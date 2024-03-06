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【綵宸小吃】麻醬麵+蛤蜊湯原始店，聽說這家已是民國69年開業的老店了，是省道出名的麻醬麵蛤蜊湯的原始店(媽媽開的)聽說這家店便宜５塊錢，在頭城老街上很有名，在地人也愛吃～平時生意就非常好。
附近景點有蘭陽博物館、外澳服務區、頭城老街、八角瞭望台、龜山島賞鯨，搭配頭城美食，頭城一日遊好好玩!
綵宸小吃 店家資訊
- 地址：261宜蘭縣頭城鎮開蘭路103號
- 電話：03-9777682
- 營業時間：11:00–14:00, 16:30–22:00 星期日中午不休息、星期一公休
綵宸小吃 交通停車
- 【自行開車】Google導航輸入綵宸小吃即可到達
- 【停車場】可路邊停車
綵宸小吃 空間環境
頭城鎮省道上的麻醬麵+蛤蜊湯已經是遠近馳名了，每次經過時總是客滿，前些日子跟同事去頭城市區裏有一家綵宸小吃，竟然有相同口味的麻醬麵+蛤蜊湯，原來這兩家店是有關係的，2011年第一次來吃好喜歡，於是我也帶Ben去嚐嚐…
這家真的是小吃店，沒什麼特別的裝潢，就簡單的幾張桌椅擺設而已
第一次和同事來，還遇見頭城鎮長和幾位官員們在這裡吃飯
這家店真是妙，還用它的名字成立搶孤隊呢！真不知背面是什麼來頭，還是出自於對地方文化的認同呢!?
綵宸小吃 菜單價位
說真的，看到這個價目表還真的有嚇到，這~~~這樣的大中小的價錢未免也差太大了吧
就像是一碗簡單的餛飩麵來說，竟然是65、85、105耶~~
如果是105元的，那會有大碗公的份量嗎
綵宸小吃 心得評價
麻醬麵
還是叫了簡單的麻醬麵+蛤蜊湯好了
這裏的麻醬真香，白麵吸附了麻醬的濃稠醬汁，仿佛充滿生命般，吃了一口，滿口都是麻醬的香氣
蛤仔湯
這碗加了薑絲的蛤仔湯也是很新鮮好喝，一般的蛤仔湯都是滿清澈的，這裏的倒是有點不一樣，加了薑和麻油在陰雨天喝起來特別暖和
【綵宸小吃】麻醬麵、蛤蜊湯必點！店家環境算是乾淨，專程來頭城吃麻醬麵的朋友可以考慮這間，香濃不膩，口味適中。蛤蜊湯也很鮮
▼現在頭城麻醬麵蛤蜊湯宜蘭分店也吃的到囉!
喜歡頭城麻醬麵.蛤蜊湯的朋友不用去遠赴頭城啦，在宜蘭市女中路就有分店了，經典的麻醬麵.蛤蜊湯還是沒讓人失望!
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