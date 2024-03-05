預約制私廚推薦！麗陽商場、大時鐘廣場超人氣熱門美食推薦、桃園區中壢區必吃美食

私廚總是能令人充滿驚喜！YUNO這次來分享這家「梁家私廚」

於2023年12月才新開幕 由20多年料理經驗的港籍師傅掌廚

把新鮮的食材 透過中、粵、川、閩等精湛的烹調技巧轉化成一道道美味的料理

不但好吃 餐點的擺盤更是像一道道的藝術品 讓人會有一種驚喜跟期待感

提供三種價位 分別為$1680、$2480、$3280 不收服務費也不另收開瓶費 相當適合家庭聚會、朋友聚餐

原文:梁家私廚｜不預約吃不到！ 無菜單料理 不收服務費、無酒精飲品無限暢飲。菜單價位(桃園中壢)

梁家私廚在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

名稱:梁家私廚

梁家私廚電話:0989-088-222

梁家私廚營業時間:週四至週日｜12:00~14:30、18:00~21:30 週三｜18:00~21:30 (週一、二公休)

梁家私廚ＦＢ: 點我

梁家私廚ＩＧ: 點我

梁家私廚地址:桃園區中壢區大同路186號2樓

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以梁家私廚為主

文章內有梁家私廚地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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中壢梁家私廚位於中壢區大同路上

樓下是坐著做海鮮丼飯專門店-大同店 從旁邊的樓梯上來即可抵達

旁邊就是開幕沒多久的麗陽商場（舊稱大時鐘廣場）

附近有不少收費停車場 距離中壢火車站、客運總站也只要步行約7~8分鐘 交通相當方便

擺放書法大家的筆墨為特色 提升了整個用餐環境的品質 給人一種像是來逛藝術展覽館的氛圍

梁家私廚用餐環境提供包廂區 一夥人用餐相當方便又不怕被打擾

超大圓桌一次只接待一組客人 8人起桌 最多可容納16人中間的轉盤是電動的

餐廳的氛圍營造出安靜舒適的環境 無論私人晚宴、商務聚會還是節日慶祝活動

(梁家私廚預約制)都能為您打造一場難忘的美食盛宴

來自香港的主廚 將不同的料理技巧、食材和文化元素融合在一起

來到這裡可以期待著一道道驚喜的菜品 每一口都帶來味蕾的驚艷！牆上還可以看到許多名人的簽名呢

擺放庭園造景在圓桌中央不僅為用餐環境增添了視覺上的美感和享受

也營造了一種愉悅和放鬆的氛圍 讓用餐者在享受美食的同時 也能夠感受到大自然的美好和魅力

冷藏櫃裡的無酒精飲品都可以無限暢飲(限內用)

【梁家私廚-用餐須知】

消費方式：價位$1680、$2480、$3280(三種價位擇一 同桌需選擇相同價位）

午宴最低16,800元、晚宴最低24,800元

．用餐採「全預約制」，每個餐期僅接待一組8～16位貴賓（最少需8人）

．提供兒童餐（限12歲內）每位酌收400元、無提供素食餐（同行茹素貴賓可自行攜帶個人餐食）

．只收現金，價格不另收服務費、不收開瓶費

．用餐前3日無法再提供人數減少或價位異動之服務，若用餐當日臨時增減人數，菜量與收費仍依原訂數計

．自帶酒者，免費提供一只酒杯／位，第二只起每個酌收洗杯費100元（如有嘔吐將酌收清潔費3,000元）

．以桌菜呈現為主、無提供代客料理也無提供分菜服務

．無加菜服務，用餐逾營業時間需付費延長，最多以一小時為限

．禁用外食與飲料（生日蛋糕除外）

．除導盲犬外，怒不接待寵物

這天我們選了$2480/人 我們都覺得很值得 甚至是超值

因為每一道餐點的口感好吃又精緻 擺盤及食材的運用也很有創意 可說是色香味俱全啊！

桃園中壢私廚無菜單料理-梁家私廚｜招牌油淋脆皮雞

主廚使用4斤以上生鮮放山土雞 經過48小時醃製 過程中吸收了各種調味料的風味

使得肉質更加鮮嫩多汁 同時也讓香料和調味料充分滲透到肉內 增添了口感和風味

接著將醃製好的雞肉以低溫油泡的方式烹調 保持雞肉的水分和鮮嫩度

最後再以油淋的方式 讓雞皮變得更加酥脆 外表金黃酥脆 內裡鮮嫩多汁 帶來絕妙的口感和食慾

一口咬下 雞肉的柔嫩鮮美就在口中綻放 光是第一道料理就超下飯 讓我們一行人更期待後面上桌的餐點

桃園中壢私廚無菜單料理-梁家私廚｜蠔皇扣鮑魚

嚴選南非活體鮑魚 處理的非常乾淨 沒有任何腥味

淋上加入金華火腿、老母雞、頂級排骨煨煮過的醬汁

新鮮入味的鮑魚 肉質彈牙飽嘴 滿口自然純粹的甘甜味 令人垂涎

桃園中壢私廚無菜單料理-梁家私廚｜港式咖哩牛三寶

將 牛肋條、牛肚、牛筋與港式咖哩醬汁、蔬菜做結合

牛三寶 經過烹調後口感鮮嫩 些許微辣的辣油 帶來豐富的口味層次 白飯殺手無誤

桃園中壢私廚無菜單料理-梁家私廚｜秘製東坡肉

選用當天新鮮的溫體豬肉作為主要食材 再由主廚秘製調料進行調味 使得肉質入味 一掀開鍋蓋馬上香氣四溢

一開蓋 只見輕輕的白煙袅袅升起 映入眼簾的是一道道排列整齊的東坡肉

宛如一群躍動的精靈 微笑般的向你招手 東坡肉方方正正 每一塊都充滿著雄厚的肉質

油亮亮的表面反射著微光 散發出誘人的光澤 令人垂涎欲滴

白飯使用的是台灣蘭陽平原的樂田米有機米 粒粒分明、晶瑩剔透、香Q好吃

樂田米搭配東坡肉可以相得益彰 使得整餐更加美味可口

桃園中壢私廚無菜單料理-梁家私廚｜生拆蟹肉麻婆豆腐

松葉蟹的鮮美手拆蟹肉絲與四川郫縣一級豆瓣及四川漢源清溪花椒相得益彰

松葉蟹的蟹肉絲肉質細嫩 口感爽滑 帶有淡淡的海鮮甜味 為這道菜品增添了獨特的風味

而麻婆豆腐則以四川郫縣一級豆瓣和四川漢源清溪花椒為基礎 帶來濃郁的辣味和香氣

豆腐軟嫩細膩 配以麻辣的調味醬汁 使得整道菜品既麻辣可口 又清爽爽口 讓人回味無窮

這道菜融合了海鮮和川菜的精髓 是一道令人難以抗拒的美味佳餚 好吃到包子爸都忍不住快速打包呢

桃園中壢私廚無菜單料理-梁家私廚｜梅汁紅條石斑

主廚利用梅子的獨特酸甜味道來調味紅條石斑 使得魚肉更加鮮美

梅子的微酸口感中和了魚肉的油膩感 同時增添了一絲清新的風味

並切成一片片的魚片 肉新鮮嫩口 好吃也好看

桃園中壢私廚無菜單料理-梁家私廚｜竹笙花膠雞湯

選用富含二十一種胺基酸的竹笙另外加上

花膠及花菇一起燉煮出充滿膠原蛋白的湯頭

不僅口感鮮美 而且營養豐富 暖胃又暖心

可說是我今天心中的MVP料理啊 整鍋黃澄澄的雞湯 一上桌趕緊趁熱喝就對了

雞湯喝起來非常的濃厚香郁又順口 而且還有滑口黏香的口感 越喝越好喝

桃園中壢私廚無菜單料理-梁家私廚｜蔥薑爆炒海參

主廚以蔥和薑炒製海參 海參口感鮮美 軟滑彈牙

蔥薑的爆炒使其更加入味 香氣十足

桃園中壢私廚無菜單料理-梁家私廚｜蝦球百果炒蘆筍山藥

結合了多種食材 包括海虎蝦的鮮味、白果（俗稱銀杏）的香甜、蘆筍和山藥的清爽、甜椒和黑木耳的脆嫩

微鮮不油膩 口感多種層次 越嚼越香 色香味俱全讓人食指大動！

食材的風味每一口都嚐得到 給我一大盤單獨就可以吃光光了

桃園中壢私廚無菜單料理-梁家私廚｜拉絲雪燕燉奶

港籍主廚的私房甜點 只用蛋白燉煮而成 一口吃進嘴裡 口感嫩滑 帶有淡淡的奶香

加上晶瑩剔透的絲絲雪燕 口感爽脆中有彈性為這頓無菜單料理劃下完美的句點

總結：桃園中壢這間新開的梁家私廚 可說是我近期品嚐過無菜單料理餐廳最具有創意特色的私廚料理

份量也大器 這天ＹＵＮＯ跟朋友都吃得挺滿足 而能以每人$2480價位品嚐到這樣內容的無菜單料理

我們都覺得挺划算 整體裝潢充滿藝術氛圍 用餐空間舒適 管家親切 是一間值得再訪的優質餐廳

提醒大家！梁家私廚採預約制 前往用餐時 記得提早預約呦 以上與大家分享囉!!