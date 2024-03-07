從西湖渡假村【映象水岸】營業後就一直想要來，終於我們來了！

在網路上見到那峇里島發呆亭異國風情的用餐環境搭配可以踩天鵝船遊湖的浪漫湖景就收進口袋裡了，實際造訪後不得不稱讚湖景真的很美，但空間除了發呆亭感覺較為舒適、具美感外，其餘用餐空間我覺得不是那麼好，有點可惜了視野這麼美的環境！

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映象水岸 ❙ 峇里島發呆亭湖畔咖啡、踩天鵝船遊湖，苗栗三義景觀餐廳!

映象水岸雖然隸屬於西湖渡假村，但不在渡假村內，導航直接設定＂映象水岸＂即可！映象水岸沒有停車場，需要自行找停車處，大家都是沿著路邊白線停車

假日生意挺不錯的，等待入園的遊客很多，我們當天也是等待了一陣子才順利入座

ADD:苗栗縣三義鄉西湖11號

TEL:03 7876699 #6869

營業時間:10:00-19:30 (週三公休)

一旁有木棧道可以漫步，搭配湖景真是享受

真的有小西湖的美感，還沒機會到中國西湖走走，來苗栗三義西湖漫步也不錯，還可以踩天鵝船遊湖

映象水岸菜單及價格

提供燴飯、湯麵、火鍋類主餐、鬆餅、炸物及飲料等，飲料一杯200元起，每人低消一杯飲料或一份餐點，另加10%服務費

幽美愜意搭配綠意盎然的環境，感覺舒心自在

來映象水岸如果可以的話當然要坐這湖景第一排發呆亭包廂區啊，只有少少兩組，假日想要順利入坐就要看運氣

不過這湖景第一排包廂是有低消的，要滿$1500元，原本我是屬意要坐這裡的，但我們來的時候是客滿狀態，只能隨店家安排座位了

除了發呆亭包廂外，另外還有這個長型發呆亭用餐空間，這區也不錯，也是可以眺望浪漫湖景

不過都是沒有空調設施的，若是夏季應該會比較悶熱，另外也要做好防蚊措施

其餘的桌位就在這裡，視野受限外，空間也壅擠，也因為陽光照射關係放下了遮陽簾，有點可惜了這麼美的環境，我們被安排在櫃台旁的桌位，在這裡喝咖啡的我感覺不是那麼好

我們點了大份的綜合炸物拼盤、繽紛水果鬆餅以及幾杯飲料，冰新鮮綜合水果茶還蠻大一壺，一家人就這樣享受著美好的悠閒午茶時光

優美湖光山色，讓人感受悠閒與慢活，怡然自得

踩天鵝船一位收費$150元，可踩半小時，特別適合親子同遊，可以共享美麗的親子時光

沿著湖邊走最底有成排的湖畔落羽松美景可以欣賞美拍，從這個視野看映像水岸也是很美

喝著咖啡跟家人話家常，輕鬆愉快的度過了美好下午茶時光！

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