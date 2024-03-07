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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中市西區2024台中美食推薦｜50家高評價台中必吃美食餐廳，從早餐吃到宵夜《鍋物、燒肉、咖啡廳、早午餐、小吃》

台中市西區2024台中美食推薦｜50家高評價台中必吃美食餐廳，從早餐吃到宵夜《鍋物、燒肉、咖啡廳、早午餐、小吃》

2024-03-07 16:55:14 好好玩 人氣：111
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窩客好文

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發表篇數：857篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西區

造訪商家：屋馬燒肉料亭(園邸店)
phone04-2301-3000
place台中市西區公益路111號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台中有超多令人垂涎欲滴的美食，許多創新品牌和創意料理，都是由台中開始的！來到號稱美食天堂的台中，是不是也該好好犒賞自己，嚐嚐時下最夯、最推薦的2024台中美食？超愛吃美食的小編，自然必須為各位同好們，整理出最新的台中美食名單，不論是年輕人喜歡的早午餐咖啡廳、必吃的火鍋燒肉、在地的古早味美食、超好拍的IG打卡美食、旅遊必逛的夜市，還有適合親友團聚的吃到飽以及合菜，不論你想要尋找什麼樣的餐廳，台中美食絕對都能滿足你的口腹之欲，留下美好的美食體驗！

重點整理：

為何台中美食多？

台中美食特色是什麼？大多數人都會回答「台中餐廳很浮誇」，大型美食集團如，輕井澤、春水堂、王品、築間都視台中為首要的美食戰場。因為台中可說是台灣美食的匯集之地，不管是南部美食想進軍北部市場，或是北部料理想打入南部地帶，通通會經過台中這塊寶地，因此也成為任何美食成名的前哨站。天生就有此地理優勢的台中，也在各方激烈的爭鬥下，發展出了前所未有的多樣性美食文化。

Credit：@minmin_rd @naka_intaiwan @jayden_cue @yijieee_ @hueichiux @fleetstreet.coffee @一斤面包

隨著近年文化創新的興起，走在美食界前端的不再是集團的專利，而是懂得創新的庶民創業者。配合台中富有人文特色 (審計新村光復新村) 與歷史文化 (台中霧峰) ，一家一家充滿年輕生命力的咖啡廳、創意料理、庶民美食餐廳也蓬勃發展了起來。這些小店的出現，讓台中美食更有了深度的延伸。台中美食不單單是台中人每日飲食的需求，而是體現多元包容，尊重傳統卻又懂得創新的個性。讓我們一起用美食遊台中吧！

台中美食餐廳餐券優惠

▼2024台中美食名單▼

台中地區美食 台中美食分類
台中美食
逢甲夜市美食
廟東夜市美食
大慶夜市美食
東海夜市美食
一中街美食
Park2草悟廣場美食
沙鹿美食
北平美食
大甲美食
后里美食
勤美美食
清水美食
霧峰美食
東勢美食 		台中火鍋
台中早午餐
台中咖啡廳
台中吃到飽
台中素食
台中牛排
台中燒肉
台中宵夜
台中酒吧
台中餐酒館
台中夜景餐廳
台中夜市
台中伴手禮
台中月餅
台中甜點
台中蛋糕 
推薦閱讀：台中赤鬼牛排｜體驗高CP炙燒牛排餐廳【菜單、價格、評價、優惠餐券】

台中美食推薦｜台中燒肉

《屋馬燒肉》台中必吃燒肉店，讓你走進燒肉天堂的高級美食！

圖片授權：IG @jessica09160

【屋馬燒肉】的知名度，已經算是來台中必吃的餐廳了吧！遊客甚至會特別把屋馬燒肉排進台中的行程呢！屋馬最強的地方是讓人吃過一次還想再吃的那種念念不忘，從屋馬燒肉園邸店拓展到最新的文心秀泰店，每間分店生意都強強滾、大排長龍已見怪不怪，重大節慶像是情人節、聖誕節更是要記得提早預約喔！

圖片授權：IG @gary91602000

貼心的服務、多樣化的創意、新鮮嚴選食材，造就全新的用餐體驗，幸福的滋味，屋馬用心打造貼心服務與美味食物的對話環境，讓餐廳的感受不只限於舌尖，更打入每位饕客的心房，大喊「旨い」(umai) ！

地址：台中市西區公益路111號(園邸店)(地圖連結) 
營業時間：11:00-00:00

《茶六燒肉堂》輕井澤集團旗下的優質燒肉店

圖片授權：IG @poriron

台中火鍋店龍頭輕井澤旗下的燒肉品牌「茶六燒肉堂」進攻台中燒肉市場，食材豐富，餐點精緻、服務完善周到。茶六燒肉的空間寬敞大器，走日式的木質裝潢，感受更有溫度，有分為二人或三人套餐，每種都份量十足，絕對可以吃飽飽，附餐選擇上具彈性，飲品的選擇也不少，燒烤店通常是提供「雞湯」，而茶六燒肉提供的湯品是鍋物，非常特別喔！

圖片授權：IG @doris_lin220

此外，茶六與屋馬較不同的地方，應該是茶六的肉品多數是有調味的，適合不愛肉腥味的朋友，雖說是有是先醃製過，也不失肉品的鮮度與質感，反而還多了一些味噌或是燒烤風味喔！

地址：台中市西屯區朝富路258號(地圖連結)
營業時間：11:00-02:00

《新村站著吃烤肉》去韓國必吃的道地韓式燒肉

新村站著吃烤肉來自是韓國首爾的60年排隊老店，在台中PARK2草悟廣場也吃得到囉～韓國生魷魚、醃蘿蔔塊、韓式泡菜等多種和烤肉絕配的韓國小菜，排放整齊的讓客人選購，店裡的肉品只有五種，使用獨家醬料醃過的肉，肉質細嫩味道鹹香夠味，搭配上生菜和小菜一起包著吃，層次就更豐富啦！來體驗道地的站著吃烤肉的樂趣，讓你一秒飛韓國！

圖片授權：IG @ moonbao816 
地址：Park2草悟廣場 B1(地圖連結) 
營業時間：週一至週五 12:00-14:30、17:30-00:00；週六日12:00-00:00
推薦閱讀：就是這個的韓國味！超過60年的首爾超夯名店『站著吃烤肉』進軍台中 – 新村站著吃烤肉

《瓦庫燒肉》聖誕節聚餐約會首選！超夢幻薑餅屋

圖片授權：IG@wowcool1618

聖誕節餐廳推薦！瓦庫燒肉鄰近台中火車站，是一棟爬滿綠色植物的紅磚日式建築。推薦直接點套餐，多道肉品、海鮮、野菜盤、甜點飲料，就足以讓味蕾大滿足。餐後可以向店家索取明信片投郵筒，下次用餐憑郵戳還能享折扣唷！每到聖誕節，紅磚老宅穿上聖誕裝飾，搖身一變成薑餅屋，除了燒肉好吃之外，也是台中聖誕人氣打卡點。

圖片授權：IG@wowcool1618
地址：台中市中區民權路16號 
營業時間：平日17:30-00:00；週末11:30-16:00、17:30-00:00 
推薦餐點：雙人套餐

台中美食推薦｜台中火鍋

《台中岩漿火鍋》新竹超Hot麻辣鴛鴦鍋進駐台中

新竹超熱門的岩漿火鍋插旗台中！初次品嚐可以選擇岩漿鴛鴦鍋的經典點法－「漢方麻辣鍋」搭「膠原蓋骨鍋」，麻辣鍋使用獨家漢方藥材並遵循古法熬製，充滿的麻辣香卻又不燥辣，而鈣骨鍋濃郁的乳白色湯頭熬出滿滿的膠原蛋白，清甜而不油膩，溫潤的口味滿適合長輩或孩童。湯及鍋底都可以無限續加，光是入味的麻辣鴨血、豆腐和鈣骨鍋吸飽湯汁的凍豆腐就足以讓人食指大動！

岩漿獨家的火焰炙燒豬是必點肉品，整體呈現火山狀，火山洞口有高粱酒，一片片豬肉沿著山壁而下，山腳下灑落蒜苗。點火後夾起一片豬肉浸至酒中再微烤一番，啪滋啪滋的微焦香帶點酒氣，加在紅鍋或白鍋都很對味。

岩漿火鍋從午餐到宵夜時段都有營業，無論是情侶約會、家庭聚餐、公司聚會都很適合，現在還推出了線上購物商城，讓你在家也能享用岩漿火鍋的特製鍋底與嚴選食材。

岩漿火鍋台中公益店
地址：台中市南屯區公益路二段889號（Google地圖營業時間：11:00-03:00（最後入場02:00）
電話：04-23830868
好好玩限定優惠：台中麻辣鍋推薦》火鍋控站出來！新竹最HOT岩漿火鍋進駐台中，讓你從午餐一路揪到宵夜場！
官方網站粉絲專頁IG線上訂位官方LINE

《萬客什鍋》人氣石頭火鍋與麻油炸蛋驚艷你的味蕾！

圖片授權：IG  @kimmyk1l

來到台中要吃石頭火鍋，【萬客什鍋】一定是不二首選，還有特別的燒酒雞火焰秀，滿足了味覺，視覺上的驚豔與享受更不在話下！而麻油炸蛋也是經典招牌，老饕必點喔！

圖片授權：IG @ethanwuwt

萬客什鍋成立於1994年，至今二十餘年，嚴選的食材、用新的烹煮，每一鍋都是傳承的初心、都堅持著傳統的口味，用最原始的石頭火鍋，結合創新獨特的麻油炸蛋，迸出香氣四溢的燒酒雞！萬客什鍋屹立不搖的地位，當然就是倚靠最人氣、最好吃的「萬客三寶」啦！蒜頭蛤蜊烏骨雞、剝皮辣椒雞、萬客燒酒雞，當然還有老饕最愛的「麻油炸蛋」，說那麼多，倒不如訂位訂起來，快來嚐嚐吧！

地址：台中市北區漢口路四段16號(地圖連結)
營業時間：11:30-05:00

台中美食推薦｜台中異國料理

《Offer Oh昨日花卷 跨界好食》台中無國界料理推薦

走進昨日花卷，牆面是玻璃落地窗，陽光灑進店內，混合店裡溫暖的黃光，整體感覺很舒服。店內提供包含美式、日式、台式的多種異國料理，份量大價格合理，既具特色又好吃。花卷和火烤飯是店內的主打招牌，將選擇的主食和配料，包進Q彈的餅皮內，一口咬下，能吃到肉的軟嫩、餅的嚼勁、醬的鹹香，口感豐富層次分明，真是太令人滿足了。火烤飯利用紙包飯的做法，將米粒和肉片包入紙內，進行二次烘烤，口感像燉飯，卻多添了一絲火烤香氣，特別受年長顧客的喜愛。

圖片授權：IG @ zzlilime
地址：台中市西區忠誠街91號
營業時間：11:30-15:30；17:00-21:30

《森川丼丼梅亭橫町》台中日式料理推薦

森川丼丼店面走的是日式居酒屋風格，店內用日式海報和酒瓶做擺飾，讓你彷彿一秒走進日劇居酒屋場景。店內必點的是「排山倒海丼」，將牛小排切塊後堆成碗的兩倍高，再隨餐附上一杯鮭魚卵淋到飯上，七分熟的牛小排，還能從切面看到超美的粉色，表皮焦香，內裡軟嫩，咬下後能品嚐到鮮美的肉汁，鹹鹹的鮭魚卵增添了丼飯的風味，與微嗆的蔥末拌勻，能一次品嚐到牛肉的甜味和鮭魚的鮮味，真的是太過癮了！炙燒鮭魚起司花捲、明太子起司烘蛋，以及限量的巨無霸鰻魚壽司也都是不容錯過的超人氣美味哦！

圖片授權：IG @ morikawameiting214 
地址：台中市北區梅亭街214號
營業時間：11:00-00:00

《NiL Kitchen 尼歐廚房》台中韓式料理推薦

想吃道地的韓國料理，到尼歐廚房就對啦！先是從環境和餐具就很韓風，韓國小吃店常見的鐵圓桌加汽油桶，以及4人一桌的木桌，還有長柄湯匙，都是完整還原了韓國餐廳的擺飾呢！

圖片授權：IG @ _nil_kitchen

石鍋拌飯、韓式炸醬麵、魚板湯、韓式炸雞，這些在韓劇裡常見的餐點，在尼歐廚房通通都能吃到哦。在火上直烤的石鍋，放入白飯、五色蔬菜、一顆蛋，擠上拌飯醬拌勻，吃之前記得將飯壓在石鍋上，才能製造出焦香的鍋巴。韓式炸醬麵沒有韓國原版的那麼甜，更適合台灣人口味。韓式炸雞絕對必點，炸好的雞肉裏上鹹辣的醬汁，濃郁的醬汁經過拌炒後有點糖化，微微的甜可以中和辣度，再搭上一杯啤酒，真的是超對味的啦！

地址：台中市西區大和路34號
營業時間：11:00-15:00；17:30-22:00

《梔香》台中泰式料理推薦

梔香是間採完全預約制的泰式餐館，每個月的公休日都不太相同，儘管很難預約仍不減它的人氣，許多人一吃成主顧，每個月乖乖上線登記訂位。

圖片授權：IG @ ruru.tang

梔香提供單人套餐或多人套餐，且不定期更換菜單，讓你每次來都有機會品嚐到不同的美味。店家主打各種特色咖哩，綠咖哩湯汁較多偏水，吃起來較清爽，不喜歡太重椰奶味的人可以選擇這道；黃咖哩椰奶吃起來較柔和沒有辣味，椰奶香氣較重，搭配煮得軟爛的蔬菜，十分下飯；帕能咖哩帶著花生香氣，濃郁的味道有點類似沙嗲。所有套餐的白飯皆可加價升級成醬清蛋黃飯，經過醬油醃製的蛋黃，戳開後蛋黃呈膏狀，混著香米飯一起，能吃到醬油的鹹香和蛋黃的甜，真的超級推薦給大家。

地址：台中市西區忠義街20號
營業時間：12:00-15:00；17:00-20:00，公休日請見臉書

《瑰覓 Gui Mi》台中義式料理推薦

打開社群網路搜尋瑰覓，你會看到許多有著超浮誇蛤蜊花的義大利麵照片，是的，這就是瑰覓的鎮店菜單-「很多蛤蜊」系列，新鮮又飽滿的蛤蜊擺滿整個盤面，層層堆疊至少三層，底下藏著美味的義大利麵或燉飯，喜歡蛤蜊的顧客，千萬不能錯過這道。店家手工自製的醬料多達9種，常見的青紅白醬之外，還有泡菜橘醬、粉紅醬、金沙醬、冬陰功酸辣醬…等，每種醬料都真材實料，突顯了醬料本身的特色之外，搭配的菜色也都經過設計，與醬料完美結合。其中同屬浮誇系的「爆量嫩肩牛火山熔岩起司義大利麵」，超爆量的嫩肩牛，與使用藍紋乳酪製作的起司，真的是超令人滿足，肉食控的大家一定要試試。

圖片授權：IG @ huichingyen
地址：台中市西屯區文華路215號2樓
營業時間：11:30-15:00、17:00-21:00（週一公休）

漢堡 STONE X BURGER》台中美式料理推薦

吃尛漢堡從餐車開始，受到許多饕客歡迎，最後成長為有固定店面的店家，除了勵志過程令人感嘆之外，更足以見得漢堡的美味。店裡除了固定菜色，還有隱藏版的期間限定款，如果想嚐鮮，記得問問櫃檯哦！

圖片授權：IG @ jojoxdaily

吃尛漢堡推出的是美式漢堡，加入濃郁醬料和起司，是美式漢堡的特色之一，厚實的牛肉餅相當多汁，煎得兩面微焦，咬下後肉汁在口裡奔騰，吃起來真的超級過癮的啦！「墨西哥辣肉醬起司牛肉堡」和「手作花生牛肉起司堡」是店裡的招牌，味道獨特的辣肉醬和墨西哥辣椒，讓漢堡吃起來不那麼膩；而吃得到花生粒的花生醬，更是給得大方，沾滿了整個漢堡，鹹甜的滋味超級讚，不知道要點什麼的話，就先從這兩道開始成為吃尛漢堡的忠實粉絲吧。

地址：台中市西區東興路三段156-1號
營業時間：平日16:00-23:00；週末12:00-22:00（週三公休）

飪室Renshi台中印度料理推薦

圖片授權：IG @ lerlerfoodie

說到印度料理，一定會想到香氣十足的印度咖喱吧！這間台中西區的印度咖哩餐廳，一上桌就香氣四溢，讓人垂涎三尺。濃郁的咖哩口味有雞、豬、牛、羊及蔬菜等選擇，窯烤甩餅有著碳燒的香味，口感扎實有嚼勁，越嚼越能嚐出麵粉的香氣，鹹鹹的起司口味一直是人氣菜色，再來杯印度奶茶就更完美了，來飪室認識一下印度料理吧！

圖片授權：IG @kalvin.eats
地址：台中市西區公正路168號
營業時間：11:30-15:30、17:00-21:00

台中美食推薦｜台中吃到飽餐廳

肉鮮生 Mr.M.EAT台中韓式烤肉吃到飽

肉鮮生在台中共有四家分店，超親民的價格，就可以吃到多達十多種的肉品、韓式小菜、熟食、湯品、水果飲料、甜點等，店家主打韓式烤肉，自然不能錯過豬五花，烤得焦焦的豬五花，和泡菜、蔥絲一起包在生菜裡，一口吃下超級滿足。醃過的大醬豬五花和照燒豬，甜鹹甜鹹的口味，不沾醬就很夠味。20多種的生菜和韓式小菜，可以幫助解膩，讓你再多吃兩塊肉值回票價哦！泡菜、炸雞蘿蔔、辣豆芽、拌小黃瓜等，都是韓劇裡常見的小菜種類。熱食區居然連人蔘雞都有！店家真的是下重本，就為了給顧客更好的用餐體驗呢！

圖片授權：IG @ yangtoro0412 
地址：台中市南屯區南屯路二段342號
營業時間：平日11:30-15:30、17:30-20:00；週末11:00-22:30

太陽百匯》超澎湃的海鮮吃到飽

圖片授權：IG @goodoo408

位於台中市魚市場哈漁碼頭旁的潮港城太陽百匯，菜色種類多元，從肉品、海鮮到中港日各國料理，一次就能全部品嘗到。來潮港城當然要橫掃海鮮，生魚片、蝦子、螃蟹以及超多新鮮海產，料理方式也很多樣，不管是生食、清炒、煮湯、炙燒都有，潮港城還提供塔朵拉、哈根達斯冰淇淋和柏克金黃金拉格生啤、紅酒，絕對是物超所值。

圖片授權：IG @foodie.bizarre
地址：台中市南屯區環中路四段2號
營業時間：11:30-14:00、17:30-21:00

台中美食推薦｜台中素食料理

福屋拉麵2023綠蔬食評鑑指南三星餐廳

圖片授權：IG@choweiyou

提到拉麵，不可少的一定是那叉燒或者淋上飄散豚骨油香的厚重系拉麵。不過福屋拉麵卻很反骨，以醇香的蔬菜濃湯，搭配烤豆包，讓蔬食主義者也可以享用拉麵沾附湯汁的吃麵快感。福屋拉麵開在台中火車站附近，店內提供全素、蛋奶素、五辛素，推出白福、黑福、赤福三款經典拉麵，分別是豆乳湯頭、味噌花椒、黑焦香油佐杏仁等，偶爾也有隱藏版，如柚子胡椒淡麗清湯，都是老闆秉著多年法餐經驗，專為蔬食者推出的日系拉麵，夜裡來一碗熱騰騰的拉麵，配上老闆精挑細選的啤酒，真是令人爽快的蔬食套餐。

圖片授權：IG@choweiyou
地址：台中市東區振興路2-5號
營業時間：11:30-13:30、17:30-19:30

菜市場 Tsai Chi Ya2023綠蔬食評鑑指南二星餐廳

圖片授權：IG@hi.nihaoso

想嚐嚐本土食材怎麼幻化出歐美風情，不妨造訪台中的菜市場Tsai Chi Ya義法蔬食質感餐點化為藝術，讓大自然來決定今天的餐盤。菜市場是台灣最迷人的風情，老闆何俊昕大學唸藝術教育，其後留學於美國馬里蘭藝術學院，他將餐盤作為畫布，每天挑戰當季最新鮮的食材，結合在地的時令蔬果，將義大利習得的廚藝發揮的淋漓盡致，每一道蔬食料理不僅僅是一道菜，更充滿何俊昕想傳遞的保護環境理念，讓吃素這件事也能變得很藝術。

圖片授權：IG@hi.nihaoso
地址：台中市西區向上北路167號
營業時間：12:00-14:00、18:00-21:00（週一無晚餐/週二至週四公休）

台中美食推薦｜台中早餐

馨香泡沫紅茶店》一中附近老字號早餐店

臨近台中一中商圈的馨香泡沫紅茶店，是間老字號的店家，店內的種種擺設都充滿著濃厚的懷舊風，伴隨著不少老台中人的回憶。

圖片授權：IG @hp_17_eat

雖是泡沫紅茶店，但早餐選項很多，米血、水晶餃、蛋餅，各有自己的擁護者，手工製作的米血和水晶餃，吃起來Q彈有嚼勁，非一般機器製作可比擬，搭上鹹鹹的醬汁與九層塔的香味，越吃越涮嘴，三兩下就能吃掉一份。蛋餅是店裡的招牌，煎得酥脆的蛋餅皮，咬下還會有小碎片掉落，不論你點什麼餡，店家肯定都是塞得滿滿，一口吃下各種滋味在嘴裡迸發，可是許多人心中的蛋餅第一名呢。

地址：台中市北區太平路143-1號
營業時間：09:00-16:00（週三四公休）

王家菜頭粿糯米腸》台中第二市場排隊美食

位於台中第二市場裡的這間菜頭粿，不論什麼時候，都能看到大排長龍的人潮，店裡的主打明星產品就是菜頭粿、芋頭粿、糯米腸。菜頭粿吃起來軟綿，外層略為金黃，糯米腸不黏牙，能吃到粒粒分明的糯米，淋上醬油膏和辣椒醬，適合一早想吃得比較清淡的人。芋頭粿是小編的心頭好，吃得到芋頭顆粒，外皮煎得比菜頭粿再焦一點，外層金黃酥脆，裡頭則是帶點Q彈的綿密口感，芋香味十足，喜歡芋頭的人一定要試試。冬天來的話，可以再點碗熱熱的綜合湯，一碗湯裡貢丸、蘿蔔、豬血什麼都有，適合有選擇困難，什麼都想來一點的人。

圖片授權：IG @kai.wang.0309 
地址：台中市中區三民路二段87號
營業時間：06:30-18:00

魚吃土手作三文治》芋頭控必點！滿滿芋泥超滿足

魚吃土手作三文治以超爆量的芋泥三明治，在IG等網路上佔有超高討論度，芋頭控的各位千萬不能錯過。招牌的芋泥土司，使用大甲芋頭做成的芋泥口感滑順，搭配上鹹鹹的肉鬆，夾在超有特色的黑色竹炭土司裡，真的不用過多的言語表達，吃就對了！如果是春季來訪的話，更是不能錯過期間限定的草莓芋泥土司哦！除了三明治，酥皮蛋餅更是網友大推，類似蔥油餅的蛋餅皮煎得酥脆，裡頭包上鮪魚、打拋豬、或招牌芋泥，再淋上台中人的心頭好-東泉辣椒醬，真的會令人好吃到停不下來呢！

圖片授權：IG @ yuchitoast 
地址：台中市西屯區上仁街99號1樓(逢甲店)
營業時間：07:00-13:00（週二公休）

天津苟不理湯包》爆汁湯包搭配濃郁豆漿，開啟美好的一天

經過天津苟不理湯包，千萬不要被排隊的人潮嚇到，因為出餐快速其實並不用等太久哦！苟不理湯包是附近學生的共同回憶，早晨經過白煙渺渺的攤位，停下帶上幾顆湯包和豆漿，為一整天的學習提供了美好的動力。

圖片授權：IG @ battery_lovetoeat

湯包一咬下，湯汁便會立刻爆出，真的要小心燙到嘴巴啊！豬肉餡混著些許青蔥，肉餡多汁有彈性，再帶點蔥花香氣，扎實的麵皮浸潤著肉汁，皮雖然厚卻也絲毫不乾柴呢！喜歡吃辣的話，加點店家自製辣醬，美味度再加倍哦！再點上一杯豆香味濃厚的豆漿，微微的甜一點都不膩嘴，啊對了！飲料採自助式的，點完餐記得自己去裝哦！

地址：台中市東區信義街63號
營業時間：05:30-11:30（週一公休）

台中美食推薦｜台中早午餐

《Opus 67老宅早午餐，健康美味超飽足

Opus67是老宅改建的早午餐店，與隔壁專賣下午茶的散策65是姐妹店，店裡裝潢也很古味，綠色窗框、留聲機、老式裁縫機等，懷舊的環境彷彿讓時間快慢了下來。Opus67是作品編號67的意思，店裡的菜單也以音樂作品名下去命名，相當有特色。

圖片授權：IG @ chen__.1001

Opus67的早午餐份量都很足，麵包、奶油蛋、沙拉、優格等配料，再加上不同的主菜，食量小的吃完一份真的可以飽到晚上呢！不同菜單搭配的麵包都不同，法國土司濕潤帶著蛋香、布里歐麵包鬆軟厚實、軟法麵包扎實有嚼感，各有各的風格，都非常好吃呢！店家菜色走健康取向，沒有過多的調味和烹飪，幾乎都是原型食物讓人吃得很安心。

地址：台中市北區北興街67號
營業時間：10:00-17:00

《BUN BUN 棒棒》麵包新吃法，好吃又好拍！

BUNBUN棒棒」是台中巷弄間的隱藏的台中美食餐廳，店面寬敞舒適、採光明亮，非常適合假日悠閒的來場早午餐約會！

主打「精品速食」人手一盒棒棒，時尚輕便又有型，簡約時尚的風格在餐盒上就能看的出來，簡單素胚紙上印了手寫字體的英文，可說是非常文青呢！BUN麵包外酥內軟夾入各式不同配料，每一口都超滿足，是一種吃過會想念的麵包，使用天然奶油將麵包煎的香香脆脆，西式的麵包加入台灣在地元素的內餡蹦出新火花，吃過才知道不一樣。

圖片授權：IG @ewha__a
國美總店地址：台中市西區五權一街104號(地圖連結)
營業時間：08:30-16:00

《紮等日食／欣欣乾洗廠》來去洗衣店吃早餐！

紮等」台語的早餐，藏在台中中區的巷弄裡的小店，曾經是欣欣乾洗店，搖身一變成了文青風早午餐店，從餐車起家一直到新開的店面，提供各式各樣的早餐漢堡、沙拉，咖啡飲品等，中午也許還會有飯食，應有盡有。

圖片授權：IG @evonne0317

餐廳內外的擺設都復古童趣，有充滿回憶的大同寶寶、藍色小精靈作伴，更有古董餐盤水杯、復古花磚陪襯，整間店明亮寬敞、一半廚房一半座位區，卻不顯得擁擠。餐點一上，份量讓人心滿意足，用傳統蒸籠盛裝的現做漢堡，美味之外更橫生趣味！此外更值得一提的是，「紮等 日食」是一間寵物友善的早午餐店喔，幸運的話還能看到可愛的店狗寶弟呢！

圖片授權：IG@evonne0317
地址：台中市中區民權路80巷6號(地圖連結)
營業時間：09:30-15:30（週三公休）

《home home》老宅早午餐，還有桌邊現煎鬆餅服務！

home home」是台中知名早午餐店hoyo和AIYO的第三家店，位於台中西區 50年的老宅，整修後保留了日式建築結構和隔間，打造出居家般的舒適，柔和的色調讓人放鬆，門口還有一隻來自蔦屋書店的木雕鹿，不難看出裝潢擺設的用心！

圖片授權：IG@ewha__a

點餐前會先奉上一碗「蔬菜雞湯」暖心又暖胃，餐點份量也豐富，使用當季的蔬菜、肉類也適量質精，最特別的當然就是，店內桌上都有一台漂亮的bruno電烤盤，原來是為了「現煎鬆餅」啊！看著鬆餅在眼前逐漸成形，療癒又有趣呢！

圖片授權：IG @butt2fly_)
地址：台中西區大和路63號(地圖連結)
營業時間：10:00-17:00

台中美食推薦｜台中合菜餐廳

沁園春》老字號上海江浙菜館

沁園春位於台中火車站附近，是創立超過七十多年的上海江浙菜館，不論你是想回憶家鄉味道，或是想嚐鮮體驗不同菜系美味，沁園春都是個極好的選擇哦！

圖片授權：IG @ pxbiligood222

在地台中人都知道，沁園春的好味道與價格，其CP值遠高過知名小籠包餐廳，皮薄多汁的小籠包，用筷子輕輕夾起，透過光可看到裡頭的湯汁，沾著薑絲醋一起吃下，要特別小心肉汁燙口。無錫肉骨頭完美體驗了江浙菜濃油赤醬的特色，燉煮到軟嫩的肉排骨，輕輕用筷子一撥就骨肉分離，濃厚的醬汁裏著排骨肉，超級下飯！最後別忘了點份玫瑰包做為結尾，帶著玫瑰香味的內餡，咬下立刻滿口的玫瑰香，口味偏甜，建議兩三人點一份剛剛好。

地址：台中市中區臺灣大道一段129號
營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00（週日一公休）

厝秘 Choice-Meal 功夫菜手路湯》激推芋頭香酥鴨

厝秘功夫菜手路湯的裝潢以黑色和木色做搭配，看起來乾淨高雅很有格調，非常適合做為宴請客人的餐廳，和裝橫氣氛不同的是，店裡的價位相對親民，就算點上一大桌也不怕荷包失血哦。

圖片授權：IG @taitaitsai 

店內的招牌當屬芋頭香酥鴨，這道工序超級多的手路菜，必須要先預定才吃得到，將烤過的鴨肉手撕成片後，與芋泥混合再一同入鍋油炸，外皮炸得酥香脆，裡頭則是芋頭的綿密，與鴨肉的軟嫩，口感多樣層次分明，受歡迎的程度可以說是，沒吃過就別說自己來過厝秘的程度。厝秘的湯也是極品，白菜土雞鍋、酸菜燉鴨湯，味道鮮甜，濃而不膩，喝得到用心熬煮的滋味。

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地址：台中市北屯區崇德八路一段18號(崇德店)
營業時間：11:30-14:30、17:00-21:30（週二公休）

台中美食推薦｜台中小吃

《桂蘭麵》巷弄老宅麵攤，平價好滋味

圖片授權：IG  @kimilin0322

桂蘭麵」隱藏在台中永興街巷弄中，老宅改建後沒有搶眼招牌，低調賣著古早味小吃美食，乾拌麵、手切滷肉飯等手作料理，樸實簡單，保留了老宅原本的的橫樑、窗臺及天花板，將舊的建築賦予新的靈魂，簡單好吃又平價的中式的餐點，在搭配上一兩盤好吃的小菜，就能飽餐一頓！

圖片授權：IG @kimilin0322

桂蘭雞腿麵」是本店招牌，豪邁的使用整片無骨的雞腿排，上面灑上香噴噴的油蔥，簡單的搭配、大器的份量，僅銅板價就能吃到，還不來嚐鮮嗎？

地址：台中市北區崇德路一段503巷49號(地圖連結)
營業時間：週二三11:00-14:00；17:00-20:00(週日、週一公休)

《古猗園灌湯包》衝破湯包的大蝦蝦，Q彈薄皮又多汁！

圖片授權：IG  @yu.da_h

古猗園灌湯包」位於台中漢口國中對面，是台中出了名的皮薄多汁的湯包，不僅皮薄Q彈，內餡更是多汁鮮美，湯包口味共有五種選擇，晚餐一直到宵夜，整間店滿滿的人潮絡繹不絕，內用才有的有夠蝦、鮮蚵湯包，是高人氣首選喔！Q彈的薄皮、裡頭藏著一隻又肥又大的蝦子，大到連湯包都包不住！還有鮮蚵湯包肥滋滋的鮮蚵搭配多汁鮮肉，真的好吃到升天啦！

圖片授權：IG   @myself_0912
地址：台中市西屯區漢口路一段71號(地圖連結)
營業時間：17:00-01:00(週一公休)

《山河魯肉飯》來碗清爽麻薏湯，就是台中味！

台中第二市場內，可以說是魯肉飯的激戰場，山河魯肉飯、李海魯肉飯、魯肉邱，各有各的擁護者，這裡的魯肉飯，說的是有大塊滷肉的爌肉飯，淋上會黏嘴巴的老滷汁，豬肉的油脂和香氣，都融合在裡頭了，大鍋子裡能看到金黃色的豬肉塊載浮載沉，喜歡肥的瘦的，都可以跟老闆說哦！爌肉經過獨家醬汁的洗禮，軟嫩度剛剛好，用牙齒輕輕一咬就散開，看起來很油，吃起來卻一點也不膩，再加點辣椒增添香氣，米粒也煮得恰到好處，拌上滷汁一起吃，簡直人間美味。

圖片授權：IG @ apple82yun

這裡還有台中特有的麻薏湯，麻薏是種植物嫩芽，是夏季當季的蔬菜，與小魚干一起煮成湯，湯頭有點滑滑的微勾芡感，喝起來清爽特別消暑。

地址：台中市中區公有第二零售市場
營業時間：05:30-15:00（週三公休）

《彩鳳米糕》加上東泉辣椒醬，屬於台中人的味蕾記憶

彩鳳米糕將蒸得熟透的糯米，淋上鹹香的肉燥，再放上一點肉鬆，香Q不爛的米飯粒粒分明，肉燥香而不油，吃起來沒有負擔，桌上備有蒜泥和東泉辣醬，加入米糕味道會變得更有層次哦！再配上一碗免費供應的柴魚清湯，雖然是免費的只有清湯，仍能喝出老闆娘柴魚是下重本的。

圖片授權：IG @eatqueenll_foodie 

老顧客來彩鳳米糕，絕對會再點上貢丸、滷蛋、油豆腐三樣一套的配菜，每樣都滷得入味不死鹹，簡單又樸實的味道，是許多台中人一吃就是數十年的味蕾記憶。

地址：台中市西區東興路三段4號
營業時間：06:00-20:00

台中美食推薦｜台中下午茶咖啡廳

《Mamonaku Cafe》鐵道迷必訪！台鐵自強號車廂復古咖啡廳

圖片授權：IG@fang__ying

まもなく（火車即將進站），mamonaku在日文是「即將到站」的意思。mamonaku cafe將退役的EM107自強號車廂，賦予新生命，化身成為充滿文青與復古風格的咖啡空間。停靠在台中火車站舊站月台，不論是車廂、月台、鐵軌、擺飾都充滿懷舊復古風格，深受火車迷喜愛。在車廂中品嚐咖啡甜品，還有放大版咖啡豆造型的雞蛋糕，身為鐵道迷的你絕對不能錯過！

圖片授權：優尼太太

在這裡品嘗咖啡，可以欣賞著窗外的人群熙攘，重溫舊時代的光陰。整體風格採用核桃木色與圓弧造型園素，保留著舊車廂的包廂式座位規劃，整體呈現復古卻帶點現代的衝突感，但整體搭配起來卻是毫不違和更帶有獨特讓人流連的風格。建議你，來到這裡先餵飽手機，在換下來給自己沉澱的片刻，你會瞬間感到舒體通暢！

Mamonaku Cafe
地址：台中市中區臺灣大道一段1號（台中火車站舊站月台）
時間：13:00-18:00（週二公休；無提供預約服務）
推薦閱讀：優尼太太｜Mamonaku Cafe

《咖波屋／奶泡貓咖啡廳》超人氣角色貓貓蟲咖波登陸台中！

在網路漫畫中擁有超人氣的「貓貓蟲咖波」，療癒系的藍色貓咪＋六隻腳造型，加上搞笑無厘頭又帶點獵奇的小故事，擄獲不少讀者的心，實體化的咖波屋，更是吸引咖波迷們前往朝聖。門口的公車站牌，咖波與狗狗等夥伴們一起等公車的造型，成為IG的人氣打卡景點。一進到店裡，更是讓不少人高八度少女式尖叫著「好可愛～！」各種咖波周邊商品，咖波娃娃、安全帽、生活用品，都讓人好想搬回家！

圖片授權：IG @_qqyan

在咖波屋不遠處的「奶泡貓咖啡廳」，裡面的咖波好朋友造型雞蛋糕，奶泡貓提拉米蘇蛋糕、咖波暖洋洋，都是可愛爆表，必點指數十顆星喔！

圖片授權：IG @yvette8816
圖片授權：IG @yvette8816
咖波屋
地址：台中市西區模範街8巷23號
營業時間：11:00–19:00（週一公休）

奶泡貓咖啡
地址：台中市西區民權路229巷11號
營業時間：11:00–19:00（週一公休）

《Spirited Bakery》異國姊妹的美式蛋糕店

人人追求美國夢，但台中這對混血姐妹花卻愛上台灣，而Spirited則是倆人台灣夢的起點。店內除了提供美式咖啡，還有美式軟餅乾、蛋糕等，姊姊帶著烘焙名店的好手藝，不斷推出隱藏台灣味的美式甜點，像是紅蘿蔔蛋糕，以及台灣百香果風味的彩虹蛋糕。

圖片授權：IG @jayden_cue
地址：台中市西區五權西四街11號(地圖連結)
營業時間：12:00–20:00 (週二三公休)

《Giocoso Café&Pasta純白色質感義式餐廳

圖片授權：IG  @cheryl__702

Giocoso」位在精誠區，質感的外觀、純白色空間，整個餐廳加上植栽點綴，擁有明亮採光，每個角落都超級好拍，除此之外也是間寵物友善餐廳喔！店狗講講和Bon一出場，馬上引起所有客人的注意，實在太萌了！

圖片授權：IG @linrois

Giocoso」以義大利麵及燉飯為主選擇，加69元可以升套餐，附麵包、湯及任一飲品可折30元，份量剛好、味道香濃，非常有飽足感，販售著比薩、輕食和咖啡，如果來到精誠商圈，想要飽餐一頓或是來份甜點，「Giocoso」非常推薦給妳喔！

圖片授權：IG @gary91602000
地址：台中市西區精誠八街21號(地圖連結)
營業時間：11:00-21:30（週一公休）

《kafeD台中水湳旗艦店》德式工業風裝潢，簡潔明亮超好拍

kafeD在台中的旗艦店，有多達100個座位區，德式工業風的裝潢，還擁有大片落地窗，簡潔、明亮、摩登，是超級適合拍照打卡的網美咖啡廳之一。

圖片授權：IG @ karenhe376

咖啡廳本身超好拍照之外，kafeD的咖啡也挺有水準，店裡開闢了半開放的咖啡區，能看到店家在店裡自己烘豆，每款咖啡豆還能先試聞香氣再購買。搭配咖啡的招牌年輪蛋糕，綿密柔軟，味道香甜，不想吃甜的，店裡也有燉飯、薄餅等選擇哦！

地址：台中市西屯區經貿路二段326號
營業時間：10:30-19:00

台中美食推薦｜台中甜點冰品

《天子舒芙蕾》雲朵般的蓬鬆口感

圖片授權：IG @pigan_diary

傳統舒芙蕾都是裝在杯子裡，因為口感蓬鬆柔軟，出爐後沒有立即食用就會塌陷，一般都沒辦法外帶，天子舒芙蕾經過不斷地研製改良後，讓舒芙蕾不但能保持著鬆軟綿軟的口感，久放也不會塌掉，號稱是全世界唯一可以外帶的舒芙蕾。天子舒芙蕾口味多元獨特，除了常見的奶油原味，更結合台灣在地小農特色，研發出百香果、草莓等獨家口味，是在別處都吃不到的創意甜點哦！

圖片授權：IG @andrealo0929
門市資訊
大魯閣新時代購物中心門市｜台中市東區復興路4段186號B1
中友百貨門市｜台中市北區三民路三段161號B2
台中車站門市｜台中市中區台灣大道1段1號（台中車站伴手禮區）
新烏日台鐵門市｜台中市烏日區高鐵東一路26號2樓
官方網站：SkySon天子舒芙蕾 / 粉絲專頁：SkySon 天子舒芙蕾 / Instagram：skysontw
延伸閱讀：天子舒芙蕾｜雲朵般的蓬鬆口感，入口即化的法式享受

《Overture序曲 國美12》層層疊疊的濃蜜感受

overture序曲是台中有名的系列咖啡廳，所有的系列店都走文青風，低調、內斂、溫暖，是店家的一貫風格。走進國美12，能立刻看到中藥行裡的木櫃，以及寫著中藥材的陶罐，店裡用榻榻米和木桌做擺設，喜歡復古風的話，千萬不能錯過這家店。

圖片授權：IG @ci.qz 

店裡的千層蛋糕尤為有名，特別是季節限定的草莓千層，草莓給得超級大方，裏著千層的醬一起吃，非常滿足，鹹花生芝麻千層，以及抹茶千層，也是人氣之選，店家每日提供的口味都不同，想吃特定口味，還得看運氣囉！

地址：台中市西區五權路2-72巷12號
營業時間：12:00-18:30

《老喬冰菓室》來自雲林的人氣冰店

圖片授權：IG  @babalai8

老喬冰菓室」是一家食材嚴選，用心製作的店家，不使用加工的果醬，而是使用新鮮水果自行熬煮，連冰磚都是使用真正食材下去製作，讓人吃得到食物的原味，最厲害的是費時4小時的手工糖漿，使用新竹的寶山黑糖及台糖二砂調配，讓人吃冰也能健康無負擔！

圖片授權：IG @zhiyingqq

抹茶紅豆雪花冰算是店內高人氣的餐點之一，紅豆煮得很剛好，茶香味與抹茶淡淡的澀苦，非常適合抹茶控喔！店內還會不定期推出當季水果製成的冰品，冬天會賣湯圓，如果不是因為真材實料，要怎麼吃出食物的純粹美味呢！

圖片授權：IG @ling_850918
地址：台中市北屯區興安路二段242號(地圖連結)
營業時間：12:00-21:00（週一二公休）

《宮原眼科》位於典雅歷史建築內的冰淇淋店

建造於西元1927年的「宮原眼科」是由日本眼科博士宮原武熊所興建，也是日治時代臺中規模最大的眼科診所，隨著時代的物換遷移，早已呈廢墟。

圖片授權：IG@vivien0922

在「日出」團隊的努力下，宮原眼科成為一座令人嘆為觀止的建築，室內的裝潢也相當有氣勢，像極了哈利波特內霍格華茲學院的場景，來到宮原眼科，千萬不可錯過這裡招牌的冰淇淋，多種口味都是獨家特製配方，冰淇淋旁的配料更是讓人驚呼連連，整塊的土鳳梨酥、乳酪蛋糕、杏仁雪球等等，從沒見過的豐富冰淇淋就在宮原啦！

圖片授權：IG@meng19950219
地址：台中市中區中山路20號(地圖連結)
營業時間：10:00-21:00
📣優惠套票：

台中美食推薦｜台中飲料 



《理茶 Richa》好茶葉泡成的好茶品


現在茶飲店大街小巷都有，但想喝到真的用好茶葉泡的飲料，卻不是那麼簡單。位於中美街的文青茶飲店「理茶」，就提供了經過嚴選的好茶葉製成的茶飲，走進理茶的店裡，你似乎能看到那麼一點茶文化的氣息在裡頭。


圖片授權：IG @ ms.hsu_1993


店家以木質調為店裡的主裝潢，並提供室內可以簡單飲用的空間，連充電座都有，真是太貼心了。店內還放著一台老式的培茶機，是真的有在使用的哦！店裡的茶品，使用機器萃取，更能喝到茶葉的精華，茶香更明顯，就算無糖也不苦澀，是經得起考驗的真正好茶。


地址：台中市西區公正路191號(中美總店)
營業時間：08:00-21:00




《拾覺》夏日果飲超消暑


夏天快到了，當然是要喝喝消暑的飲料。由亞洲大學創立的「拾覺」飲料店的夏日果飲。把多種酸甜滋味的夏日水果、超Q水果果凍、紐西蘭奶蓋、以及果醬冰沙結合在一起，創造出最新的甜而不膩的夏日消暑飲品。不只喝起來超療癒，拍起來更是超吸睛，還不趕快來消暑一下!


圖片授權：＠lexiedaily85


地址：台中市南區美村南路167號
營業時間：平日10:00-21:00；假日11:00-21:00





台中美食推薦｜台中宵夜



《隔壁宵夜》炒泡麵配酥皮厚片，宵夜就該這麼罪惡


隔壁宵夜賣得是炒泡麵、厚片、炸湯圓、鍋燒意麵等常見的料理，平價又簡單的料理，做為宵夜吃，一點也不負擔。其中奶酥厚片是絕對必點的品項，厚片土司扎實柔軟，單吃其實就很好吃啦，塗上幾乎和厚片一樣厚的奶酥醬，烤過之後香氣更加濃郁，咬下去真的會有濃濃惖滿足感呢！除了原味奶酥，還有抹茶、巧克力、花生等奶酥口味，想再更放縱一點，可以再加一片酥皮上去，吃完肯定可以帶著幸福的微笑入睡。


圖片授權：IG@taitaitsai


地址：台中市北區健行路440號 (中國醫大店)
營業時間：17:00-01:00




《台客燒肉粥》下酒良伴，台中米其林必比登美食


米其林必比登榜上的台客燒肉粥，從中午開到半夜，不論是想午餐、晚餐、宵夜都可以，品項不少，連著吃幾餐都可以。店裡的招牌就是粥和燒肉，海鮮粥、雪花牛肉粥、招牌肉粥都是人氣之選，每款粥的米粒都煮得很綿密，入口即化，但仍保有一點米的形狀，不至於吃不到米的口感。


圖片授權：IG@ncpika911_foodie_toys


大拼盤內容有燒肉、香腸、米腸，招牌燒肉帶點肥肉部份，外皮酥脆，咬下後油花中和了燒肉的鹹，雖然重口味，卻也吃不膩；高梁香腸的酒香很重，肥瘦參半的香腸不會過甜，非常適合搭配啤酒，米腸黏糯Q彈，沾點醬汁一起吃，適當的中和了另兩個重口味的品項，是非常傳統的古早味。


地址：台中市南屯區五權西路二段722-1號
營業時間：11:30-00:00（週三公休）





台中美食推薦｜酒吧、餐酒館、居酒屋



《安慰劑 Placebo》青花瓷缸裡的神秘調酒，彷彿穿越時代


說到酒吧，一般都會想到西方的摩登酒吧，有著慵懶的爵士樂，或是熱鬧的搖滾樂，甚至是有著大屏幕的運動酒吧，安慰劑Placebo卻是與眾不同的一間中國風酒吧，中式客棧的裝潢，紅燈籠與油紙傘，彷彿穿越回古代喝著西式調酒，將西式的基底酒，用中式的茶碗、瓷器盛裝，衝突得很有趣。


圖片授權：IG @___guanfuer__nn


酒吧裡最著名的就是「碗裝調酒Huge Punch」，中式的青花瓷大碗，裝著神秘調酒，可以自選一種基底烈酒，以及喜歡的口味，其餘的就交給店家發揮啦！如果是多人來安慰劑的話，強烈建議一定要點上一「缸」來為聚會增添樂趣。


地址：台中市西屯區文心路三段91-9號
營業時間：週一至週四20:00-02:00；週五六 20:00-03:00（週日公休）





舟舟酒館 Bar Boat》下班微醺小酌好去處



一片黑色低調的門口只簡單掛了一個像是馬丁尼杯的藍色霓虹燈，推開「舟舟酒館/Bar Boat」的大門後則是帶著吉普賽神祕感的迷幻異國風格。跟低調的店外觀完全不同，散佈四處的各種繽紛色彩以及波西米亞風的夜光彩繪掛毯等等，讓店內呈現異國混搭風格。


圖片授權：IG@svala_hsu


以經典調酒以及善用各種食材的創意調酒為主，酒單上還貼心地寫上各種特色調酒背後的小故事。以舟為名的酒館，好喝又好拍的招牌特色調酒也取名為「海妖」，都上船了當然要試試被海妖誘惑囉！杯口一整片火烤焦糖檸檬的「舟舟醋」也是很多人推薦的必點酒品～


圖片授權：IG@lxvxvxu


地址：台中市西區精誠一街4號1F
營業時間：20:00-02:00
必點推薦：特色調酒-舟舟醋、海妖




《Luxy Vivid Bistro 餐酒館》視覺與味覺的浮誇系享受


說到台中餐廳，許多人第一個想到的就是奢華、浮誇、高大上吧，Luxy Vivid Bistro就是一間這樣的餐酒館，耗費千萬鉅資打造的Luxy Vivid，用星球壁燈和大量植栽，把整家店打造得像是潘朵拉星球一樣，今晚就化身納美人來Luxy Vivid用餐吧。


圖片授權：IG @ eve_0312


店裡調酒以知名電影為發想，例如「藝妓回憶錄」以琴酒為基底，加上紫蘇、柚子酒、梅酒等東洋風元素，調出酸甜滋味，就猶如戲中女主角情竇初開的感受。菜單從前菜、冷盤、燉飯、義大利麵、排餐、甜點，應有盡有，每樣餐點上桌，擺盤都美得像個藝術品，真的是從裡到外都貫徹了網美餐酒館的主軸呢，而且口味也很道地，不輸專門的義大利菜餐廳哦！


地址：台中市南屯區公益路二段699號
營業時間：17:30-03:00




《和道屋ととや串燒》下班小酌推薦，彷彿走入日劇場景


和道屋是間開立超過20年的老字號居酒屋了，走進店內，真的會有種走進日劇場景的感覺，料理枱前，師傅戴著頭巾，切著新鮮生魚片，烤台上老師傅現場烤著串燒，吧台後擺著一瓶瓶的日本酒，自己彷彿化身為劇中，下班後急需喝一杯消解壓力的小社畜。


圖片授權：IG @ tina28805867


來到和道屋自然要吃串燒，烤雞翅、烤牛腰、烤雞心、烤雞皮，都是銅板價就能吃到，簡單的鹽烤，或刷上薄薄的醬汁，沒有過多的調味，完全靠師傅的烤技和食材新鮮取勝，除了烤串，生牛肉沙拉是小編力推，生牛肉表面炙燒後有著火的香氣，切得薄薄的生牛肉片，超級鮮甜又軟嫩，卻一點也沒有生食的噁心感，不敢吃生食的人也可以吃哦。


地址：台中市北區健行路766巷2號
營業時間：17:30-01:00






台中美食推薦｜台中景觀餐廳



《Bacitali小義大利威尼斯宮》城市中的夢幻歐風莊園


以威尼斯夏宮為主題的唯美莊園餐廳，後花園佔地廣大，歐式噴水池配上粉橘色城堡，成為網美必拍的打卡點；超好拍的小歐洲造景、樓梯，連窗框都美的美叮美噹；兼具夢幻與奢華的餐廳風格，非常適合情人來此告白、慶生、求婚，也設有多處包廂適合朋友姊妹一同聚餐、舉辦派對等等。美味的餐點以義大利麵為主，卻又不甘於只是一般的義大利麵，中高的價位有著同等CP值的味覺享受，來台中旅遊想要一邊當公主拍網美照、一邊享用美味異國餐點嗎？來BACiTALi小義大利威尼斯宮用餐吧！


圖片授權：IG:@ginger.w


地址：台中市南屯區龍富路三段589號
營業時間：平日11:00-16:00、17:30-21:30；週末11:00-16:00、17:00-21:30
推薦閱讀：小義大利威尼斯宮Bacitali｜寵物友善、浪漫約會的唯美餐廳｜台中南屯




《眺高STAY WITH MOUNTAIN》約會推薦！浪漫賞夜景


「 眺高STAY WITH MOUNTAIN 」 是位於台中北屯區，中台科技大學後方的夜景餐廳，是台中地區少數距離市區很近的夜景餐廳，整間餐廳以清水模為主體建築設計，一樓為寬敞的停車空間，偌大的空間、灰色的水泥牆，有種來到哪位明星的私人豪宅車庫之感！


圖片授權：IG@michellemishow


工業風加上清水模的設計，不須過多裝飾，因為最美的還是夜晚俯拾即是的美麗夜景，室內空間挑高、寬敞，靠窗設有吧檯區的座位，適合點杯飲料坐下來欣賞美景；二、三樓之間有一個小夾層空間，放著一台白色鋼琴，是許多人IG打卡的拍照點之一；三樓為寬敞的座位區，還設有幾個大包廂，適合家人朋友聚會、用餐。


地址：台中市北屯區廍子路700巷11弄36號
營業時間：週一至週四16:00-00:00；週五16:00-01:00；週末11:30-01:00






台中美食推薦｜台中寵物友善餐廳



《野沐私房菜》美味台式熱炒，毛孩草地奔跑


野沐私房菜是間可以吃台式熱炒的餐廳，店家外還有不小的草地，可以讓毛小孩們奔跑，桌子間的間距也很大，放著寵物推車一起用餐，也不怕打擾到其他桌的進出動線，寵物們可以自由在餐廳內走動，也可以上沙發，給予寵物們一定程度的自由，只要小心別讓毛小孩們，碰到人使用的餐具即可。


圖片授權：IG @ linbb_828


店內提供飯、麵、熱炒、炸物等數十樣的菜色，不論是人少要單點，或是人多合點都沒問題，菜色多到四訪、五訪、十幾訪，都不怕吃膩，台中有野沐私房菜這樣的餐廳，真是家有毛小孩的一大福音。


地址：台中市北屯區南興北二路111號
營業時間：12:00-22:00（週一公休）




《踏踏地球 Ta Ta Earth》多樣化的寵物餐點，滿足毛孩味蕾


踏踏地球位於西區住宅區內，環境乾淨、空間寬敞，寵物可以自由在店內閒晃，考慮到每個小孩的個性不同，店家更貼心的準備藍絲帶給怕生的小孩，繫上大家就知道不要隨意去接近牠們囉。


圖片授權：IG @miki_61271 


店裡提供毛小孩餐食，以及主人吃的一般餐點，有別於一般餐廳給寵物的餐點選擇不多，踏踏提供的品項有多達十幾項，要為毛小孩選擇餐食也是種幸福的苦惱呢！店內另販售有冷凍鮮食和零食，毛爸毛媽們也可以順手帶回去哦。


地址：台中市西區精誠九街10號
營業時間：11:00-16:00、17:00-20:00（週三公休，六日加長營業到21:00）





台中美食推薦｜台中夜市美食







台中夜市











大慶夜市


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一中夜市
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逢甲夜市
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東海夜市
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旱溪夜市

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忠孝路夜市
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廟東夜市
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梧棲夜市

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鹿峰夜市




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《逢甲夜市》遠近馳名，來台中玩必朝聖


逢甲夜市主要位於逢甲大學方圓1公里之內，包括文華路、逢甲路、福星路，總共多達2千多間的商家聚集於此。當然除了不容錯過的小吃美食外，周遭的潮流精品，不論式服飾、飾品、潮鞋等，也都因大學生的喜好而走在時尚的尖端，想要有吃有喝又能買到過癮，逢甲夜市依舊是在地人的首選！


圖片授權：IG@sarah12252016


許多遍布全台夜市的知名美食總店，幾乎都是從逢甲夜市發跡，堪稱台灣小吃發源地！像式明倫蛋餅、章魚小丸子等頗負盛名的店家，還有俗稱便當街的20巷，著名美食為大腸包小腸、海邊小屋乾燒蛤、永勝日式炒麵麵包、熊手包等。近年則有各種創意新店崛起，包含豬寶盒、紅茶臭豆腐等，不勝枚舉的小吃攤販，建議最好空腹來逛，才不會看著眼前的逢甲美食飲恨！


地址：台中市西屯區慶和街52號
營業時間：16:00-02:00
推薦閱讀：《逢甲夜市美食》吃不膩的逢甲夜市美食排行榜TOP10 ，回訪幾次都可以！




《一中街夜市》不只是美食，更是滿滿的回憶


一中商圈範圍包含三民路、一中街、太平路、育才街與育才南街、北路，因為鄰近中友百貨、臺中科技大學、臺中一中、台灣體育運動大學等學校，可以說台中最新潮的品牌、最有創意的美食都聚集在這條街上，繁華熱鬧程度更勝西門町！


圖片授權：IG@nick_lu_89


雖沒有逢甲夜市的歷史悠久，不過一中街商圈也有許多屹立超過20年的老店，像是很多人都知道的一中豐仁冰、上和園滷味等，賣的不只是小吃，更是莘莘學子的回憶阿！當然為了迎合學生族群的口味，一中街攤販推陳出新，舉凡豪大雞排、義大利麵也都是銅板價就能享受的高檔美味！


地址：台中市北區一中街
營業時間：11:00-22:00
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南投縣中寮鄉泡麵土地公｜南投中寮石龍宮｜用泡

                                    
                                                                    
                                        
彰化縣員林市【2024彰化美食推薦】必吃肉圓、爌

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大排長籠但有效率的【台中肉蛋土司】

                                                            
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自助海鮮美食吃到飽～ 人生滋味真美好

                                                            
                                                            只吸骨髓
                                                        

                                                    

                                                

                                            

                                        

                                                                            

                                            

                                                

                                                    

                                                        
                                                            

                                                                

                                                            

                                                        
                                                    

                                                    

                                                        

                                                            
                                                                
心中排名第一的平價排餐-嘉義紅葉牛排友愛店

                                                            
                                                            肥波吃不停
                                                        

                                                    

                                                

                                            

                                        

                                                                            

                                            

                                                

                                                    

                                                        
                                                            

                                                                

                                                            

                                                        
                                                    

                                                    

                                                        

                                                            
                                                                
[台中西區]櫻桃.綠野 童話氣氛之童話王國

                                                            
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