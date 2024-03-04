說到台中人氣客製化寶寶蛋糕，一定要來推薦這間愛想像法式甜點店給大家，糖糖的二胎性別蛋糕就是選了這間愛想像法式甜點店，不僅蛋糕超美，口味也大受好評，愛想像法式甜點店除了寶寶蛋糕客製化，還有提供精緻外燴派對茶點的服務，多種方案及餐點，還有專業餐桌佈置

愛想像法式甜點位置

愛想像法式甜點目前台中有兩間分店，糖糖這次是來到位在台中北區東光八街的二店，距離太原車站不遠，店面隱身在住宅區中有點小小隱密，如果沒有仔細找，還真的會不小心就錯過了

愛想像法式甜點 外燴派對餐點方案 → 點此

愛想像法式甜點的外燴派對餐點有甜有鹹，選擇也非常豐富，光是整體畫面看起來就非常有質感，不管是性別派對、收涎派對、週歲派對等找愛想像法式甜點就對啦

半開放式達克瓦茲 - 焦糖酒漬果乾

愛想像法式甜點的達克瓦茲造型好特別，是可以直接看到內餡，這款焦糖酒漬果乾是比較偏大人口味，底下是酥脆的蛋白餅，搭配焦糖奶霜、三種烈酒製成的酒漬果乾及法國焦糖鹽之花，焦糖香氣濃厚，伴隨著迷人酒香，微甜不膩，層次相當豐富

半開放式達克瓦茲 - 玫瑰花瓣莓果乳酪

另外這款玫瑰花瓣莓果乳酪達克瓦茲也好美！裡頭搭配的是粉嫩嫩的玫瑰奶霜、玫瑰莓果乳酪及覆盆子醬，莓果香氣四溢，交織著淡淡的玫瑰花香，這口味深受不少女孩們的喜愛呢

糖糖最愛的法式小塔系列，一顆一口塞將將好，口味有法式草莓小塔、法式檸檬塔及北海道起司小塔

法式草莓小塔

季節限定的法式草莓小塔，酥脆的塔皮搭配新鮮大湖草莓及覆盆子果醬，微酸微甜，上頭的草莓還會爆汁呢

北海道起司小塔

外表看似平凡的北海道起司小塔，口味也讓糖糖驚艷不已，底下是重乳酪蛋糕，上頭搭配輕乳酪及覆盆子醬，乳酪香氣相當迷人

法式檸檬小塔

愛想像法式甜點店的法式檸檬小塔是採用店裡頭的招牌檸檬奶霜，吃起來酸V呀酸V，喜歡吃檸檬塔的朋友會很愛這一款

法式慕斯杯 - 法國瑪黑茶奶蓋

愛想像法式甜點店的法式慕斯杯中，這口味最特別，選用法國瑪黑茶製作而成的綿密慕斯，搭配芝芝奶蓋 ，再加上日本黑糖蕨餅點綴，口感綿密絲滑，獨特茶香伴隨著芝芝奶蓋的微鹹香氣，搭配黑糖蕨餅，層次相當豐富

法式慕斯杯 - 咖啡巧克力

中間的咖啡巧克力法式慕斯杯糖糖也很喜歡，以巧克力慕斯為基底，搭配巧克力甘那許、咖啡凍、蛋糕體 巧克力脆球及巧克力醬，甜而不膩，口感十足，巧克力控必嚐

法式慕斯杯 - 夏日百香芒果

以百香芒果慕斯為基底，搭配芒果醬，再撒上草莓果乾及薄荷葉點綴，整體吃起來偏酸風味，充滿濃濃的熱帶風情

法式慕斯杯 - 香草覆盆莓

最後這款香草覆盆莓是以香草慕斯為基底，吃起來有點像奶酪風味，搭配覆盆子醬、新鮮大湖草莓及蛋糕體增添口感，不僅畫面美也好好吃

經典香草布蕾

這款經典香草布蕾是老闆在日本留學時所學的，裡頭加入了大量的香草籽製作而成，搭配自熬黑糖醬，口感綿密，奶香濃厚，帶著微甜不膩的黑糖香氣，不只大人就連小朋友也吃得津津有味

經典可麗露

基底是帶有伯爵茶香的可麗露，上頭搭配芝芝奶蓋及日本黑糖蕨餅點綴，口感香脆，一入口就能感受到迷人的伯爵茶香，交織著芝芝奶蓋的微鹹香氣

焗烤明太子巧巴達

以巧巴達麵包為基底，上頭搭配明太子、龍蝦沙拉及洋芋下去焗烤，一入口就能感受到濃郁的明太子香氣，底下的巧巴達麵包也相當酥脆

主廚特製法式鹹派 - 松露蘑菇鹹塔

使用大量洋菇、馬鈴薯、洋蔥及松露翻炒而成的內餡，搭配自製派皮，鹹香迷人，伴隨著濃郁的松露香氣

薑汁醬燒豬肉堡

超可愛的迷你小漢堡薑汁醬燒豬肉堡，裡頭加入生菜、番茄、台歡黑豬肉的豬梅花部位及塔塔醬，小巧可愛，鹹香十足

脆皮氣炸手打肉串

這款手打肉球是採用台灣黑豬肉，加上新鮮蝦仁製作而成，經過氣炸外皮酥脆不油膩，裡頭的餡料也相當紮實，搭配緞帶黃瓜及油封番茄，好吃

另外這邊還有許多可愛小物可以加購，歲數蠟燭、壽星小帽帽、可愛插卡及壽星小扇子等

愛想像法式甜點 寶寶蛋糕客製化

自從知道這間愛想像法式甜點後，只要到了家中寶貝們的生日都是訂他們家的蛋糕，不僅造型可以客製化，寶寶蛋糕的內容物也都可以自行挑選，而且寶寶蛋糕也是小朋友可以吃的唷

這次派對中的寶寶蛋糕造型是可愛的兔寶寶加上花藝的造型，畫面真的超級美，糖糖根本捨不得去切他呀

寶寶蛋糕最外層是無糖的奶油霜，因為要做造型的關係，要有一定的支撐力，所以口感上會比較硬一些，有點像巧克力，帶有濃厚奶香，微甜不膩，內餡是搭配檸檬奶餡、大湖草莓、海綿蛋糕及北海道中澤鮮奶油，中間的海綿蛋糕是以全蛋作法製作，口感較為蓬鬆柔軟，蛋香味十足

Love&Imagine 愛想像法式甜點店除了客製化寶寶蛋糕，還有提供精緻外燴派對茶點的服務，不僅餐點多樣化，方案也非常多，不管是性別派對、收涎派對、週歲派對等只要交給愛想像法式甜點就對囉，台中厲害寶寶蛋糕、精緻外燴派對茶點，推薦給大家～

《店家資訊》 店家：Love&Imagine 愛想像法式甜點店 - 二店

電話：0963-150778

地址：台中市北區東光八街35號

時間：13:00~18:00；不定時店休

臉書：https://www.facebook.com/loveandimagine/ 店家：Love&Imagine 愛想像法式甜點店 - 總店

電話：04-22450142

地址：台中市北屯區崇德六路一段19號

時間：13:00~20:00；週三、四店休

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