好食品的品質，也很在意服務品質，對於人員的訓練也有一套制度，針對服務人員的應對進退及料理技巧每三個月就會做一次考核。

因為我吃了之後很喜歡他們餐點口味，想到有親戚曾說有打算做類似的餐飲來創業，所以我有偷偷詢問是否可以開放加盟。雖然目前集英會沒有開加盟店，但他們的行銷策略都會隨著市場需求做調整，如果有加盟需求的可以直接問店家，他們就會對合作及加盟提案進行評估喔！

因為有不少人喜歡他們的湯汁風味，集英會牛肉麵館目前有推出含湯汁、肉塊的冷凍包，如果喜歡他們的手工麵，能另外花20元買一球。

像我們去的當天有宮廷麻辣、老甕酸菜、養生藥膳、招牌川味、原味紅燒5種口味的冷凍包，據說之後也會推出梅釀番茄口味冷凍包喔！

如果是台中、台南那些較遠地區過來的外地客到店購買冷凍包，額外多30元就能購買一個保冷袋，若一次買6包店家就會免費送一個保冷袋。

因為冷凍包剛推出就引起很大迴響，集英會牛肉麵館預計在三月份會在7-11賣貨便設置網路賣場，集英會在賣貨便上是採店到店的模式取貨，有7-ELEVEN全台數千家門市及專業物流的配合，就算是住外地只要透過線上訂購也能享用到集英會的獨家風味，享用美食不會受活動區域的限制。

集英會牛肉麵館國際店菜單。

店裡提供牛肉麵、牛肉湯麵、牛肉湯、乾麵、小菜及麵條加點、牛肉肉量加倍，餐點的價位還蠻親民的，一般正常的話都是加刀削麵，若想改成細麵也OK，店裡還能配合客人習慣跟喜好調整湯頭濃淡、配合麵條硬度的服務，很貼心耶！

集英會牛肉麵館國際店是採手機掃碼點餐，這樣就不用苦等店員到桌邊才能劃單點菜，也不用擔心因店員沒聽清楚而點錯的情形，感覺方便有效率。

而且我是第一次看到平價牛肉麵店有這樣等級的自助吧，大多的牛肉麵店能附簡單的飲料就很不錯了，這種規格的自助吧很多都是在小火鍋店才能看到的。

集英會牛肉麵館是前陣子才全面升級成有自助吧，餐點不貴且每人只要消費超過80元就能無限享用自助區的飲料、冰淇淋，100公分以下的小孩還沒有最低消費的門檻，真的很經濟實惠耶！

自助區有冷熱開飲機、汽水機跟冰淇淋櫃之外，還有提供茶包、調味料、牙線棒、餐具可自取，能滿足不同年齡客人的需求，全家一起來用餐時帶寶寶的小夫妻要泡ㄋㄟ ㄋㄟ、老人家臨時想吃藥也很方便。

喜歡吃辣的朋友可以加些他們的特調辣醬，店家自己做的特製辣醬跟他們川味湯底的辣度不太一樣，吃起來比較香也比較麻，也是外面吃不到的香辣風味喔！

因為我有親戚在開涮涮鍋店，所以知道這種大牌子的飲料機供應的飲料每杯算起來得成本也不便宜，所以有些平價餐飲店頂多是用冬瓜茶之類的飲料機來供應就不錯了。

來集英會用餐的消費者不用支付額外的費用就能享用可樂、汽水、果汁、檸檬紅茶喝到飽，真的很不錯耶！

而且老闆還特別精選了日本乳源Niseko冰淇淋供人吃到飽，而不是用一般平價火鍋店會看到的小美或客惟您，Niseko冰淇淋是以日本北海道頂級的十勝乳源製作，讓對餐飲成本有點概念的我都忍不住驚嘆：這是蠻高檔的品牌，老闆真的是花了重本耶！

除了是比較少看到的日本國民冰淇淋品牌，店家陸續有引進六、七種口味冰淇淋口味，所以會不定期會更換冰淇淋口味喔！

招牌川味牛肉麵180元。

都說是招牌了，當然要點來吃一下。他們的牛肉麵份量還蠻大的，沒有加麵的狀況一般食量就已經能夠吃很飽了。

因為我們沒有特別標註要調整湯頭，所以吃的是正常濃度的湯頭。

集英會牛肉麵館得湯頭特別濃郁，不是外面稀稀水水的那種牛肉湯，喝起來口感較為渾厚，滋味鹹香又帶有些微辣度，很能滿足味蕾的享受。

集英會牛肉麵館都是使用澳洲的牛腱心製作餐點，每種口味的牛肉麵只差在湯頭不一樣，因為牛肉有先用招牌滷汁滷過，所以吃起來香氣十足。

不管是粗麵跟細麵都是使用手工麵條，刀削麵能吃到很棒的Q彈度，麵條吸附了香濃湯汁後口感相當滑溜，吃起來厚實、有嚼勁。

梅釀番茄牛肉麵200元+100元牛肉加量。

我們看到梅釀番茄牛肉麵的名稱感覺很好奇所以點來吃吃看，因為牛肉麵本身的價格比我們在外面吃的便宜，愛吃牛肉的我們決定加100元讓其中一碗肉量升級，所以這碗就從5片牛肉變成10片了。

梅釀番茄牛肉麵的湯底是以新鮮番茄熬煮再加入陳釀紫蘇梅，微酸且帶有番茄香的湯底口感，湯中的番茄帶來自然的甜味和鮮明的酸度，搭配陳釀紫蘇梅的獨特香氣，形成一種特別卻協調的風味。

半筋半肉的大塊牛肉帶著透明筋絡的模樣好誘人，牛腱心滷得軟而潤，滑嫩彈香的牛腱心每一塊都能感受到醬香入味，

切得厚厚的牛腱心吃起來軟嫩又很有層次，軟硬度感覺恰到好處，口感飽滿且充滿肉香，而且還會越嚼越香，愛吃牛肉真的強烈建議可以花點錢加肉量來大快朵頤。

牛肉麵好吃的因素跟湯頭、肉片及麵條都有關，集英會的牛肉麵每個環節都很完美。像這碗是改點圓條狀的手工細麵，吸附大量湯汁的細麵吃起來口感超讚的啦！

炸醬麵(大)100元。

集英會的乾麵有麻醬麵、炸醬麵、老滷辣拌麵三種選擇，麻醬麵、炸醬麵有大、小碗可點，因為愛吃麵食，所以點了大碗的炸醬麵。

棕色的炸醬味道香噴噴又不會太過死鹹，將上面的醬拌開、讓麵條均勻沾滿醬汁，肉香、醬香及手工細麵的麵香就會完美融合，鹹香、微甜且帶些微辣的炸醬麵口感一級棒！

燙青菜40元。

當天點的燙青菜是大陸妹，現燙青菜拌的醬也是他們自己做的，上面是加了他們的老滷湯汁後再去做調整的，跟老滷辣拌麵用的醬汁是一樣的喔！

現燙的大陸妹吃起來清脆爽口、能吃到滿口甘甜，帶有醬香的濃郁醬汁能品嘗到獨特的香辣滋味，鮮醇的醬香讓簡單燙青菜也變得超好吃！

冰箱裡面的涼拌菜裝的盒子密封性很好，所以能將鮮度跟美味保存在裡面，打開蓋子就能享用、也可即時滿足飢腸轆轆的朋友。

牛蒡絲40元。

口感清脆的牛蒡絲加入酸甜微鹹的醬汁調味，冷藏後冰涼入味、吃起來口感爽脆軟嫩，因為含有豐富的纖維，能幫常常外食的人均衡一下。

韓式泡菜40元。

韓式泡菜吃起來辣度很溫和順口，酸辣、鹹甜協調的口感很有層次，青脆爽口的泡菜配牛內麵吃真的很爽耶！

用完餐後當然要吃些好吃的冰淇淋！充滿濃醇乳香的冰淇淋口感滑順又綿密，當天我們吃到的芒果、北海道牛奶、酥脆黑餅乾…這些口味的冰淇淋，每種都超好吃的啦！

在雙北走跳時如果想吃碗牛肉麵常常要花超過250、肉片還都小小薄薄的，若要吃到接近集英會正常肉量的牛肉麵可能就要花費比他們貴上100元，更不用說還有自助吧無限享用的部分，甚至冰淇淋還是選北海道乳源的品牌，店家真的好佛心喔！而且集英會牛肉麵館的牛肉麵湯鮮味濃、肉嫩入味，手工麵條口感又好，湯麵、乾麵都好吃，拌獨家醬料的燙青菜跟涼拌菜口感也超好，又能配合調整湯頭濃度及麵條狀況，感覺很適合全家大小來用餐。集英會的濃郁湯頭很夠味，除了能讓人在家就享受到好口感牛肉麵，感覺也很適合買回家當火鍋鍋底。喜歡吃牛肉麵的朋友很建議可以到集英會牛肉麵館國際店，或跟他們訂購冷凍包喔！

國際店

地址：桃園市桃園區國際路一段1063號

電話： 0906 373 838

營業時間：11:00~21:00

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中央東店

地址：桃園市中壢區中央東路63號

電話：0903 577 035

營業時間：11:00~21:00

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中原店

地址：桃園市中壢區三和一街27號

電話：0900 347 347

營業時間：11:00~21:30

營業時間:11:00~21:00

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文章轉自 桃園平價牛肉麵自助吧吃到飽-集英會牛肉麵館國際店，日本乳源冰淇淋、冷熱飲料無限享用桃園好吃牛肉麵(含集英會牛肉麵館菜單) - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑