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【西門町美食】肉次方燒肉放題 附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊肋眼牛排服務，就是要你大口吃肉-近捷運西門站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-03-06 16:34:42 Ruby說美食享受旅行 人氣：104
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：420篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 萬華區

造訪商家：肉次方燒肉放題西門峨眉店
place台北市萬華區峨眉街37號4樓
作者本次評價：
2.30
美味度
2.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
2.00
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組合圖.jpg

肉次方燒肉放題是王品集團旗下的一間燒肉吃到飽餐廳，吸睛的點有現切牛排，

由專業服務人員桌邊現切，確保每一片的新鮮與美味。

可以選擇品嚐多汁的肋眼或是風味濃郁的熟成沙朗牛排，

肉次方提供三種吃到飽的價位選擇有$698、$798與$998

讓你隨心所欲地享受燒肉的饗宴。

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

位於台北熱鬧的西門町，肉次方西門店交通便利至極。

捷運西門站六號出口步行五分鐘即可到達，

餐廳在四樓，電梯直達，輕鬆就抵達餐廳了。

餐廳的空間設計兼顧寬敞與私密，無論是四人聚餐或是多人以上的聚餐，

在這裡找到完美的座位安排。

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

Ruby與三位友人選擇了$798的「進擊的肉」價位，可享受120分鐘的用餐時光。

透過平板點餐，每次可選擇10樣餐點，讓人期待下一輪美味的到來。

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

線上菜單: https://www.powerofmeat.com.tw/menu-page

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

不管點多少價位都可以這些鍋物、拌飯等可以吃。

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

餐廳的自助吧區域豐富多元，從墨西哥餅皮到法國麵包，

可以自由搭配肉品，創造出屬於自己的獨特風味。

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

新鮮檸檬片、蔥鹽、韓式泡菜等多樣小菜，

不僅增加烤肉的豐富口感，更解膩提味。

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

而三種生菜的選擇，配上各式小菜，

讓包肉的樂趣更上一層樓。


【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

肉次方提供的豚骨雞湯，清新而不油膩，

為燒肉的濃郁開啟了一道溫暖的序幕。

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

而副食區的慢燉紅酒牛肉，用了奧勒岡葉、羅勒葉、迷迭香和一些義式香料，

搭配著多種蔬菜和和牛和紅酒一起下去精緻烹調。

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

淋在飯一碗好吃的慢燉紅酒牛肉飯，酒香濃郁，牛肉塊吸滿了紅酒的甜味，

真的是很下飯的一道菜，單吃也很夠味。

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

飲品選項也同樣豐富，有冰沙、汽水、熱茶、

冬瓜茶、無糖茶、烏梅汁，提供了多樣化的飲料。

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

吃燒肉也要搭配醬料，Ruby吃重口味的肯定要需要調味料搭配，

共有五種三種醬汁和兩種粉。

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

Ruby特別推薦鹽味大蒜粉和味噌醬，尤其搭配薄切肉片，風味絕佳。

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊
餐廳的亮點之一，莫過於桌邊現切的原塊牛排，

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

肋眼牛排。在平板點餐後就會有現切原塊牛肉桌邊的服務。

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

現切濕式沙朗牛排

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

採用無煙燒烤 ，雖然假日繁忙。店員也都會主動協助換烤網

絕品昇龍牛絕品昇龍豚，真的是很適合拍照的肉條。

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

烤到半熟後再用剪刀剪成要吃的大小就好。

這滿適合搭配生菜吃的肉品。

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

剝皮辣椒胸腹牛、一口小花枝、特選牛舌

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

香蒜奶油巴沙魚、蛤蜊鮮菇、德國香腸、香蒜奶油牛肉燒

Ruby覺得肉次方的海鮮選項較少，份量也偏少。

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

阿根廷魷魚

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

因為當天漏送餐，這是店家特地招待的餐點

生蠔很鮮甜。

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

韓式海鮮拌飯和月見牛肉拌飯，因為怕吃了鍋物其他的燒肉就吃不下，

所以Ruby與朋友點了兩種口味拌飯，Ruby比較推薦月見牛肉拌飯，

口味獨特，份量也剛好，每一樣都是味蕾的盛宴。

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊
甜點有芋泥起司燒焊雙重地瓜起司

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊


芋泥處理的很好，入口口感綿密，甜味適中，

每一口都充滿了芋頭的香氣，加上起司，

把他抹在法國麵包，好吃的程度，

Ruby覺得榮登當天最美味的餐點非他莫屬。

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊
 

自助區一定要有冰淇淋，肉次方的冰淇淋是霜淇淋機器。

有巧克力和牛奶共兩種口味。

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

能淋在冰淇淋上的配料真的很多種，有跳跳糖、餅乾、巧克力醬、

飛機餅乾、棉花糖、彩色巧克力米，等等的。

每個人都可以坐出自己的愛的口味及聖代冰淇淋。

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

用餐120分鐘，Ruby的感受是上菜的速度忽快忽慢，肉品的數量都給的不多，

如果是多人用餐不知道是否份量會給比較多一點，加上烤肉的關係，

又要顧有沒有肉片的壯壯怕有烤焦的情況，所以當店員來告知說點餐時間用餐快結束，

我們一桌都覺得時間過好快卻沒吃到什麼的感覺。

【西門町美食】肉次方附菜單，進擊的肉 $798，桌邊現切原塊

餐點的肉品除了原塊切牛排比較值得點，其餘的肉品和海鮮類表現的就要一般般，

沒有過多驚豔的美味，就比較可惜了一點了。

 

【店家資訊】
👉肉次方西門峨眉店
🍽 FB官方粉絲團請點此  / 線上訂位請點此
🏠臺北市萬華區萬壽里峨眉街37號4樓
☎️02 2388 9010
⏰週日至週四｜11:30~23:00最後收客21:00
週五至週六｜11:00~01:00最後收客23:00

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率 ⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐
 


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg
   

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