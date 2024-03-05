乳製品是許多家庭的常備品，其中「 起司片 」含有豐富的蛋白質、維生素、礦物質等營養成分，是日常生活中營養補給的便利選擇，讓我們在享受濃郁 起司片 的同時，亦能補充營養能量。而 台灣牧場 成立多年以來，致力於提供「在地、優質、創新」的食品，因而深受消費者喜愛。今天就來帶大家認識 台灣牧場 的其中兩款 起司片 ，一起探索 台灣牧場 起司片的香醇濃郁！

【起司片推薦—六甲田莊地瓜起司片】

規格：150g/10片裝

首先要推薦的產品是「六甲田莊地瓜 起司片 」，六甲田莊地瓜 起司片 的特色在於嚴選台灣南部生產的台農57號黃金地瓜，融合本土國產的柳營鮮乳與國外進口的切達起司，將中西方的美味合併，讓起司與在地風味相互融合，帶來全新的口感和風味。

除此之外，六甲田莊地瓜 起司片 在製作過程中堅持不添加防腐劑，並使用植物性凝乳素，讓奶蛋素的消費者可以安心食用，同時品味到最天然的美味。推薦吃膩一般 起司片 的你可以試試，感受香甜地瓜香在嘴裡漫開，搭配麵包、吐司更是別有風味。

【起司片推薦—六甲田莊醇乳起司片】

規格：150g/10片裝

接著推薦的是「六甲田莊醇乳 起司片 」，六甲田莊醇乳 起司片 嚴選優質的進口切達起司，以及添加台灣在地的柳營鮮乳，使得鮮乳香氣與起司香氣融合，富含營養成分與濃濃乳香，讓口感更加濃郁豐富。

而六甲田莊醇乳 起司片 同樣採用植物性凝乳素，不僅讓奶蛋素者安心可食，更是許多媽咪指定推薦的小朋友點心，就連單吃也很好吃～若喜歡原味口感 起司片 的朋友們，推薦可以先試試看六甲田莊醇乳 起司片 ，品嚐香醇起司的純粹風味！

【起司片推薦—六甲田莊醇乳原色起司片】

規格：150g/10片裝

最後要來推薦的是「六甲田莊醇乳原色 起司片 」，六甲田莊醇乳原色 起司片 同樣使用進口的切達起司，搭配自家生產的柳營鮮乳，同時主打無添加防腐劑、色素，呈現 起司片 的天然純粹，口口都是濃郁的起司與乳香。

另外六甲田莊醇乳原色 起司片 也採用植物性凝乳素，打造出好乳、好鈣、好天然，讓大小朋友都能輕鬆補充營養。看到這邊是不是很好奇這款跟醇乳 起司片 有什麼差異呢？其實這款可以說是醇乳 起司片 的升級版，不僅優化 起司片 的營養價值，更讓豐富營養再提升，因此奶香味較濃郁，亦適合搭配料理製作！

【起司片推薦—台灣牧場】

台灣牧場 的鮮乳使用百分之百生乳，成分無調整、無添加，讓鮮乳風味自然呈現，更推出多種產品包含起司、調味乳、優格等，為每一位消費者帶來天然的好品質。 台灣牧場 不僅嚴格把關產品，更致力於推廣在地酪農所產的乳製品，讓自產自銷的農民品牌跳脫小眾市場，同時以自然、健康為標準，讓消費者能夠信賴我們的產品。

台灣牧場 的 起司片 特選進口切達起司，搭配在地的柳營鮮乳製作，讓口感和風味皆獨具特色，小小一片既營養又美味，不論是單吃或是製作點心、料理都適合，是你品味健康、追求美味的不二之選。立即至 台灣牧場 官網深入瞭解，也歡迎至全台全聯門市購買六甲田莊地瓜 起司片 、六甲田莊醇乳 起司片 ，一起讓 台灣牧場 起司片為生活增添美好風味吧！

起司片推薦香醇濃郁的六甲田莊地瓜起司片、六甲田莊醇乳起司片