台中有超多令人垂涎欲滴的美食，許多創新品牌和創意料理，都是由台中開始的！來到號稱美食天堂的台中，是不是也該好好犒賞自己，嚐嚐時下最夯、最推薦的2024台中美食？超愛吃美食的小編，自然必須為各位同好們，整理出最新的台中美食名單，不論是年輕人喜歡的早午餐、咖啡廳、必吃的火鍋燒肉、在地的古早味美食、超好拍的IG打卡美食、旅遊必逛的夜市，還有適合親友團聚的吃到飽以及合菜，不論你想要尋找什麼樣的餐廳，台中美食絕對都能滿足你的口腹之欲，留下美好的美食體驗！
重點整理：
為何台中美食多？
台中美食特色是什麼？大多數人都會回答「台中餐廳很浮誇」，大型美食集團如，輕井澤、春水堂、王品、築間都視台中為首要的美食戰場。因為台中可說是台灣美食的匯集之地，不管是南部美食想進軍北部市場，或是北部料理想打入南部地帶，通通會經過台中這塊寶地，因此也成為任何美食成名的前哨站。天生就有此地理優勢的台中，也在各方激烈的爭鬥下，發展出了前所未有的多樣性美食文化。
隨著近年文化創新的興起，走在美食界前端的不再是集團的專利，而是懂得創新的庶民創業者。配合台中富有人文特色 (審計新村、光復新村) 與歷史文化 (台中霧峰) ，一家一家充滿年輕生命力的咖啡廳、創意料理、庶民美食餐廳也蓬勃發展了起來。這些小店的出現，讓台中美食更有了深度的延伸。台中美食不單單是台中人每日飲食的需求，而是體現多元包容，尊重傳統卻又懂得創新的個性。讓我們一起用美食遊台中吧！
台中美食餐廳餐券優惠
▼2024台中美食名單▼
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台中美食
逢甲夜市美食
廟東夜市美食
大慶夜市美食
東海夜市美食
一中街美食
Park2草悟廣場美食
沙鹿美食
北平美食
大甲美食
后里美食
勤美美食
清水美食
霧峰美食
東勢美食
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台中早午餐
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台中酒吧
台中餐酒館
台中夜景餐廳
台中夜市
台中伴手禮
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台中甜點
台中蛋糕
推薦閱讀：台中赤鬼牛排｜體驗高CP炙燒牛排餐廳【菜單、價格、評價、優惠餐券】
台中美食推薦｜台中燒肉
《屋馬燒肉》台中必吃燒肉店，讓你走進燒肉天堂的高級美食！
【屋馬燒肉】的知名度，已經算是來台中必吃的餐廳了吧！遊客甚至會特別把屋馬燒肉排進台中的行程呢！屋馬最強的地方是讓人吃過一次還想再吃的那種念念不忘，從屋馬燒肉園邸店拓展到最新的文心秀泰店，每間分店生意都強強滾、大排長龍已見怪不怪，重大節慶像是情人節、聖誕節更是要記得提早預約喔！
貼心的服務、多樣化的創意、新鮮嚴選食材，造就全新的用餐體驗，幸福的滋味，屋馬用心打造貼心服務與美味食物的對話環境，讓餐廳的感受不只限於舌尖，更打入每位饕客的心房，大喊「旨い」(umai) ！
地址：台中市西區公益路111號(園邸店)(地圖連結) 營業時間：11:00-00:00
《茶六燒肉堂》輕井澤集團旗下的優質燒肉店
台中火鍋店龍頭輕井澤旗下的燒肉品牌「茶六燒肉堂」進攻台中燒肉市場，食材豐富，餐點精緻、服務完善周到。茶六燒肉的空間寬敞大器，走日式的木質裝潢，感受更有溫度，有分為二人或三人套餐，每種都份量十足，絕對可以吃飽飽，附餐選擇上具彈性，飲品的選擇也不少，燒烤店通常是提供「雞湯」，而茶六燒肉提供的湯品是鍋物，非常特別喔！
此外，茶六與屋馬較不同的地方，應該是茶六的肉品多數是有調味的，適合不愛肉腥味的朋友，雖說是有是先醃製過，也不失肉品的鮮度與質感，反而還多了一些味噌或是燒烤風味喔！
地址：台中市西屯區朝富路258號(地圖連結) 營業時間：11:00-02:00
《新村站著吃烤肉》去韓國必吃的道地韓式燒肉
新村站著吃烤肉來自是韓國首爾的60年排隊老店，在台中PARK2草悟廣場也吃得到囉～韓國生魷魚、醃蘿蔔塊、韓式泡菜等多種和烤肉絕配的韓國小菜，排放整齊的讓客人選購，店裡的肉品只有五種，使用獨家醬料醃過的肉，肉質細嫩味道鹹香夠味，搭配上生菜和小菜一起包著吃，層次就更豐富啦！來體驗道地的站著吃烤肉的樂趣，讓你一秒飛韓國！
地址：Park2草悟廣場 B1(地圖連結) 營業時間：週一至週五 12:00-14:30、17:30-00:00；週六日12:00-00:00 推薦閱讀：就是這個的韓國味！超過60年的首爾超夯名店『站著吃烤肉』進軍台中 – 新村站著吃烤肉
《瓦庫燒肉》聖誕節聚餐約會首選！超夢幻薑餅屋
聖誕節餐廳推薦！瓦庫燒肉鄰近台中火車站，是一棟爬滿綠色植物的紅磚日式建築。推薦直接點套餐，多道肉品、海鮮、野菜盤、甜點飲料，就足以讓味蕾大滿足。餐後可以向店家索取明信片投郵筒，下次用餐憑郵戳還能享折扣唷！每到聖誕節，紅磚老宅穿上聖誕裝飾，搖身一變成薑餅屋，除了燒肉好吃之外，也是台中聖誕人氣打卡點。
地址：台中市中區民權路16號
營業時間：平日17:30-00:00；週末11:30-16:00、17:30-00:00
推薦餐點：雙人套餐
台中美食推薦｜台中火鍋
《台中岩漿火鍋》新竹超Hot麻辣鴛鴦鍋進駐台中
新竹超熱門的岩漿火鍋插旗台中！初次品嚐可以選擇岩漿鴛鴦鍋的經典點法－「漢方麻辣鍋」搭「膠原蓋骨鍋」，麻辣鍋使用獨家漢方藥材並遵循古法熬製，充滿的麻辣香卻又不燥辣，而鈣骨鍋濃郁的乳白色湯頭熬出滿滿的膠原蛋白，清甜而不油膩，溫潤的口味滿適合長輩或孩童。湯及鍋底都可以無限續加，光是入味的麻辣鴨血、豆腐和鈣骨鍋吸飽湯汁的凍豆腐就足以讓人食指大動！
岩漿獨家的火焰炙燒豬是必點肉品，整體呈現火山狀，火山洞口有高粱酒，一片片豬肉沿著山壁而下，山腳下灑落蒜苗。點火後夾起一片豬肉浸至酒中再微烤一番，啪滋啪滋的微焦香帶點酒氣，加在紅鍋或白鍋都很對味。
岩漿火鍋從午餐到宵夜時段都有營業，無論是情侶約會、家庭聚餐、公司聚會都很適合，現在還推出了線上購物商城，讓你在家也能享用岩漿火鍋的特製鍋底與嚴選食材。
岩漿火鍋台中公益店 地址：台中市南屯區公益路二段889號（Google地圖） 營業時間：11:00-03:00（最後入場02:00） 電話：04-23830868 好好玩限定優惠：台中麻辣鍋推薦》火鍋控站出來！新竹最HOT岩漿火鍋進駐台中，讓你從午餐一路揪到宵夜場！ 官方網站｜粉絲專頁｜IG｜線上訂位｜官方LINE
《萬客什鍋》人氣石頭火鍋與麻油炸蛋驚艷你的味蕾！
來到台中要吃石頭火鍋，【萬客什鍋】一定是不二首選，還有特別的燒酒雞火焰秀，滿足了味覺，視覺上的驚豔與享受更不在話下！而麻油炸蛋也是經典招牌，老饕必點喔！
萬客什鍋成立於1994年，至今二十餘年，嚴選的食材、用新的烹煮，每一鍋都是傳承的初心、都堅持著傳統的口味，用最原始的石頭火鍋，結合創新獨特的麻油炸蛋，迸出香氣四溢的燒酒雞！萬客什鍋屹立不搖的地位，當然就是倚靠最人氣、最好吃的「萬客三寶」啦！蒜頭蛤蜊烏骨雞、剝皮辣椒雞、萬客燒酒雞，當然還有老饕最愛的「麻油炸蛋」，說那麼多，倒不如訂位訂起來，快來嚐嚐吧！
地址：台中市北區漢口路四段16號(地圖連結) 營業時間：11:30-05:00
台中美食推薦｜台中異國料理
《Offer Oh昨日花卷 跨界好食》台中無國界料理推薦
走進昨日花卷，牆面是玻璃落地窗，陽光灑進店內，混合店裡溫暖的黃光，整體感覺很舒服。店內提供包含美式、日式、台式的多種異國料理，份量大價格合理，既具特色又好吃。花卷和火烤飯是店內的主打招牌，將選擇的主食和配料，包進Q彈的餅皮內，一口咬下，能吃到肉的軟嫩、餅的嚼勁、醬的鹹香，口感豐富層次分明，真是太令人滿足了。火烤飯利用紙包飯的做法，將米粒和肉片包入紙內，進行二次烘烤，口感像燉飯，卻多添了一絲火烤香氣，特別受年長顧客的喜愛。
地址：台中市西區忠誠街91號 營業時間：11:30-15:30；17:00-21:30
《森川丼丼梅亭橫町》台中日式料理推薦
森川丼丼店面走的是日式居酒屋風格，店內用日式海報和酒瓶做擺飾，讓你彷彿一秒走進日劇居酒屋場景。店內必點的是「排山倒海丼」，將牛小排切塊後堆成碗的兩倍高，再隨餐附上一杯鮭魚卵淋到飯上，七分熟的牛小排，還能從切面看到超美的粉色，表皮焦香，內裡軟嫩，咬下後能品嚐到鮮美的肉汁，鹹鹹的鮭魚卵增添了丼飯的風味，與微嗆的蔥末拌勻，能一次品嚐到牛肉的甜味和鮭魚的鮮味，真的是太過癮了！炙燒鮭魚起司花捲、明太子起司烘蛋，以及限量的巨無霸鰻魚壽司也都是不容錯過的超人氣美味哦！
地址：台中市北區梅亭街214號 營業時間：11:00-00:00
《NiL Kitchen 尼歐廚房》台中韓式料理推薦
想吃道地的韓國料理，到尼歐廚房就對啦！先是從環境和餐具就很韓風，韓國小吃店常見的鐵圓桌加汽油桶，以及4人一桌的木桌，還有長柄湯匙，都是完整還原了韓國餐廳的擺飾呢！
石鍋拌飯、韓式炸醬麵、魚板湯、韓式炸雞，這些在韓劇裡常見的餐點，在尼歐廚房通通都能吃到哦。在火上直烤的石鍋，放入白飯、五色蔬菜、一顆蛋，擠上拌飯醬拌勻，吃之前記得將飯壓在石鍋上，才能製造出焦香的鍋巴。韓式炸醬麵沒有韓國原版的那麼甜，更適合台灣人口味。韓式炸雞絕對必點，炸好的雞肉裏上鹹辣的醬汁，濃郁的醬汁經過拌炒後有點糖化，微微的甜可以中和辣度，再搭上一杯啤酒，真的是超對味的啦！
地址：台中市西區大和路34號 營業時間：11:00-15:00；17:30-22:00
《梔香》台中泰式料理推薦
梔香是間採完全預約制的泰式餐館，每個月的公休日都不太相同，儘管很難預約仍不減它的人氣，許多人一吃成主顧，每個月乖乖上線登記訂位。
梔香提供單人套餐或多人套餐，且不定期更換菜單，讓你每次來都有機會品嚐到不同的美味。店家主打各種特色咖哩，綠咖哩湯汁較多偏水，吃起來較清爽，不喜歡太重椰奶味的人可以選擇這道；黃咖哩椰奶吃起來較柔和沒有辣味，椰奶香氣較重，搭配煮得軟爛的蔬菜，十分下飯；帕能咖哩帶著花生香氣，濃郁的味道有點類似沙嗲。所有套餐的白飯皆可加價升級成醬清蛋黃飯，經過醬油醃製的蛋黃，戳開後蛋黃呈膏狀，混著香米飯一起，能吃到醬油的鹹香和蛋黃的甜，真的超級推薦給大家。
地址：台中市西區忠義街20號 營業時間：12:00-15:00；17:00-20:00，公休日請見臉書
《瑰覓 Gui Mi》台中義式料理推薦
打開社群網路搜尋瑰覓，你會看到許多有著超浮誇蛤蜊花的義大利麵照片，是的，這就是瑰覓的鎮店菜單-「很多蛤蜊」系列，新鮮又飽滿的蛤蜊擺滿整個盤面，層層堆疊至少三層，底下藏著美味的義大利麵或燉飯，喜歡蛤蜊的顧客，千萬不能錯過這道。店家手工自製的醬料多達9種，常見的青紅白醬之外，還有泡菜橘醬、粉紅醬、金沙醬、冬陰功酸辣醬…等，每種醬料都真材實料，突顯了醬料本身的特色之外，搭配的菜色也都經過設計，與醬料完美結合。其中同屬浮誇系的「爆量嫩肩牛火山熔岩起司義大利麵」，超爆量的嫩肩牛，與使用藍紋乳酪製作的起司，真的是超令人滿足，肉食控的大家一定要試試。
地址：台中市西屯區文華路215號2樓 營業時間：11:30-15:00、17:00-21:00（週一公休）
《吃尛漢堡 STONE X BURGER》台中美式料理推薦
吃尛漢堡從餐車開始，受到許多饕客歡迎，最後成長為有固定店面的店家，除了勵志過程令人感嘆之外，更足以見得漢堡的美味。店裡除了固定菜色，還有隱藏版的期間限定款，如果想嚐鮮，記得問問櫃檯哦！
吃尛漢堡推出的是美式漢堡，加入濃郁醬料和起司，是美式漢堡的特色之一，厚實的牛肉餅相當多汁，煎得兩面微焦，咬下後肉汁在口裡奔騰，吃起來真的超級過癮的啦！「墨西哥辣肉醬起司牛肉堡」和「手作花生牛肉起司堡」是店裡的招牌，味道獨特的辣肉醬和墨西哥辣椒，讓漢堡吃起來不那麼膩；而吃得到花生粒的花生醬，更是給得大方，沾滿了整個漢堡，鹹甜的滋味超級讚，不知道要點什麼的話，就先從這兩道開始成為吃尛漢堡的忠實粉絲吧。
地址：台中市西區東興路三段156-1號 營業時間：平日16:00-23:00；週末12:00-22:00（週三公休）
《飪室Renshi》台中印度料理推薦
說到印度料理，一定會想到香氣十足的印度咖喱吧！這間台中西區的印度咖哩餐廳，一上桌就香氣四溢，讓人垂涎三尺。濃郁的咖哩口味有雞、豬、牛、羊及蔬菜等選擇，窯烤甩餅有著碳燒的香味，口感扎實有嚼勁，越嚼越能嚐出麵粉的香氣，鹹鹹的起司口味一直是人氣菜色，再來杯印度奶茶就更完美了，來飪室認識一下印度料理吧！
地址：台中市西區公正路168號 營業時間：11:30-15:30、17:00-21:00
台中美食推薦｜台中吃到飽餐廳
《肉鮮生 Mr.M.EAT》台中韓式烤肉吃到飽
肉鮮生在台中共有四家分店，超親民的價格，就可以吃到多達十多種的肉品、韓式小菜、熟食、湯品、水果飲料、甜點等，店家主打韓式烤肉，自然不能錯過豬五花，烤得焦焦的豬五花，和泡菜、蔥絲一起包在生菜裡，一口吃下超級滿足。醃過的大醬豬五花和照燒豬，甜鹹甜鹹的口味，不沾醬就很夠味。20多種的生菜和韓式小菜，可以幫助解膩，讓你再多吃兩塊肉值回票價哦！泡菜、炸雞蘿蔔、辣豆芽、拌小黃瓜等，都是韓劇裡常見的小菜種類。熱食區居然連人蔘雞都有！店家真的是下重本，就為了給顧客更好的用餐體驗呢！
地址：台中市南屯區南屯路二段342號 營業時間：平日11:30-15:30、17:30-20:00；週末11:00-22:30
《太陽百匯》超澎湃的海鮮吃到飽
位於台中市魚市場哈漁碼頭旁的潮港城太陽百匯，菜色種類多元，從肉品、海鮮到中港日各國料理，一次就能全部品嘗到。來潮港城當然要橫掃海鮮，生魚片、蝦子、螃蟹以及超多新鮮海產，料理方式也很多樣，不管是生食、清炒、煮湯、炙燒都有，潮港城還提供塔朵拉、哈根達斯冰淇淋和柏克金黃金拉格生啤、紅酒，絕對是物超所值。
地址：台中市南屯區環中路四段2號 營業時間：11:30-14:00、17:30-21:00
台中美食推薦｜台中素食料理
《福屋拉麵》2023綠蔬食評鑑指南三星餐廳
提到拉麵，不可少的一定是那叉燒或者淋上飄散豚骨油香的厚重系拉麵。不過福屋拉麵卻很反骨，以醇香的蔬菜濃湯，搭配烤豆包，讓蔬食主義者也可以享用拉麵沾附湯汁的吃麵快感。福屋拉麵開在台中火車站附近，店內提供全素、蛋奶素、五辛素，推出白福、黑福、赤福三款經典拉麵，分別是豆乳湯頭、味噌花椒、黑焦香油佐杏仁等，偶爾也有隱藏版，如柚子胡椒淡麗清湯，都是老闆秉著多年法餐經驗，專為蔬食者推出的日系拉麵，夜裡來一碗熱騰騰的拉麵，配上老闆精挑細選的啤酒，真是令人爽快的蔬食套餐。
地址：台中市東區振興路2-5號 營業時間：11:30-13:30、17:30-19:30
《菜市場 Tsai Chi Ya》2023綠蔬食評鑑指南二星餐廳
想嚐嚐本土食材怎麼幻化出歐美風情，不妨造訪台中的菜市場Tsai Chi Ya，義法蔬食質感餐點化為藝術，讓大自然來決定今天的餐盤。菜市場是台灣最迷人的風情，老闆何俊昕大學唸藝術教育，其後留學於美國馬里蘭藝術學院，他將餐盤作為畫布，每天挑戰當季最新鮮的食材，結合在地的時令蔬果，將義大利習得的廚藝發揮的淋漓盡致，每一道蔬食料理不僅僅是一道菜，更充滿何俊昕想傳遞的保護環境理念，讓吃素這件事也能變得很藝術。
地址：台中市西區向上北路167號 營業時間：12:00-14:00、18:00-21:00（週一無晚餐/週二至週四公休）
台中美食推薦｜台中早餐
《馨香泡沫紅茶店》一中附近老字號早餐店
臨近台中一中商圈的馨香泡沫紅茶店，是間老字號的店家，店內的種種擺設都充滿著濃厚的懷舊風，伴隨著不少老台中人的回憶。
雖是泡沫紅茶店，但早餐選項很多，米血、水晶餃、蛋餅，各有自己的擁護者，手工製作的米血和水晶餃，吃起來Q彈有嚼勁，非一般機器製作可比擬，搭上鹹鹹的醬汁與九層塔的香味，越吃越涮嘴，三兩下就能吃掉一份。蛋餅是店裡的招牌，煎得酥脆的蛋餅皮，咬下還會有小碎片掉落，不論你點什麼餡，店家肯定都是塞得滿滿，一口吃下各種滋味在嘴裡迸發，可是許多人心中的蛋餅第一名呢。
地址：台中市北區太平路143-1號 營業時間：09:00-16:00（週三四公休）
《王家菜頭粿糯米腸》台中第二市場排隊美食
位於台中第二市場裡的這間菜頭粿，不論什麼時候，都能看到大排長龍的人潮，店裡的主打明星產品就是菜頭粿、芋頭粿、糯米腸。菜頭粿吃起來軟綿，外層略為金黃，糯米腸不黏牙，能吃到粒粒分明的糯米，淋上醬油膏和辣椒醬，適合一早想吃得比較清淡的人。芋頭粿是小編的心頭好，吃得到芋頭顆粒，外皮煎得比菜頭粿再焦一點，外層金黃酥脆，裡頭則是帶點Q彈的綿密口感，芋香味十足，喜歡芋頭的人一定要試試。冬天來的話，可以再點碗熱熱的綜合湯，一碗湯裡貢丸、蘿蔔、豬血什麼都有，適合有選擇困難，什麼都想來一點的人。
地址：台中市中區三民路二段87號 營業時間：06:30-18:00
《魚吃土手作三文治》芋頭控必點！滿滿芋泥超滿足
魚吃土手作三文治以超爆量的芋泥三明治，在IG等網路上佔有超高討論度，芋頭控的各位千萬不能錯過。招牌的芋泥土司，使用大甲芋頭做成的芋泥口感滑順，搭配上鹹鹹的肉鬆，夾在超有特色的黑色竹炭土司裡，真的不用過多的言語表達，吃就對了！如果是春季來訪的話，更是不能錯過期間限定的草莓芋泥土司哦！除了三明治，酥皮蛋餅更是網友大推，類似蔥油餅的蛋餅皮煎得酥脆，裡頭包上鮪魚、打拋豬、或招牌芋泥，再淋上台中人的心頭好-東泉辣椒醬，真的會令人好吃到停不下來呢！
地址：台中市西屯區上仁街99號1樓(逢甲店) 營業時間：07:00-13:00（週二公休）
《天津苟不理湯包》爆汁湯包搭配濃郁豆漿，開啟美好的一天
經過天津苟不理湯包，千萬不要被排隊的人潮嚇到，因為出餐快速其實並不用等太久哦！苟不理湯包是附近學生的共同回憶，早晨經過白煙渺渺的攤位，停下帶上幾顆湯包和豆漿，為一整天的學習提供了美好的動力。
湯包一咬下，湯汁便會立刻爆出，真的要小心燙到嘴巴啊！豬肉餡混著些許青蔥，肉餡多汁有彈性，再帶點蔥花香氣，扎實的麵皮浸潤著肉汁，皮雖然厚卻也絲毫不乾柴呢！喜歡吃辣的話，加點店家自製辣醬，美味度再加倍哦！再點上一杯豆香味濃厚的豆漿，微微的甜一點都不膩嘴，啊對了！飲料採自助式的，點完餐記得自己去裝哦！
地址：台中市東區信義街63號 營業時間：05:30-11:30（週一公休）
台中美食推薦｜台中早午餐
《Opus 67》老宅早午餐，健康美味超飽足
Opus67是老宅改建的早午餐店，與隔壁專賣下午茶的散策65是姐妹店，店裡裝潢也很古味，綠色窗框、留聲機、老式裁縫機等，懷舊的環境彷彿讓時間快慢了下來。Opus67是作品編號67的意思，店裡的菜單也以音樂作品名下去命名，相當有特色。
Opus67的早午餐份量都很足，麵包、奶油蛋、沙拉、優格等配料，再加上不同的主菜，食量小的吃完一份真的可以飽到晚上呢！不同菜單搭配的麵包都不同，法國土司濕潤帶著蛋香、布里歐麵包鬆軟厚實、軟法麵包扎實有嚼感，各有各的風格，都非常好吃呢！店家菜色走健康取向，沒有過多的調味和烹飪，幾乎都是原型食物讓人吃得很安心。
地址：台中市北區北興街67號 營業時間：10:00-17:00
《BUN BUN 棒棒》麵包新吃法，好吃又好拍！
「BUNBUN棒棒」是台中巷弄間的隱藏的台中美食餐廳，店面寬敞舒適、採光明亮，非常適合假日悠閒的來場早午餐約會！
主打「精品速食」人手一盒棒棒，時尚輕便又有型，簡約時尚的風格在餐盒上就能看的出來，簡單素胚紙上印了手寫字體的英文，可說是非常文青呢！BUN麵包外酥內軟夾入各式不同配料，每一口都超滿足，是一種吃過會想念的麵包，使用天然奶油將麵包煎的香香脆脆，西式的麵包加入台灣在地元素的內餡蹦出新火花，吃過才知道不一樣。
國美總店地址：台中市西區五權一街104號(地圖連結) 營業時間：08:30-16:00
《紮等日食／欣欣乾洗廠》來去洗衣店吃早餐！
「紮等」台語的早餐，藏在台中中區的巷弄裡的小店，曾經是欣欣乾洗店，搖身一變成了文青風早午餐店，從餐車起家一直到新開的店面，提供各式各樣的早餐漢堡、沙拉，咖啡飲品等，中午也許還會有飯食，應有盡有。
餐廳內外的擺設都復古童趣，有充滿回憶的大同寶寶、藍色小精靈作伴，更有古董餐盤水杯、復古花磚陪襯，整間店明亮寬敞、一半廚房一半座位區，卻不顯得擁擠。餐點一上，份量讓人心滿意足，用傳統蒸籠盛裝的現做漢堡，美味之外更橫生趣味！此外更值得一提的是，「紮等 日食」是一間寵物友善的早午餐店喔，幸運的話還能看到可愛的店狗寶弟呢！
地址：台中市中區民權路80巷6號(地圖連結) 營業時間：09:30-15:30（週三公休）
《home home》老宅早午餐，還有桌邊現煎鬆餅服務！
「home home」是台中知名早午餐店hoyo和AIYO的第三家店，位於台中西區 50年的老宅，整修後保留了日式建築結構和隔間，打造出居家般的舒適，柔和的色調讓人放鬆，門口還有一隻來自蔦屋書店的木雕鹿，不難看出裝潢擺設的用心！
點餐前會先奉上一碗「蔬菜雞湯」暖心又暖胃，餐點份量也豐富，使用當季的蔬菜、肉類也適量質精，最特別的當然就是，店內桌上都有一台漂亮的bruno電烤盤，原來是為了「現煎鬆餅」啊！看著鬆餅在眼前逐漸成形，療癒又有趣呢！
地址：台中西區大和路63號(地圖連結) 營業時間：10:00-17:00
台中美食推薦｜台中合菜餐廳
《沁園春》老字號上海江浙菜館
沁園春位於台中火車站附近，是創立超過七十多年的上海江浙菜館，不論你是想回憶家鄉味道，或是想嚐鮮體驗不同菜系美味，沁園春都是個極好的選擇哦！
在地台中人都知道，沁園春的好味道與價格，其CP值遠高過知名小籠包餐廳，皮薄多汁的小籠包，用筷子輕輕夾起，透過光可看到裡頭的湯汁，沾著薑絲醋一起吃下，要特別小心肉汁燙口。無錫肉骨頭完美體驗了江浙菜濃油赤醬的特色，燉煮到軟嫩的肉排骨，輕輕用筷子一撥就骨肉分離，濃厚的醬汁裏著排骨肉，超級下飯！最後別忘了點份玫瑰包做為結尾，帶著玫瑰香味的內餡，咬下立刻滿口的玫瑰香，口味偏甜，建議兩三人點一份剛剛好。
地址：台中市中區臺灣大道一段129號 營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00（週日一公休）
《厝秘 Choice-Meal 功夫菜手路湯》激推芋頭香酥鴨
厝秘功夫菜手路湯的裝潢以黑色和木色做搭配，看起來乾淨高雅很有格調，非常適合做為宴請客人的餐廳，和裝橫氣氛不同的是，店裡的價位相對親民，就算點上一大桌也不怕荷包失血哦。
店內的招牌當屬芋頭香酥鴨，這道工序超級多的手路菜，必須要先預定才吃得到，將烤過的鴨肉手撕成片後，與芋泥混合再一同入鍋油炸，外皮炸得酥香脆，裡頭則是芋頭的綿密，與鴨肉的軟嫩，口感多樣層次分明，受歡迎的程度可以說是，沒吃過就別說自己來過厝秘的程度。厝秘的湯也是極品，白菜土雞鍋、酸菜燉鴨湯，味道鮮甜，濃而不膩，喝得到用心熬煮的滋味。
地址：台中市北屯區崇德八路一段18號(崇德店) 營業時間：11:30-14:30、17:00-21:30（週二公休）
台中美食推薦｜台中小吃
《桂蘭麵》巷弄老宅麵攤，平價好滋味
「桂蘭麵」隱藏在台中永興街巷弄中，老宅改建後沒有搶眼招牌，低調賣著古早味小吃美食，乾拌麵、手切滷肉飯等手作料理，樸實簡單，保留了老宅原本的的橫樑、窗臺及天花板，將舊的建築賦予新的靈魂，簡單好吃又平價的中式的餐點，在搭配上一兩盤好吃的小菜，就能飽餐一頓！
「桂蘭雞腿麵」是本店招牌，豪邁的使用整片無骨的雞腿排，上面灑上香噴噴的油蔥，簡單的搭配、大器的份量，僅銅板價就能吃到，還不來嚐鮮嗎？
地址：台中市北區崇德路一段503巷49號(地圖連結) 營業時間：週二三11:00-14:00；17:00-20:00(週日、週一公休)
《古猗園灌湯包》衝破湯包的大蝦蝦，Q彈薄皮又多汁！
「古猗園灌湯包」位於台中漢口國中對面，是台中出了名的皮薄多汁的湯包，不僅皮薄Q彈，內餡更是多汁鮮美，湯包口味共有五種選擇，晚餐一直到宵夜，整間店滿滿的人潮絡繹不絕，內用才有的有夠蝦、鮮蚵湯包，是高人氣首選喔！Q彈的薄皮、裡頭藏著一隻又肥又大的蝦子，大到連湯包都包不住！還有鮮蚵湯包肥滋滋的鮮蚵搭配多汁鮮肉，真的好吃到升天啦！
地址：台中市西屯區漢口路一段71號(地圖連結) 營業時間：17:00-01:00(週一公休)
《山河魯肉飯》來碗清爽麻薏湯，就是台中味！
台中第二市場內，可以說是魯肉飯的激戰場，山河魯肉飯、李海魯肉飯、魯肉邱，各有各的擁護者，這裡的魯肉飯，說的是有大塊滷肉的爌肉飯，淋上會黏嘴巴的老滷汁，豬肉的油脂和香氣，都融合在裡頭了，大鍋子裡能看到金黃色的豬肉塊載浮載沉，喜歡肥的瘦的，都可以跟老闆說哦！爌肉經過獨家醬汁的洗禮，軟嫩度剛剛好，用牙齒輕輕一咬就散開，看起來很油，吃起來卻一點也不膩，再加點辣椒增添香氣，米粒也煮得恰到好處，拌上滷汁一起吃，簡直人間美味。
這裡還有台中特有的麻薏湯，麻薏是種植物嫩芽，是夏季當季的蔬菜，與小魚干一起煮成湯，湯頭有點滑滑的微勾芡感，喝起來清爽特別消暑。
地址：台中市中區公有第二零售市場 營業時間：05:30-15:00（週三公休）
《彩鳳米糕》加上東泉辣椒醬，屬於台中人的味蕾記憶
彩鳳米糕將蒸得熟透的糯米，淋上鹹香的肉燥，再放上一點肉鬆，香Q不爛的米飯粒粒分明，肉燥香而不油，吃起來沒有負擔，桌上備有蒜泥和東泉辣醬，加入米糕味道會變得更有層次哦！再配上一碗免費供應的柴魚清湯，雖然是免費的只有清湯，仍能喝出老闆娘柴魚是下重本的。
老顧客來彩鳳米糕，絕對會再點上貢丸、滷蛋、油豆腐三樣一套的配菜，每樣都滷得入味不死鹹，簡單又樸實的味道，是許多台中人一吃就是數十年的味蕾記憶。
地址：台中市西區東興路三段4號 營業時間：06:00-20:00
台中美食推薦｜台中下午茶咖啡廳
《Mamonaku Cafe》鐵道迷必訪！台鐵自強號車廂復古咖啡廳
まもなく（火車即將進站），mamonaku在日文是「即將到站」的意思。mamonaku cafe將退役的EM107自強號車廂，賦予新生命，化身成為充滿文青與復古風格的咖啡空間。停靠在台中火車站舊站月台，不論是車廂、月台、鐵軌、擺飾都充滿懷舊復古風格，深受火車迷喜愛。在車廂中品嚐咖啡甜品，還有放大版咖啡豆造型的雞蛋糕，身為鐵道迷的你絕對不能錯過！
在這裡品嘗咖啡，可以欣賞著窗外的人群熙攘，重溫舊時代的光陰。整體風格採用核桃木色與圓弧造型園素，保留著舊車廂的包廂式座位規劃，整體呈現復古卻帶點現代的衝突感，但整體搭配起來卻是毫不違和更帶有獨特讓人流連的風格。建議你，來到這裡先餵飽手機，在換下來給自己沉澱的片刻，你會瞬間感到舒體通暢！
Mamonaku Cafe 地址：台中市中區臺灣大道一段1號（台中火車站舊站月台） 時間：13:00-18:00（週二公休；無提供預約服務） 推薦閱讀：優尼太太｜Mamonaku Cafe
《咖波屋／奶泡貓咖啡廳》超人氣角色貓貓蟲咖波登陸台中！
在網路漫畫中擁有超人氣的「貓貓蟲咖波」，療癒系的藍色貓咪＋六隻腳造型，加上搞笑無厘頭又帶點獵奇的小故事，擄獲不少讀者的心，實體化的咖波屋，更是吸引咖波迷們前往朝聖。門口的公車站牌，咖波與狗狗等夥伴們一起等公車的造型，成為IG的人氣打卡景點。一進到店裡，更是讓不少人高八度少女式尖叫著「好可愛～！」各種咖波周邊商品，咖波娃娃、安全帽、生活用品，都讓人好想搬回家！
在咖波屋不遠處的「奶泡貓咖啡廳」，裡面的咖波好朋友造型雞蛋糕，奶泡貓提拉米蘇蛋糕、咖波暖洋洋，都是可愛爆表，必點指數十顆星喔！
咖波屋 地址：台中市西區模範街8巷23號 營業時間：11:00–19:00（週一公休） 奶泡貓咖啡 地址：台中市西區民權路229巷11號 營業時間：11:00–19:00（週一公休）
《Spirited Bakery》異國姊妹的美式蛋糕店
人人追求美國夢，但台中這對混血姐妹花卻愛上台灣，而Spirited則是倆人台灣夢的起點。店內除了提供美式咖啡，還有美式軟餅乾、蛋糕等，姊姊帶著烘焙名店的好手藝，不斷推出隱藏台灣味的美式甜點，像是紅蘿蔔蛋糕，以及台灣百香果風味的彩虹蛋糕。
地址：台中市西區五權西四街11號(地圖連結) 營業時間：12:00–20:00 (週二三公休)
《Giocoso Café&Pasta》純白色質感義式餐廳
「Giocoso」位在精誠區，質感的外觀、純白色空間，整個餐廳加上植栽點綴，擁有明亮採光，每個角落都超級好拍，除此之外也是間寵物友善餐廳喔！店狗講講和Bon一出場，馬上引起所有客人的注意，實在太萌了！
「Giocoso」以義大利麵及燉飯為主選擇，加69元可以升套餐，附麵包、湯及任一飲品可折30元，份量剛好、味道香濃，非常有飽足感，販售著比薩、輕食和咖啡，如果來到精誠商圈，想要飽餐一頓或是來份甜點，「Giocoso」非常推薦給妳喔！
地址：台中市西區精誠八街21號(地圖連結) 營業時間：11:00-21:30（週一公休）
《kafeD台中水湳旗艦店》德式工業風裝潢，簡潔明亮超好拍
kafeD在台中的旗艦店，有多達100個座位區，德式工業風的裝潢，還擁有大片落地窗，簡潔、明亮、摩登，是超級適合拍照打卡的網美咖啡廳之一。
咖啡廳本身超好拍照之外，kafeD的咖啡也挺有水準，店裡開闢了半開放的咖啡區，能看到店家在店裡自己烘豆，每款咖啡豆還能先試聞香氣再購買。搭配咖啡的招牌年輪蛋糕，綿密柔軟，味道香甜，不想吃甜的，店裡也有燉飯、薄餅等選擇哦！
地址：台中市西屯區經貿路二段326號 營業時間：10:30-19:00
台中美食推薦｜台中甜點冰品
《天子舒芙蕾》雲朵般的蓬鬆口感
傳統舒芙蕾都是裝在杯子裡，因為口感蓬鬆柔軟，出爐後沒有立即食用就會塌陷，一般都沒辦法外帶，天子舒芙蕾經過不斷地研製改良後，讓舒芙蕾不但能保持著鬆軟綿軟的口感，久放也不會塌掉，號稱是全世界唯一可以外帶的舒芙蕾。天子舒芙蕾口味多元獨特，除了常見的奶油原味，更結合台灣在地小農特色，研發出百香果、草莓等獨家口味，是在別處都吃不到的創意甜點哦！
門市資訊 大魯閣新時代購物中心門市｜台中市東區復興路4段186號B1 中友百貨門市｜台中市北區三民路三段161號B2 台中車站門市｜台中市中區台灣大道1段1號（台中車站伴手禮區） 新烏日台鐵門市｜台中市烏日區高鐵東一路26號2樓 官方網站：SkySon天子舒芙蕾 / 粉絲專頁：SkySon 天子舒芙蕾 / Instagram：skysontw 延伸閱讀：天子舒芙蕾｜雲朵般的蓬鬆口感，入口即化的法式享受
《Overture序曲 國美12》層層疊疊的濃蜜感受
overture序曲是台中有名的系列咖啡廳，所有的系列店都走文青風，低調、內斂、溫暖，是店家的一貫風格。走進國美12，能立刻看到中藥行裡的木櫃，以及寫著中藥材的陶罐，店裡用榻榻米和木桌做擺設，喜歡復古風的話，千萬不能錯過這家店。
店裡的千層蛋糕尤為有名，特別是季節限定的草莓千層，草莓給得超級大方，裏著千層的醬一起吃，非常滿足，鹹花生芝麻千層，以及抹茶千層，也是人氣之選，店家每日提供的口味都不同，想吃特定口味，還得看運氣囉！
地址：台中市西區五權路2-72巷12號 營業時間：12:00-18:30
《老喬冰菓室》來自雲林的人氣冰店
「老喬冰菓室」是一家食材嚴選，用心製作的店家，不使用加工的果醬，而是使用新鮮水果自行熬煮，連冰磚都是使用真正食材下去製作，讓人吃得到食物的原味，最厲害的是費時4小時的手工糖漿，使用新竹的寶山黑糖及台糖二砂調配，讓人吃冰也能健康無負擔！
抹茶紅豆雪花冰算是店內高人氣的餐點之一，紅豆煮得很剛好，茶香味與抹茶淡淡的澀苦，非常適合抹茶控喔！店內還會不定期推出當季水果製成的冰品，冬天會賣湯圓，如果不是因為真材實料，要怎麼吃出食物的純粹美味呢！
地址：台中市北屯區興安路二段242號(地圖連結) 營業時間：12:00-21:00（週一二公休）
《宮原眼科》位於典雅歷史建築內的冰淇淋店
建造於西元1927年的「宮原眼科」是由日本眼科博士宮原武熊所興建，也是日治時代臺中規模最大的眼科診所，隨著時代的物換遷移，早已呈廢墟。
在「日出」團隊的努力下，宮原眼科成為一座令人嘆為觀止的建築，室內的裝潢也相當有氣勢，像極了哈利波特內霍格華茲學院的場景，來到宮原眼科，千萬不可錯過這裡招牌的冰淇淋，多種口味都是獨家特製配方，冰淇淋旁的配料更是讓人驚呼連連，整塊的土鳳梨酥、乳酪蛋糕、杏仁雪球等等，從沒見過的豐富冰淇淋就在宮原啦！
地址：台中市中區中山路20號(地圖連結) 營業時間：10:00-21:00 📣優惠套票：
台中美食推薦｜台中飲料
《理茶 Richa》好茶葉泡成的好茶品
現在茶飲店大街小巷都有，但想喝到真的用好茶葉泡的飲料，卻不是那麼簡單。位於中美街的文青茶飲店「理茶」，就提供了經過嚴選的好茶葉製成的茶飲，走進理茶的店裡，你似乎能看到那麼一點茶文化的氣息在裡頭。
店家以木質調為店裡的主裝潢，並提供室內可以簡單飲用的空間，連充電座都有，真是太貼心了。店內還放著一台老式的培茶機，是真的有在使用的哦！店裡的茶品，使用機器萃取，更能喝到茶葉的精華，茶香更明顯，就算無糖也不苦澀，是經得起考驗的真正好茶。
地址：台中市西區公正路191號(中美總店) 營業時間：08:00-21:00
《拾覺》夏日果飲超消暑
夏天快到了，當然是要喝喝消暑的飲料。由亞洲大學創立的「拾覺」飲料店的夏日果飲。把多種酸甜滋味的夏日水果、超Q水果果凍、紐西蘭奶蓋、以及果醬冰沙結合在一起，創造出最新的甜而不膩的夏日消暑飲品。不只喝起來超療癒，拍起來更是超吸睛，還不趕快來消暑一下!
地址：台中市南區美村南路167號 營業時間：平日10:00-21:00；假日11:00-21:00
台中美食推薦｜台中宵夜
《隔壁宵夜》炒泡麵配酥皮厚片，宵夜就該這麼罪惡
隔壁宵夜賣得是炒泡麵、厚片、炸湯圓、鍋燒意麵等常見的料理，平價又簡單的料理，做為宵夜吃，一點也不負擔。其中奶酥厚片是絕對必點的品項，厚片土司扎實柔軟，單吃其實就很好吃啦，塗上幾乎和厚片一樣厚的奶酥醬，烤過之後香氣更加濃郁，咬下去真的會有濃濃惖滿足感呢！除了原味奶酥，還有抹茶、巧克力、花生等奶酥口味，想再更放縱一點，可以再加一片酥皮上去，吃完肯定可以帶著幸福的微笑入睡。
地址：台中市北區健行路440號 (中國醫大店) 營業時間：17:00-01:00
《台客燒肉粥》下酒良伴，台中米其林必比登美食
米其林必比登榜上的台客燒肉粥，從中午開到半夜，不論是想午餐、晚餐、宵夜都可以，品項不少，連著吃幾餐都可以。店裡的招牌就是粥和燒肉，海鮮粥、雪花牛肉粥、招牌肉粥都是人氣之選，每款粥的米粒都煮得很綿密，入口即化，但仍保有一點米的形狀，不至於吃不到米的口感。
大拼盤內容有燒肉、香腸、米腸，招牌燒肉帶點肥肉部份，外皮酥脆，咬下後油花中和了燒肉的鹹，雖然重口味，卻也吃不膩；高梁香腸的酒香很重，肥瘦參半的香腸不會過甜，非常適合搭配啤酒，米腸黏糯Q彈，沾點醬汁一起吃，適當的中和了另兩個重口味的品項，是非常傳統的古早味。
地址：台中市南屯區五權西路二段722-1號 營業時間：11:30-00:00（週三公休）
台中美食推薦｜酒吧、餐酒館、居酒屋
《安慰劑 Placebo》青花瓷缸裡的神秘調酒，彷彿穿越時代
說到酒吧，一般都會想到西方的摩登酒吧，有著慵懶的爵士樂，或是熱鬧的搖滾樂，甚至是有著大屏幕的運動酒吧，安慰劑Placebo卻是與眾不同的一間中國風酒吧，中式客棧的裝潢，紅燈籠與油紙傘，彷彿穿越回古代喝著西式調酒，將西式的基底酒，用中式的茶碗、瓷器盛裝，衝突得很有趣。
酒吧裡最著名的就是「碗裝調酒Huge Punch」，中式的青花瓷大碗，裝著神秘調酒，可以自選一種基底烈酒，以及喜歡的口味，其餘的就交給店家發揮啦！如果是多人來安慰劑的話，強烈建議一定要點上一「缸」來為聚會增添樂趣。
地址：台中市西屯區文心路三段91-9號 營業時間：週一至週四20:00-02:00；週五六 20:00-03:00（週日公休）
《舟舟酒館 Bar Boat》下班微醺小酌好去處
一片黑色低調的門口只簡單掛了一個像是馬丁尼杯的藍色霓虹燈，推開「舟舟酒館/Bar Boat」的大門後則是帶著吉普賽神祕感的迷幻異國風格。跟低調的店外觀完全不同，散佈四處的各種繽紛色彩以及波西米亞風的夜光彩繪掛毯等等，讓店內呈現異國混搭風格。
以經典調酒以及善用各種食材的創意調酒為主，酒單上還貼心地寫上各種特色調酒背後的小故事。以舟為名的酒館，好喝又好拍的招牌特色調酒也取名為「海妖」，都上船了當然要試試被海妖誘惑囉！杯口一整片火烤焦糖檸檬的「舟舟醋」也是很多人推薦的必點酒品～
地址：台中市西區精誠一街4號1F 營業時間：20:00-02:00 必點推薦：特色調酒-舟舟醋、海妖
《Luxy Vivid Bistro 餐酒館》視覺與味覺的浮誇系享受
說到台中餐廳，許多人第一個想到的就是奢華、浮誇、高大上吧，Luxy Vivid Bistro就是一間這樣的餐酒館，耗費千萬鉅資打造的Luxy Vivid，用星球壁燈和大量植栽，把整家店打造得像是潘朵拉星球一樣，今晚就化身納美人來Luxy Vivid用餐吧。
店裡調酒以知名電影為發想，例如「藝妓回憶錄」以琴酒為基底，加上紫蘇、柚子酒、梅酒等東洋風元素，調出酸甜滋味，就猶如戲中女主角情竇初開的感受。菜單從前菜、冷盤、燉飯、義大利麵、排餐、甜點，應有盡有，每樣餐點上桌，擺盤都美得像個藝術品，真的是從裡到外都貫徹了網美餐酒館的主軸呢，而且口味也很道地，不輸專門的義大利菜餐廳哦！
地址：台中市南屯區公益路二段699號 營業時間：17:30-03:00
《和道屋ととや串燒》下班小酌推薦，彷彿走入日劇場景
和道屋是間開立超過20年的老字號居酒屋了，走進店內，真的會有種走進日劇場景的感覺，料理枱前，師傅戴著頭巾，切著新鮮生魚片，烤台上老師傅現場烤著串燒，吧台後擺著一瓶瓶的日本酒，自己彷彿化身為劇中，下班後急需喝一杯消解壓力的小社畜。
來到和道屋自然要吃串燒，烤雞翅、烤牛腰、烤雞心、烤雞皮，都是銅板價就能吃到，簡單的鹽烤，或刷上薄薄的醬汁，沒有過多的調味，完全靠師傅的烤技和食材新鮮取勝，除了烤串，生牛肉沙拉是小編力推，生牛肉表面炙燒後有著火的香氣，切得薄薄的生牛肉片，超級鮮甜又軟嫩，卻一點也沒有生食的噁心感，不敢吃生食的人也可以吃哦。
地址：台中市北區健行路766巷2號 營業時間：17:30-01:00
台中美食推薦｜台中景觀餐廳
《Bacitali小義大利威尼斯宮》城市中的夢幻歐風莊園
以威尼斯夏宮為主題的唯美莊園餐廳，後花園佔地廣大，歐式噴水池配上粉橘色城堡，成為網美必拍的打卡點；超好拍的小歐洲造景、樓梯，連窗框都美的美叮美噹；兼具夢幻與奢華的餐廳風格，非常適合情人來此告白、慶生、求婚，也設有多處包廂適合朋友姊妹一同聚餐、舉辦派對等等。美味的餐點以義大利麵為主，卻又不甘於只是一般的義大利麵，中高的價位有著同等CP值的味覺享受，來台中旅遊想要一邊當公主拍網美照、一邊享用美味異國餐點嗎？來BACiTALi小義大利威尼斯宮用餐吧！
地址：台中市南屯區龍富路三段589號 營業時間：平日11:00-16:00、17:30-21:30；週末11:00-16:00、17:00-21:30 推薦閱讀：小義大利威尼斯宮Bacitali｜寵物友善、浪漫約會的唯美餐廳｜台中南屯
《眺高STAY WITH MOUNTAIN》約會推薦！浪漫賞夜景
「 眺高STAY WITH MOUNTAIN 」 是位於台中北屯區，中台科技大學後方的夜景餐廳，是台中地區少數距離市區很近的夜景餐廳，整間餐廳以清水模為主體建築設計，一樓為寬敞的停車空間，偌大的空間、灰色的水泥牆，有種來到哪位明星的私人豪宅車庫之感！
工業風加上清水模的設計，不須過多裝飾，因為最美的還是夜晚俯拾即是的美麗夜景，室內空間挑高、寬敞，靠窗設有吧檯區的座位，適合點杯飲料坐下來欣賞美景；二、三樓之間有一個小夾層空間，放著一台白色鋼琴，是許多人IG打卡的拍照點之一；三樓為寬敞的座位區，還設有幾個大包廂，適合家人朋友聚會、用餐。
地址：台中市北屯區廍子路700巷11弄36號 營業時間：週一至週四16:00-00:00；週五16:00-01:00；週末11:30-01:00
台中美食推薦｜台中寵物友善餐廳
《野沐私房菜》美味台式熱炒，毛孩草地奔跑
野沐私房菜是間可以吃台式熱炒的餐廳，店家外還有不小的草地，可以讓毛小孩們奔跑，桌子間的間距也很大，放著寵物推車一起用餐，也不怕打擾到其他桌的進出動線，寵物們可以自由在餐廳內走動，也可以上沙發，給予寵物們一定程度的自由，只要小心別讓毛小孩們，碰到人使用的餐具即可。
店內提供飯、麵、熱炒、炸物等數十樣的菜色，不論是人少要單點，或是人多合點都沒問題，菜色多到四訪、五訪、十幾訪，都不怕吃膩，台中有野沐私房菜這樣的餐廳，真是家有毛小孩的一大福音。
地址：台中市北屯區南興北二路111號 營業時間：12:00-22:00（週一公休）
《踏踏地球 Ta Ta Earth》多樣化的寵物餐點，滿足毛孩味蕾
踏踏地球位於西區住宅區內，環境乾淨、空間寬敞，寵物可以自由在店內閒晃，考慮到每個小孩的個性不同，店家更貼心的準備藍絲帶給怕生的小孩，繫上大家就知道不要隨意去接近牠們囉。
店裡提供毛小孩餐食，以及主人吃的一般餐點，有別於一般餐廳給寵物的餐點選擇不多，踏踏提供的品項有多達十幾項，要為毛小孩選擇餐食也是種幸福的苦惱呢！店內另販售有冷凍鮮食和零食，毛爸毛媽們也可以順手帶回去哦。
地址：台中市西區精誠九街10號 營業時間：11:00-16:00、17:00-20:00（週三公休，六日加長營業到21:00）
台中美食推薦｜台中夜市美食
|台中夜市
|一
|二
|三
|四
|五
|六
|日
|大慶夜市
|休
|休
|V
|休
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|一中夜市
|V
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|逢甲夜市
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|東海夜市
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|旱溪夜市
|休
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|忠孝路夜市
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|廟東夜市
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|梧棲夜市
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|鹿峰夜市
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《逢甲夜市》遠近馳名，來台中玩必朝聖
逢甲夜市主要位於逢甲大學方圓1公里之內，包括文華路、逢甲路、福星路，總共多達2千多間的商家聚集於此。當然除了不容錯過的小吃美食外，周遭的潮流精品，不論式服飾、飾品、潮鞋等，也都因大學生的喜好而走在時尚的尖端，想要有吃有喝又能買到過癮，逢甲夜市依舊是在地人的首選！
許多遍布全台夜市的知名美食總店，幾乎都是從逢甲夜市發跡，堪稱台灣小吃發源地！像式明倫蛋餅、章魚小丸子等頗負盛名的店家，還有俗稱便當街的20巷，著名美食為大腸包小腸、海邊小屋乾燒蛤、永勝日式炒麵麵包、熊手包等。近年則有各種創意新店崛起，包含豬寶盒、紅茶臭豆腐等，不勝枚舉的小吃攤販，建議最好空腹來逛，才不會看著眼前的逢甲美食飲恨！
地址：台中市西屯區慶和街52號 營業時間：16:00-02:00 推薦閱讀：《逢甲夜市美食》吃不膩的逢甲夜市美食排行榜TOP10 ，回訪幾次都可以！
《一中街夜市》不只是美食，更是滿滿的回憶
一中商圈範圍包含三民路、一中街、太平路、育才街與育才南街、北路，因為鄰近中友百貨、臺中科技大學、臺中一中、台灣體育運動大學等學校，可以說台中最新潮的品牌、最有創意的美食都聚集在這條街上，繁華熱鬧程度更勝西門町！
雖沒有逢甲夜市的歷史悠久，不過一中街商圈也有許多屹立超過20年的老店，像是很多人都知道的一中豐仁冰、上和園滷味等，賣的不只是小吃，更是莘莘學子的回憶阿！當然為了迎合學生族群的口味，一中街攤販推陳出新，舉凡豪大雞排、義大利麵也都是銅板價就能享受的高檔美味！
地址：台中市北區一中街 營業時間：11:00-22:00 推薦閱讀：一中街美食懶人包，高評價小吃，新開餐廳推薦，商圈及停車資訊攻略
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