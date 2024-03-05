彰化AGA DELI BURGER漢堡｜彰化美食必吃AGA手作漢堡肉肉超厚、溫沙拉味道極好！

彰化美食必吃AGA漢堡、溫沙拉在這！彰化美食AGA漢堡溫沙拉從彰化市成功路搬家到彰化市中華西路283巷49弄11號，沒有提供訂位，只有現場等候座位，建議提早來訪以免等待很久啦！彰化美食AGA漢堡溫沙拉外觀很美，土黃色的小房子在IG網美世界裡意外爆紅，美食同樣是很厲害，店內販售雙堡、溫沙拉套餐，雙堡套餐有兩種口味的小漢堡可以挑選，薯條與一杯飲料，溫沙拉同樣是可選擇主食、飲料，復古的外觀到用餐區域在小閣樓裡的復古設計別有番滋味。

AGA DELI BURGER漢堡在哪？

彰化漢堡推薦AGA BURGER漢堡，位在彰化市中華西路283巷49弄11號，在中央陸橋旁，藏壽司對面的巷子裡，彰化咖啡炎生caffe’對面。

AGA DELI BURGER漢堡鵝黃建築白天超好拍

彰化美食AGA DELI 漢堡溫沙拉從彰化市成功路搬家到彰化市中華西路283巷49弄11號，在藏壽司彰化中華西路店對面巷子走進來就可以看見，彰化咖啡炎生caffe’對面，終於有機會來朝聖！店名也很特別，上網看店家官網有提到『AGA就阿嘉、DELI就熟食小舖(delicatessen)的意思』。

彰化美食推薦AGA DELI 漢堡溫沙拉小小房子外觀很有自家特色，可愛的老宅滿滿溫馨感跟復古的結合，是很多IG網美超愛拍照的景點。

我們現場登記，等待時間約15分鐘，可以到AGA DELI 漢堡溫沙拉入內點餐啦！

彰化AGA DELI 漢堡溫沙拉 菜單 MENU

彰化美食推薦AGA DELI 漢堡溫沙拉菜單裡有

雙堡套餐，口味可以挑選烤牛肉、烤松露蝦、烤豬肉、烤蕈菇、舒肥酸奶雞、韓式炸雞腿、炸植物鹹酥雞。

溫沙拉套餐同樣有多種口味可以做挑選，我們最後各點一份，這樣也方便拍照跟品嘗到不同的口味。

彰化美食推薦AGA DELI 漢堡溫沙拉 用餐環境

小小的空間是一種溫馨的感覺，很適合慢慢用餐，不過進來前請先低頭才能入內，拖鞋後就在指定座位坐下來等待餐點吧！

在這裡很多的復古氛圍很濃厚，點起鵝黃燈光，看似一切都好平靜，來這用餐真的是很幸福呢！

接著就是我們點的餐會陸續送上來，現點現烤的手作漢堡時間會來的久一點，等待是值得的。漢堡麵包味道很自然，也沒有吸到肉汁，吃到最後還能保有彈性的漢堡麵包，大推！

兩顆迷你漢堡原以為是吃不飽，結果可以吃得飽，老闆選擇整塊肉而不是用絞肉，很大器！而且味道都很棒，加上起司培根丁，完全征服挑嘴貓的味蕾。

烤牛肉質很細膩、烤豬肉質也很彈牙，都可以任君挑選，兩者都好吃又夠厚，我自己還挺喜歡肉質紋理明顯一口咬下那豐沛的肉汁立馬在嘴裡奔騰，味道上調和的也很好，很耐吃的小漢堡！

溫沙拉主餐挑選舒肥酸奶雞，像我自己挺喜歡雞胸肉與溫沙拉的結合，酸奶的香氣整個很提味。

溫沙拉配料很豐盛，有著水耕菜、焦糖洋蔥、小番茄、炒菇、茄子、甜椒、現磨起司跟油醋醬，裡面也有隱藏版的馬鈴薯塊。

附上一杯飲料～做個完美的結束！

彰化美食必吃AGA漢堡、溫沙拉在這！彰化美食AGA漢堡溫沙拉從彰化市成功路搬家到彰化市中華西路283巷49弄11號，沒有提供訂位，只有現場等候座位，建議提早來訪以免等待很久啦！彰化AGA DELI BURGER漢堡餐點讓人驚艷不已，一家小店也可以品嚐的到在地食材與新鮮的滋味，有機會來彰化吃美食，可以來換換這創意手作漢堡、溫沙拉啦！

AGA DELI BURGER漢堡在哪？

彰化漢堡推薦AGA BURGER漢堡，位在彰化市中華西路283巷49弄11號，在中央陸橋旁，藏壽司對面的巷子裡，彰化咖啡炎生caffe’對面。

營業時間：16:00-21:00週二到週五、11:00-16:00週六日、週一休

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