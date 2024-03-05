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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 北飄南部人一定要吃的飄香甘甜焢肉飯😋每天不排隊都吃不到的老滷汁滷肉飯😱--跟著踢小米吃喝玩樂趣

北飄南部人一定要吃的飄香甘甜焢肉飯😋每天不排隊都吃不到的老滷汁滷肉飯😱--跟著踢小米吃喝玩樂趣

2024-03-05 12:00:00 踢小米 人氣：109
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窩客好文

踢小米

發表篇數：1167篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：黑皮驊魯肉飯
phone03-6587112
place新竹縣竹北市福興東路二段38-1號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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黑皮驊魯肉飯是小米的愛店，因為最近開始想整理新竹縣市的滷肉飯短影片，所以找一天來回味一下 

他們甘甜帶膠質老滷汁會讓人停不了配白飯吃 XD

還有焢肉的軟嫩甜美也相當誘人，最後又是吃了好多白飯帶著肥肚離去。

那大家跟著小米一起去看看吧

 

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

 

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👉閱讀很方便

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(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

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👉黑皮驊魯肉飯位置

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黑皮驊魯肉飯位於嘉興路，從自強南路往喜來登方向走，遇到福興東路右轉再左轉嘉興路。

 

👉黑皮驊魯肉飯環境介紹

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店內是傳統小吃店的格局，人多時可能需要一起併桌吃，熱鬧一點囉

油亮亮的滷肉光看就讓人口水直流

 

👉黑皮驊魯肉飯菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

主要是以滷肉飯、焢肉飯為主，還有拌麵啦！其他就是延伸出來的便當或小菜類。

提醒大家魯肉是魯肉帶皮，肉臊是半肥瘦，大家點餐前先考慮好囉~ 對小米來說是會點魯肉

 

👉黑皮驊魯肉飯用餐心得分享

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來開動吧！

滷肉飯(小 40元)光看色澤就讓人流口水了，上面還有加酸菜

滷肉是肥肉帶皮，所以膠質超多 

肥肉油脂甘甜是小米喜愛的味道，加上滷汁超下飯的啦

控肉飯(小70元) 一串焢肉感覺很威 XD

肥瘦比例大概是3:7，焢肉本身是鹹中帶甜口味，有點像小米澳門吃的紅燒豬肉口味，小時候媽媽常這樣煮，所以有一點熟悉味道~

口感上也很軟嫩，喜歡有帶甜味焢肉的朋友一定要試看看

 

鹹香微甜滷汁淋在飯上會讓人受不了一直吃~還有焢肉滷得真的很嫩完全不會柴，甜甜的焢肉又是很下飯！

大胃王的朋友可以吃滷肉便當控肉便當，多了玉米、筍絲、滷蛋等配菜更滿足

喜歡吃麵食的朋友可以點拌麵(小40元)。 用的就是肉燥，不愛太肥的朋友可以考慮看看。

湯品有豬血湯、貢丸湯和油豆腐湯，點綜合湯(30元)就可以一次滿足~

料也蠻多的，整體口味也不錯，想喝湯湯水水可以試看看唷

 

台中嫩豆腐/辣(35元)涼豆腐加上醬汁及一些些辣椒油~

冰涼軟嫩豆腐口感還不錯，當成開胃菜蠻適合的

最後來盤燙青菜(40元)解解膩吧！

 

👉黑皮驊魯肉飯營業時間地址

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🌟店家資訊：黑皮驊魯肉飯
🏠地址：新竹縣竹北市嘉興路150號
☎電話：03 658 7112
⏰營業時間：平日10:00–13:30, 17:00–20:30
週六 10:00–14:00 (週日公休)
粉絲團：黑皮驊魯肉飯
➡️現金交易/無收取服務費

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

 

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