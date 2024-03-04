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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中市中區老字號麵包店 經典日式烘焙工法美味白蘭地「酒種麵包」

台中市中區老字號麵包店 經典日式烘焙工法美味白蘭地「酒種麵包」

2024-03-04 17:50:05 YUNO的吃喝玩樂日記 人氣：102
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窩客好文

YUNO的吃喝玩樂日記

發表篇數：1066篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 中區

造訪商家：小豆パン ほんと紅豆麵包 中正店
place台中市中區臺灣大道一段413號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台中酒種麵包推薦！臺灣大道超人氣熱門美食推薦、台中紅豆麵包/伴手禮

台中市中區必吃美食小豆パンほんと紅豆麵包

酒種麵包起源於日式的烘焙工法 早在19世紀中葉

日本便有以『酒種』發酵製成麵包的記載 其中『酒種紅豆麵包(あんぱん)』

更深受當時日本皇室喜愛 進貢成為尊貴的御用麵包 小豆パンほんと紅豆麵包起源於中台灣

深耕數十年 是台中在地知名老店 堅持使用在地新鮮食材(如麵粉、紅豆、芋頭及白蘭地…等)

創造出各種在地口味之「酒種」麵包系列 蓬鬆軟香還帶著淡淡酒香 相當值得一吃

原文:小豆パンほんと紅豆麵包｜老字號麵包店 經典日式烘焙工法美味白蘭地「酒種麵包」。菜單價位(台中中區第二市場)

 

  

小豆パンほんと紅豆麵包在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

名稱:小豆パンほんと紅豆麵包

小豆パンほんと紅豆麵包電話:0980-230-173

小豆パンほんと紅豆麵包營業時間:10:00–21:30

小豆パンほんと紅豆麵包ＦＢ:點我

小豆パンほんと紅豆麵包址:400台中市中區臺灣大道一段413號

 

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以小豆パンほんと紅豆麵包為主

文章內有小豆パンほんと紅豆麵包地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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小豆パンほんと紅豆麵包位於台中市中區台灣大道上

鄰近第二市場 日式的裝潢風格深深吸引著ＹＵＮＯ

店內陣陣飄出的烘焙味道更是讓人迫不及待推開門一探究竟 

以木質調打造出一種寧靜、溫馨的氛圍 讓人彷彿走進了一個充滿自然氣息的小木屋

展現出自然的質感 讓人感受到一股樸實和溫暖

除了販售酒種麵包也有提供台式與歐式麵包的選擇 

當中比較特別的還有芋頭三明治 芋頭控一定要來吃吃看 

 

小豆パンほんと紅豆麵包｜芋頭吐司

每一片都是厚切 芋頭的香氣與麵團的鬆軟結合 散發出迷人的香味 令人垂涎欲滴

芋頭讓吐司的質地更加柔軟濕潤 口感更加細膩 此外 芋頭的天然甜味也為吐司帶來了一種自然的甜味

讓人回味無窮 無論是作為早餐的主食 還是下午茶時的點心 都有一種滿滿的幸福感 

小豆パンほんと紅豆麵包｜白蘭地酒種麵包

來小豆パンほんと紅豆麵包店一定要買的 就是這一系列的酒種麵包

除了招牌的十勝紅豆口味 還有其他口味包含大甲芋頭、皇家奶酥、岩鹽奶油....等多種口味可以選擇

每個都是單獨獨立包裝起來 放在櫃檯下的透明櫥窗內 

精選的優質麵粉添加白蘭地酒種（液種）

經過精心調製和烘焙 呈現出了絲滑柔軟的質地和獨特的香味

吃起來會有股酒香 味道非常特別 

小豆パンほんと紅豆麵包｜十勝紅豆麵包

塊頭約拳頭大小 口感蓬鬆柔軟

綿密的紅豆餡不甜膩 難怪深受老饕的喜愛 

小豆パンほんと紅豆麵包｜皇家奶酥

皇家奶酥充滿了濃郁的奶香 內裡酥軟豐潤 每一口都散發著迷人的香氣 

小豆パンほんと紅豆麵包｜大甲芋頭

選用新鮮優質的大甲芋頭 經過蒸熟、壓磨等多道工序

製成綿軟順滑的芋泥 搭配酒種麵包的鬆軟口感 帶來了一種獨特的風味饗宴 

小豆パンほんと紅豆麵包｜岩鹽奶油

岩鹽奶油酒種麵包搭配花生粉和海鹽的組合 

形成一種鹹甜交融的獨特風味 海鹽的微妙鹹味與花生粉的香甜味交相輝映 令人回味無窮 

小豆パンほんと紅豆麵包｜紅豆生乳捲 

結合了柔軟的生乳酥皮和香甜的紅豆餡 口感豐富 香甜可口

外觀質地柔軟綿密 帶有奶香味 內部填充著香甜的紅豆餡

味道香甜中帶著一絲淡淡的香氣 與生乳酥皮形成了完美的配搭

非常適合作為伴手禮的甜點 外觀精緻 口感豐富 且包裝美觀 非常適合作為送禮的佳品  

 

 

ＹＵＮＯ自己吃過幾次 感覺小豆パンほんと紅豆麵包麵包的麵包體口感鬆軟好吃

適合搭配一下無糖的綠茶或焙茶 下次來到台中第二市場不妨上門買幾個吃吃看吧!!

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如果您跟我口味不同 也希望理性指教

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