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【南屯區】初瓦韓式料理 | 王品韓式料理一次征服三大K-food 最韓泡菜鍋、原汁韓味烤肉、超夯半半雞～慶生、約會、家庭聚會、團體聚餐

2024-03-05 22:04:10 黑門莉's 生活、旅遊、美食日記 人氣：149
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窩客好文

黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

發表篇數：336篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：初瓦韓式料理 台中文心五權西店
phone04-24721680
place台中市南屯區五權西路二段273號2樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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王品』旗下的韓式料理『初瓦』,一直想來吃!! 

目前『初瓦』在台中有2家,一家在臺灣大道上,一家在五權西路上文心路旁

之前經過五權西路時看到『王品』旗下的各式餐廳幾乎在五權西路上

五權西店離我們住的地方較近,所以和妹妹約吃飯,我們選了這裡~

也跟大家推薦可以加入『王品瘋美食』app

新會員可以現折100元

消費1元瘋點數1點 折抵無上限good.gif

 

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王品旗下的各式料理餐廳,在五權西路二段近文心路口這裡全收錄~

 

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唯一不太方便的是找不到門口在哪..

原來要進入『初瓦』和『肉次方』,會在側面的一個小小入口269.gif    

 

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走上2樓就會看到韓國歐巴主廚Kai~ 

 

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進門後會看到一個設計可讓大家拍照的地方~ 

王品有懂大家聚餐後要拍大合照的心..常跟一群朋友們聚餐的我,這位置拍團照我看了超適合的~ 

 

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有可愛的送餐機器人

它們也有可愛的名字宋仲機、李準機、李洪機、張機龍h068.gif    

 

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帶到位子後,店員會問需不需要圍巾,若怕吃美食時湯汁噴到愛衣,可以索取~

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Menu  

 

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桌子旁有餐具和餐巾濕紙巾  

 

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有提供開水和氣泡水和冰淇淋可以無限續用

 

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先裝了可解膩的氣泡水  

 

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有5樣免費續用的小菜   

 

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本來想單點,但看到二人套餐價格不貴又有多樣選擇..所以就點了套餐~

二人套餐的內容

  • 爆韓言鍋(五選一)
  • 本命BBQ(四選一)
  • 大發半半雞 升級起司瀑布+$89
  • 入坑主食(四選一)
  • 韓食熱搜(五選一)　  

 

爆韓言鍋(五選一)

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來韓式都會想吃部隊鍋..但妹妹說沒吃過豬骨湯,我們就加價點了濃郁馬鈴薯豬骨湯

端上桌後,感覺好濃郁的湯品~

 

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豬骨上的豬肉很嫰,一剝就與豬骨脫離,馬鈴薯也很大一塊,但也會隨著煮滾的湯煮化掉

也吃的到泡菜~ 豬骨湯香味十足,喝起來鹹膩香辣,很搭飯一起吃~

 

本命BBQ(四選一)

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韓國人愛豬五花,有醬油和香辣2個口味可擇一,選了醬油

 

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每份BBQ也都會附一份生菜

會有三選吃法~原味吃、包著吃、沾醬吃

  

大發半半雞,升級起司瀑布+$89

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二人套餐的大發半半雞,只有金點不敗炸和吮指洋釀炸雞可選,三人與四人套餐的炸雞口味選擇就有4種可以擇二

不懂為什麼二人套餐就不能有4種口味可選269.gif  

 

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炸雞加起司好吃~ 所以我們加價選了瀑布起司

 

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好愛裹著厚重香濃起司的炸雞~   

 

入坑主食(四選一)

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學生時代搖摇便當 $159

現在不知為何menu裡沒有看到了

 

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為何稱為"學生時代搖搖便當"...

因為以前讀書帶便當時,一路晃到學校,中午午餐吃飯時打開都已經混成一團了

以這為懷舊又有趣的出發點,所以韓式餐點裡特別設計了這搖搖便當  

 

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吃之前先搖晃一下飯盒~ 促咪又兼具手臂運動(喂~~~  

 

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因為便當份量太多太豐盛了,所以我們沒有搖混成功e9608649.gif

自己把便當攪一攪之後..再加入豬肉及海苔一起吃,也是另一種味道的韓式拌飯~   

 

韓食熱搜(五選一) 

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選了圈粉海鮮煎餅,覺得soso,不太值得+$39元

 

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來三串炸年糕 $150

感覺吃韓式料理,年糕必不能少..所以我們單點了一份炸年糕來吃

炸過的年糕外酥內軟,塗了醬汁又增添了一份鹹香口感,蠻推點一份share

 

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加入『王品瘋美食』app送的１元蒸蛋

蒸蛋一份單點也要$210,而且一碗好大一份~ 很適合3~4人吃   

 

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有海鮮跟起司的蒸蛋,蛋香奶香濃郁撲鼻,每口都綿密好吃~   

 

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中場會舉辦敲酒活動,沒有去拍到>"< 

雖然沒有參加,但會送全場各桌客人燒酒一杯,很好喝~~

開車不喝酒，喝酒不開車，未滿１８歲請勿飲酒

 

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餐點吃太飽了~所以最後的冰淇淋只有擠了一些來吃~  

 

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在結帳開APP後還是看到有什麼打卡評論送的飲料~

其實當日又少換了一個ㄉㄨㄢㄉㄨㄢ奶凍

這方面真覺得店員可以提醒用餐客人下載瘋美食APP會有什麼優惠

   

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來用餐之前可以看看這停車表,當天我們找了好久的車位,用餐沒車位真的很麻煩~ 

也跟大家推薦可以加入『王品瘋美食』app

新會員可以現折100元

消費1元瘋點數1點 折抵無上限good.gif

這次來用餐折了新會員$100元,還兌換了好吃豐盛的海鮮蒸蛋及飲品,附加價值很大的APP~ 

 

『初瓦』在過了晚上9點時段後,會有像酒吧型態的餐點與調酒

若是不想吃晚餐,倒也是可以在晚上9點過後來個韓式類夜店吃喝微醺

開車不喝酒，喝酒不開車，未滿１８歲請勿飲酒 

 

 

 

 

初瓦韓式料理 台中文心五權西店

https://www.facebook.com/truewow.official/

店址】台中市南屯區五權西路二段273號2樓

【TEL】04-2472-1680

【營業時間】週一~五 11:30–15:30, 17:30–23:00 週六 10:30~00:00 日 11:00~23:00

 

 

文章標籤
台中 初瓦韓式料理 初瓦 台中韓式料理 王品 王品集團 王品瘋美食 瘋美食 台中午餐 台中晚餐 台中宵夜 台中餐廳 台中南屯區美食 台中南屯區
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