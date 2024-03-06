【日日香便當】竹北在地人推薦的平價便當店！內用白飯、湯品、紅茶都是免費供應！主食推薦炸排骨、蜜汁雞腿、糖醋排骨，配菜都是當日新鮮現炒出爐！

上班族平價便當推薦！號稱新竹天龍國的竹北，還找得到百元以下四菜一主食的便當，這間「日日香便當」內用白飯、湯品、紅茶都是免費供應！「日日香便當」不僅主菜好吃，就連配菜也有兩把刷子，使用當季新鮮時蔬，每天提供8道新鮮現炒的配菜，每份便當可自選4樣配菜，吃起來更豐富營養。個人很推薦主食炸排骨、蜜汁烤雞腿、糖醋排骨，肉量十足且味道都很不錯，難怪深受附近台元科技園區上班族及住戶的喜愛，下次有來竹北，中餐、晚餐不知道要吃什麼的話，就來日日香便當吧。

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「日日香便當」從竹北後火車站步行5分鐘內的可以抵達，開車來可以停在後站停車場。公寓大下的轉角一樓店面，有個醒目的紅色招牌，走過不容易錯過。

「日日香便當」是以外帶為主的便當店，內用位置不多，但有提供免費的白飯、紅茶以及熱湯，如果不趕時間，很推就內用慢慢享受一頓飯。

▲日日香便當菜單價格

「日日香便當」每日提供8道新鮮現炒配菜，配菜可自選4樣，這樣更營養豐富！還能額外加價單點主菜，吃起來更有飽足感！

配菜部分當天有吃到螞蟻上樹、青椒炒雞蛋、貢丸炒花椰菜、黑輪、炒高麗菜等等，整體吃下來配菜用料蠻豐富，而且很多元化，螞蟻上樹炒的超香很下飯，另外聽老闆說高麗菜還是使用高山高麗菜，難怪那麼脆甜。

「日日香便當」內用不用怕吃不飽，因為白飯、湯品、紅茶都是免費供應的！這點很加分～

🍱炸排骨 $95

🍱蒜泥白肉 $90

🍱蜜汁雞腿 $120

🔺糖醋排骨 $60 黑胡椒豬柳 $55 🔺香腸 $50

帶點酒香的香腸是使用士林大香腸。「蜜汁雞腿」表皮烤至誘人的色澤，再刷上一層油油亮亮的蜜汁醬料，撒點白芝麻點綴，咬下去鮮嫩多汁，推薦必點。

「蒜泥白肉」是現川燙的，淋上蒜泥油膏，就是簡單又美味。

「糖醋排骨」也很熱銷，外皮酥脆，肉質也很軟嫩，酸甜的糖醋醬相當開胃。

招牌現炸酥脆「炸排骨」超大一片，是傳統炸排骨的滋味，整體厚薄度適中，咬下去還帶有微微肉汁。

「黑胡椒豬柳」肉質相當軟嫩，帶有奶油及黑胡椒的香氣，絕對是老少鹹宜。

「日日香便當」是一間傳統但口味上還不錯的便當店，料多實在是他們家的特色，出餐速度也蠻快的，重點平易近人的價格，常常吃也不傷荷包，超推炸排骨，金黃色外皮，撒上的胡椒真有夠香，是店內的人氣商品，難怪深受附近上班族喜愛。