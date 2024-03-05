2023年第二屆「馬祖國際藝術島」活動已於2023年11月12日圓滿落幕，連江縣政府為持續藝術島熱度，四鄉五島特別留下部分作品做為常設展點，北竿「漁光」、南竿「海就是我的陸」與「收信快樂」，藝術家的精彩創作，值得你特別佇足探訪。2024年2月1日- 4月30日 [春遊馬祖 卡蹓有禮] 活動期間來馬祖旅遊，並參訪馬祖藝術島作品或參加馬祖傳統節慶活動，即可獲贈限量版馬祖高粱紀念酒一份。



2023年第二屆「馬祖國際藝術島」以「生紅過夏」為主題，活動雖已於2023年11月12日圓滿落幕，連江縣政府為持續藝術島熱度，四鄉五島特別留下部分作品做為常設展點，包括：打開-老酒玻璃屋、海就是我的陸、漁光、收信快樂、18哨-新芽、大船歸港、東引門牌、鄉公所廣播、群星、守護等，藝術家的精彩創作，值得你特別佇足探訪。



BE05 漁光

藝術家：劉致宏

地點：北竿橋仔五間排 (Google 地圖)

開放時間：每日 09:30 - 16:00

北竿橋仔五間排為閩東風格的建築，以五間合排方式建造，建於民國初年 (1912) ，是住家和營業場所的複合式建築，為王姓家族「永豐號」漁獲加工、漁露製作的加工廠，已有百年歷史，是北竿唯一八扇大量體的建築。



北竿橋仔五間排，屋前設有石敢當避邪，正門「龍邊」(即建築物座向之左側) 下方之牆角開有「貓洞」，門楣上有運用石砌造出蓮花紋樣的牆面裝飾。



軍管時期民國 40年代 (1951)，北竿橋仔五間排曾陸續作爲軍方彈藥庫、糧倉、軍方兩棲偵查連暫居空間，歷經馬祖漁業至戰地時代。



北竿橋仔五間排，現今一樓仍留有製作魚露的鹹池一座，主體分為左右兩半空間，深入地下。



藝術家劉致宏以北竿橋仔村五間排過去「永豐號」作為蝦油、蝦皮製作、魚蝦加工、貿易等脈絡背景，一樓設置漁獲、醃漬物、裁縫機等物件，陳列鋪陳過往。



二樓一座大型裝置作品，以網目、麻繩、透明薄膜等材料，將箱網、水下魚蝦群聚 (Fish School) 樣貌以平面圖層堆疊成三維立體的視覺意象呈現，並以建築物自然採光的穿透性與風空氣流動的輕盈感，傳遞早期漁業與蝦皮等回望。



NA29 海就是我的陸

藝術家：伊祐．噶照

地點：南竿馬祖境天后宮旁馬祖港沙灘 (Google 地圖)

開放時間：全日開放

穿梭在馬祖四鄉五島及臺灣之間的海上船隻，是島嶼不可活缺的日常的風景，而海就是陸，連結了島嶼與人們於此定錨，共同穩定著漂流的島嶼。作品透過馬祖舊船的零件徵集，包括來自除役軍艦或舊臺馬輪等予以重組改造，讓錨鍊彷彿是船隻的樹根，馬祖代表性的花崗岩則是船隻的鐵殼，搭配馬祖人對軍艦重要的記憶物件，將馬祖人漂泊移動的記憶重現與再造。

NA27 收信快樂

藝術家：陳治旭、劉靜怡

地點：南竿山隴排練場 (Google 地圖)

開放時間：每日 09:00 - 16:00



交通不便的馬祖，信件是島上人們與外界交流的重要媒材，手寫信通常是家書及情書，記錄島上居民與軍人生活、思想和情感，成為馬祖島上的另一道風景。



「收信快樂」是一句手寫信常使用的開頭問候語，表達著對收信人的思念、關心與祝福。 馬祖島上人們以手寫信件記錄了島上居民和軍人的生活、思想與情感。書信文化不僅具有時代意義，也成為馬祖島上的另一道風景。



作品融合馬祖剪紙文化及停格動畫，試圖呈現出人們收信、寫信過程中的心境轉變的歷程，書信中的千言萬語，透過藝術鑲嶔於地景中，並交織出具有時間深度及空間尺度的未來過往。



馬祖國際藝術島，官網：https://matsubiennial.tw/

[春遊馬祖 卡蹓有禮] 活動期間來馬祖旅遊，並參訪馬祖藝術島作品或參加馬祖傳統節慶活動，即可獲贈限量版馬祖高粱紀念酒一份。

活動時間：2024年2月1日(四) - 4月30日(二) 或送完為止。

發送對象：非設籍連江縣且滿18歲以上之遊客。

發送時間：週一至週日 09:00-12:00、14:00-17:00

發送地點：馬祖酒廠展示部 (連江縣南竿鄉208號)



領取方式：

1. 團體遊客由出團旅行社協助申請提領。

2. 自由行旅客於發送時間內，請至馬祖酒廠填寫申請表領取。

3. 自由行旅客須出示以下資料始得領取：

3-1. 來馬交通票券(機票或船票)

3-2. 身分證明文件 (設籍連江縣及服役於連江縣軍人、未滿18歲者除外)

3-3. 住宿證明 (113年2月1日後入住馬祖合法民宿收據或旅行社代收轉付收據)

3-1. 與藝術島作品或馬祖節慶活動合照照片，並上傳於 FB「馬祖卡蹓趣」專頁 [春遊馬祖 卡蹓有禮] 貼文留言處 (網址：https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=707626064838525&id=100067734143632)。

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