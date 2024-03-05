此文章為花見團子造訪「Sanderson英國皇室御用寢具」 (造訪日期 : 2023/02)



日比家族 曜瑪AMA「Sanderson英國皇室御用寢具」

遠東SOGO百貨，高級寢具品牌分享、親膚透氣寢具推薦







曜瑪AMA



地址 : 台北市大安區忠孝東路四段45號9樓 (遠東SOGO忠孝店9樓)



睡眠和健康大有關係！因團子家中的寢具已使用許多年，趁著龍年好兆頭，想換一款新的床具試看看。經友人推薦，來到台北遠東SOGO忠孝店9樓的「曜瑪AMA」專櫃選購。「曜瑪AMA」是「日比家族」旗下的品牌專櫃，主要販售各式的寢具用品，集結英國皇室御用品牌「Sanderson」、義大利精緻輕奢品牌「Signaria」、以及在台灣超過30年歷史的澳洲「WENTEX」，供消費者挑選。

團子購買床具，首重觸感與材料品質，希望寢具材質親膚透氣、也能耐用好清洗外，當然花色和設計感更是加分選項。服務人員先聽了我們的需求，為我們推薦了創立於1860年的英國皇室御用品牌「Sanderson」，自從引進台灣以來就一直深獲好評，很多客人都是一試成主顧，呼朋引伴推薦來購買。

「Sanderson」從壁紙起家，並於1920年將事業版圖拓展到織品設計，設計稿堅持以手工繪製並自己生產印製布料，每一件織品宛如藝術作品一般，是織品壁紙業界內現存最古老的英國品牌。

「Sanderson」的設計帶有著英倫鄉村風風格，色彩柔和，顏色溫暖明亮，給人清爽療癒的氛圍感，讓我一看就好喜歡。

除了設計花樣，購買床具用品材質及觸感絕對是我的第一首選，目前有「Sanderson」使用原料有2種，分別為「長絨棉」與「埃及棉」系列，專業親切的服務人員也很詳細的為我們說明其中的不同，因床具的材質和棉花的品質優劣與棉花纖維的長度絕對的關係，棉纖維越長品質越好，「埃及棉」不但纖維細且強度高，是超長纖棉中的高級品種。我有用手直接觸摸感受，細緻柔順如同絲綢的華順感，和一般棉花的質感完全不一樣。