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【生活】日比家族 曜瑪AMA「Sanderson英國皇室御用寢具」遠東SOGO百貨，高級寢具品牌分享、親膚透氣寢具推薦

2024-03-05 22:22:26 花見團子玩耍趣 人氣：106
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花見團子玩耍趣

發表篇數：227篇

文章類別：生活-居家雜貨

此文章為花見團子造訪「Sanderson英國皇室御用寢具」     (造訪日期 : 2023/02)

日比家族 曜瑪AMA「Sanderson英國皇室御用寢具」

遠東SOGO百貨，高級寢具品牌分享、親膚透氣寢具推薦

【生活】日比家族 曜瑪AMA「Sanderson英國皇室御用

 曜瑪AMA 

地址 : 台北市大安區忠孝東路四段45號9樓 (遠東SOGO忠孝店9樓)

睡眠和健康大有關係！因團子家中的寢具已使用許多年，趁著龍年好兆頭，想換一款新的床具試看看。經友人推薦，來到台北遠東SOGO忠孝店9樓的「曜瑪AMA」專櫃選購。「曜瑪AMA」是「日比家族」旗下的品牌專櫃，主要販售各式的寢具用品，集結英國皇室御用品牌「Sanderson」、義大利精緻輕奢品牌「Signaria」、以及在台灣超過30年歷史的澳洲「WENTEX」，供消費者挑選。【生活】日比家族 曜瑪AMA「Sanderson英國皇室御用

團子購買床具，首重觸感與材料品質，希望寢具材質親膚透氣、也能耐用好清洗外，當然花色和設計感更是加分選項。服務人員先聽了我們的需求，為我們推薦了創立於1860年的英國皇室御用品牌「Sanderson」，自從引進台灣以來就一直深獲好評，很多客人都是一試成主顧，呼朋引伴推薦來購買。【生活】日比家族 曜瑪AMA「Sanderson英國皇室御用

「Sanderson」從壁紙起家，並於1920年將事業版圖拓展到織品設計，設計稿堅持以手工繪製並自己生產印製布料，每一件織品宛如藝術作品一般，是織品壁紙業界內現存最古老的英國品牌。【生活】日比家族 曜瑪AMA「Sanderson英國皇室御用

「Sanderson」的設計帶有著英倫鄉村風風格，色彩柔和，顏色溫暖明亮，給人清爽療癒的氛圍感，讓我一看就好喜歡。【生活】日比家族 曜瑪AMA「Sanderson英國皇室御用

【生活】日比家族 曜瑪AMA「Sanderson英國皇室御用

除了設計花樣，購買床具用品材質及觸感絕對是我的第一首選，目前有「Sanderson」使用原料有2種，分別為「長絨棉」與「埃及棉」系列，專業親切的服務人員也很詳細的為我們說明其中的不同，因床具的材質和棉花的品質優劣與棉花纖維的長度絕對的關係，棉纖維越長品質越好，「埃及棉」不但纖維細且強度高，是超長纖棉中的高級品種。我有用手直接觸摸感受，細緻柔順如同絲綢的華順感，和一般棉花的質感完全不一樣。【生活】日比家族 曜瑪AMA「Sanderson英國皇室御用

 

「Sanderson」的埃及棉系列共有7種花色可供選擇，盒裝中都附有國際埃及棉認證標章吊卡，給人品質的安心保證。【生活】日比家族 曜瑪AMA「Sanderson英國皇室御用

【生活】日比家族 曜瑪AMA「Sanderson英國皇室御用

服務人員也特別和我們分享了一些寢具洗滌保養注意事項。1.以個人衛生起見，全新寢具使用前請先下水清洗。2.枕頭套建議每周換洗，床組寢具建議兩周換洗。3.可裝入洗衣網中減少摩擦，降低產生毛球的機率。4.請勿與衣物混洗(衣服上的鈕扣、拉鍊、裝飾等...都有可能造成寢具摩擦)。【生活】日比家族 曜瑪AMA「Sanderson英國皇室御用

我這次先選購了一款埃及棉系列的兩個枕頭套，圖案以19世紀的版畫為靈感，使用湖水綠為基底色，繪製上銀藍色的石竹花，展現美不勝收的鄉村優雅風格。回去體驗後，我覺得埃及棉的果然柔軟又透氣， 肌膚的觸感像絲綢一樣光滑，讓團子這幾天都一夜好眠。【生活】日比家族 曜瑪AMA「Sanderson英國皇室御用

【生活】日比家族 曜瑪AMA「Sanderson英國皇室御用

整體而言，團子覺得這次在「曜瑪AMA」寢具是很棒的購物體驗，服務人員的專業的詳細解說，讓團子知道很多選寢具購技巧、保養秘方知識等！在這也買到很喜歡的鄉村花色風寢具，典雅大方。另外「曜瑪AMA」除寢具外，也有販售被子及枕頭。因每個人每天在床上睡眠至少超過8個小時，選擇適合自己的寢具是非常重要的，有良好品質的睡眠，才能提供每天動力與活力，一定要好好細心挑選喔！「曜瑪AMA」在全省各大百貨都有專櫃，質感好價錢也合理。如團子去的SOGO百貨也常有信用卡、卡友禮活動， 這樣折扣下來也很划算。下次如有親朋好友也想購買寢具，團子也會大力推薦「曜瑪AMA」，用得有質感與美感，睡得安心又舒適。【生活】日比家族 曜瑪AMA「Sanderson英國皇室御用

 

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