「戰爭與和平紀念公園主題館」(簡稱戰和館) 2024馬祖北竿旅遊新亮點，展示區重新優化升級 2024年2月28日重新開幕，以「枕、戈、待、旦」四個面向做為主軸，透過靜態的資訊看板、動態模型的展演、互動機構與沉浸式小劇場，訴說戰地政務時期馬祖的肅殺氛圍，並以復舊的情境模擬，重現馬祖軍民在軍事管制下「同島一命」的戰鬥記憶與故事。戰和館前方是 12據點，據點下方一 條「螺山自然步道」全長約 800公尺，地勢崎嶇高低起伏，自然生態豐富，可以賞奇岩觀海浪，步道盡頭可遠眺「海上孔子像」。



馬祖北竿「戰爭與和平紀念公園主題館」(簡稱戰和館) 歷經八個月的內部優化工程，2024年2月28日重新開幕，以「枕、戈、待、旦」四個面向做為主軸，藉由不同角度的切入，展現馬祖歷史的深度和廣度。



北竿塘岐國小塘岐鼓藝隊用氣勢磅礴的鼓樂為「戰爭與和平紀念公園主題館」的開幕典禮揭開序幕。



開幕儀式由交通部觀光署方正光主任秘書 (左2)、連江縣政府陳冠人副縣長 (左1)、馬管處黃勢芳處長 (右2)、北竿鄉公所吳金平鄉長 (右1) 與多位軍方代表、地方民意代表、協會代表等共同剪綵。



重新優化升級的「戰和館」展示區，以「枕、戈、待、旦」四個面向做為主軸，透過靜態的資訊看板、動態模型的展演、互動機構與沉浸式小劇場，訴說戰地政務時期馬祖的肅殺氛圍，並以復舊的情境模擬，重現馬祖軍民在軍事管制下「同島一命」的戰鬥記憶與故事。



[枕_動盪的時代]

1945年第二次世界大戰結束，資本與共產主義的兩股力量，正悄然形塑著新世界的秩序，尤其在經濟、文化、社會和政治的方面，產生極大差異的分岐，而開啟了冷戰序幕，這場全球博弈，雖不見烽火連天，但影響卻深遠超過以往任何戰爭。



1949年國民政府因國共內戰失利，退守金門、馬祖，1953年韓戰結束，台美簽署「共同防禦協定」，讓馬祖一夕之間成為對抗共產主義的前線，從此島嶼的命運與全世界緊密相連，共譜這動盪的冷戰時代。



沉浸式小劇場透過影片，演繹出專屬馬祖人民的記憶，揭開戰地社會與軍民生活的多元面貌，讓遊客能身歷其境馬祖軍管時期的歷史，進而產生共鳴。



[戈_籠罩的陰影]

第二次世界大戰結束後，戰爭的餘波未止，馬祖因此成為冷戰前線的重要據點，「刀尖上的馬祖」肩負著防衛台灣的重責大任。



軍品的展示，真實呈現戰爭的歷史氛圍。



從山丘到海岸，縝密的軍事戰略和防禦工事的鋪設，不僅徹底改變了馬祖的地貌，也刻畫出冷戰時期的緊張與對抗氛圍。



配合牆面的防線佈署說明圖表，一個動態模型模擬敵軍來襲，北竿島的「鋼邊」軍事佈署進行立體作戰，觀測站通報敵船位置，火力部隊立即進行火砲射擊，向遊客呈現「島嶼戰略」。



[待_冷戰下的馬祖]

戰地政務的日常裡，從宵禁到物資限制，馬祖島上的人們生活在嚴格的軍事控制之下。這段日子不僅見證了歷史，也孕育了獨特的文化。



這個展區以復舊的情境模擬，將昔日前線的村落場景，鑲嵌入一個個生活故事與時代記憶，在這裡將可以探索馬祖軍民在軍事管制下的生活面貌。



一座影音播放室，入口以防空洞為造型，入口上方有「中美合作」字樣，複刻於北竿龍角峰五位靈公廟道路旁的防空洞。



[旦_戰爭與和平]

戰地歷史不僅是過去的記憶，更是對未來和平的展望，馬祖的戰地遺產，曾經是軍事與政治對峙的前線，如今則轉變為和平的象徵，成為記錄歷史與文化交流的重要場域。



這個展區以國際視野回望冷戰歷史，透過台灣與世界各地的冷戰遺產，看見各國是如何將戰地遺產轉化為和平的傳遞者。



一座象徵和平的天秤，傳達對平等、多元、人權的重視，並展望未來世界和平的願景。和平天秤會依砝碼的位置移動而傾斜，如何分配砝碼位置，讓和平天秤維持水平寓教於樂。



「戰和館」的屋頂是座觀景平台，除了能遠眺 08據點，下望 12據點、螺山自然步道、螺山與蚌山外，還可以看見北竿機場、壁山與芹山。



12據點、螺山自然步道、螺山與蚌山歷歷可見。



遠眺 08據點，海灣前方一塊大礁石貌似土地公。



[12據點與螺山自然步道]

「戰和館」的前方是 12據點，下方的「螺山自然步道」，全長約 800公尺，地勢崎嶇高低起伏，自然生態豐富，沿途有二座觀景涼亭，可以賞奇岩觀海浪，步道盡頭可遠眺「海上孔子像」。



12據點位於大澳山海岬前緣，以低度開發為原則，讓原有設施復原重現，坑道規模雖然不大，但完整保留著機槍射口與官士兵生活空間，由碉堡入口進入後，順坑道前行，可由下方另一個碉堡走出，續行螺山自然步道。



油菊是一種菊科的小黃花，生性抗旱耐瘠，對土壤適應性強，在台灣不常見，馬祖冬天凜冽的東北季風，耐寒抗風的油菊依然盛開。



處於山海之際的螺山自然步道，早期是后澳民眾採蚵及釣客常行走的小徑，稜線風勢強勁、地勢崎嶇，有一小段陡峭邊坡路，需多加注意自身安全，緊抓輔助繩前進。



凹葉柃木，馬祖原生植物，又稱馬祖紫檀，株強健且終年長綠，可以忍受嚴厲的海風吹襲，受到海上東北季風長年的吹拂，產生了獨特的 「風剪作用」，展現其嶙峋蒼勁之美。



步道空曠處設有「三連嶼」展望台，三連嶼為無人島礁，是馬祖燕鷗保護區之一。



整條螺山自然步道設有二座觀景涼亭，第一座涼亭海拔高度 642M，是步道的最高點。



回望來時路，山崖高處的迷彩建物就是 12據點，中段為「三連嶼」展望台。



遠眺北竿塘后道沙灘與北竿機場。



坡地上的南國薊 (俗稱雞角刺) 外觀與新台幣千元大鈔上印製的塔塔加薊 (台灣特有的品種，原稱玉山薊，2019年起更名為塔塔加薊) 十分相似，同為菊科薊屬珍稀植物。



螺蚌山自然步道以第二座觀景涼亭為終點，全長 800公尺，在此無法繼續前行登臨螺山與蚌山。步道盡頭與螺山之間的「海上孔子像」，是歷經長時間海蝕與風化作用，雕刻出來的海上岩石，早年后澳村民稱為「海上大王」，是漁民祈求平安與漁獲豐盛的守護神。



戰爭與和平紀念公園主題館

地址：連江縣北竿鄉后澳村1-2號

電話： 0928 421 650

開放時間：夏季 6 - 9月 08:30 - 12:30、13:30 - 17:30 / 冬季 10 - 5月 08:30 - 12:30、13:30 - 17:30 (中午休館一小時，每週三休館)

公共交通：「台灣好行@馬祖」北竿 - 戰爭和平公園線 (上午，郵輪式公車)，旺季 (4 - 9月) 每日發車，淡季 (1 - 3月、10 - 12月) 每周六發車，其他日期有訂位即可發車，訂位官網：https://www.matsu-trip.tw/。

歡迎加 LINE@夫子，追蹤 [夫子。旅食趣] 的新文發表