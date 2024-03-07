剛好有一位朋友在內湖工作，我也是在內湖工作，有一天心血來潮，朋友問我要不要去內湖捷運西湖站吃飯，吃完再各自回家，我說好呀!

我就問，那邊你熟嗎?我們晚上要吃什麼?他聽說有一間位在內湖巷弄的小吃是三十年的老店，但沒吃過，那間店位於捷運西湖站附近/西湖市場附近，是一間巷弄小吃，很好吃，評價也高，這間名字是「鴨香飽」，三十年內湖區巷弄美食小吃，位於內湖285巷裡。





我是道道地地的內湖人，在內湖生活了40年，高職的時候就讀附近的高職，每天晚上有晚自習，竟然去285巷買晚餐時都沒聽過『鴨香飽』，朋友住大安區在內湖區工作，還至少聽過沒吃過，天呀!我太弱了。

敲定了某天下班後，一起前往內湖科學園區美食推薦的捷運西湖站，西湖市場附近的巷弄美食，道地的內湖美食，三十年老店『鴨香飽』。鴨香飽可以搭台北捷運的文湖線(棕線)搭到捷運西湖站，從出口一出站，步行5分鐘即可抵達，出站後左邊的巷子就是285巷，鴨香飽就在285巷的巷弄內。還是網友推薦的台北內湖美食跟台北內湖小吃。

鴨香飽雖然是老店，但付款方式多元，有點餐機，可以刷卡跟付現，還有支援電子支付(街口支付、LINEPAY)，還有可以預先點餐到店取餐的服務，掃描下面的QR碼。

後面還有使用方法，在下圖。

老店還能使用這麼多種支付方式，讓現在很多人不愛帶現金出門的人方便許多，我就是其一。

多種電子支付

菜單

菜單

菜單，還有一些電子支付的優惠跟回饋，還有鴨香飽LINE好友。

多種付款方式

一進到店裡就發現了鴨香飽，會先寫出公休日，讓客人知道。

店內環境，老店還保有乾淨的環境與用餐區，還蠻寬敞的，很舒適。

鴨香飽還幫自己的餐點保險，看到這個保險證明書，讓我覺得這是一個很用心的店家，感受很好，讓我知道我吃進去肚子的食物是有保障的。

餐具自取

筷子與湯匙。

還有茶品。

店裡的簡單佈置。

鴨燥飯

鴨肉，很嫩，好吃，搭醬油飯，鹹口感加上鴨肉，米飯顆粒分明，口感很好。

上面一顆半熟的太陽蛋，蛋液流下去，更是美味。

鴨肉飯

三道小菜，鴨肉好吃。

鹹菜瘦肉湯

肉是鴨肉，好好吃，搭配鹹菜，酸酸鹹鹹的好喝，肉很嫩。

黑白切

肉跟內臟的拼盤（豬心、腸子、嘴邊肉、肝連），很好吃，而且很嫩，腸子清理很乾淨。

我跟我朋友所吃的台北內湖小吃，三十年老店的鴨香飽，我們覺得很好吃也很滿足，只有老店才能保持這麼原本的美味，只有老店才能吃到最道地的料理，老店才是讓人回味無窮的，價格也親民，真的是內湖巷弄美食推薦。

不管你是不是內湖人，我都推薦來內湖一定要品嚐，捷運西湖站附近的內湖三十年老店，內湖三十年小吃鴨香飽，我真恨自己沒有早點認識他，我一定會固定來品嚐好吃的鴨肉，推薦內湖在地小吃鴨香飽給老饕的你。

鴨香飽

店址:台北市內湖區內湖路一段285巷59弄3號



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電話:02-2797-9462

營業時間:公休日會公佈在臉書粉專與店內

週一至週日10:30-20:00

大眾運輸工具搭到台北捷運捷運西湖站，出口一號出站，左轉進去285巷，步行即可抵達。

臉書粉專