忠孝新生站 | 湯神 頂級和牛牛肉麵 純正滴牛精原汁原味

湯神牛肉麵採獨家的「滴牛精」湯頭，採牛大骨先烤後熬，來提煉每一滴精華，製作過程超費工，兼具營養及美味，是喝上一口就會愛上的溫潤湯底。除了基礎的清燉、紅燒、番茄湯底之外，還有日本和牛牛肉麵、現切牛肉湯及牛小排咖哩飯，更有醬油叉燒拉麵及蝦仁水餃等選項。最特別的是店內備有咖啡機、氣泡飲機及茶飲果汁機，內用就可以免費喝到飽！

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台北必吃牛肉麵 湯神牛肉麵

一位為家人製作安心料理的主廚，將對家人的愛投注到料理之中，讓大家也能享用到充滿愛的餐點。湯神牛肉麵主廚的母親因為長年洗腎，只要吃到加了過鹹、味素或化學添加物，洗腎時就會特別不舒服，為了母親也能吃的料理，降低鹹度並堅持食材原味，沒有添加，讓客人也能吃到安心且健康的料理。

湯神牛肉麵麵位於台北科技大學旁，臨近光華商場及光華玉市。由附近捷運忠孝新生站4號出口，約步行3分鐘可抵達。

台北牛肉麵推薦 湯神牛肉麵

這天台北溫度驟降，好友相約吃牛肉麵，而這一吃卻被湯頭驚豔到，而且牛肉的呈現很多元化，麵條也超好吃！湯神牛肉麵是心目中台北很值得推薦的牛肉麵，真的是必吃一次！

湯神牛肉麵的店面並非很寬敞，但佈置得很溫馨，反而很像是咖啡廳的感覺。

湯神牛肉麵 內用免費咖啡喝到飽

而跟裝潢很契合的正是這台咖啡機，本來是老闆天天要喝的，後來直接開放給客人免費喝到飽。說到這咖啡豆用得很好，我喝了一杯黑咖啡及拿鐵咖啡，真的好喝到欲罷不能！

是不是很有意思？主廚自己煉製的辣油很香，肯定不能錯過！

一樓位置不多，可以前往寬敞的二樓。

二樓的位置多了不少，還有化粧室。佈罝也是很清新溫馨。

湯神牛肉麵 飲料喝到飽

不喝咖啡的人，二樓還有果汁、茶飲、氣泡飲等喝到飽。

湯神牛肉麵 滴牛精

湯神牛肉麵採獨家的「滴牛精」湯頭，採牛大骨先烤後熬，來提煉每一滴精華，製作過程超費工，一公斤牛骨才能熬出一碗湯，為了讓湯頭更鮮甜，還放了牛排等級的高檔牛小排，再加上蔬菜熬煮出清甜回甘的湯底。這樣的工法可以保留住所有的營養，把產生的牛油撈掉，依然保有濃厚香醇的湯頭。一般牛肉麵常選用牛腩或腱子肉，湯神牛肉麵選用美國特級牛肋條，無論食材或是製作成本都是很高的，但這就是主廚心目中理想的一碗牛肉麵。

店內備有塑膠圍巾，不怕吃麵時弄髒了衣服，實在很貼心！

湯神牛肉麵採用QR Code掃碼點餐。來看看精彩的餐點吧！

湯神牛肉麵 膠原蛋白滴牛精麵 $260

每碗麵都以托盤呈現，隨之還會附上蔥花及蒜片。

湯神牛肉麵以滴牛精而成的清燉湯底，呈現牛骨熬製而成的乳白色。兼顧營養健康與美味的膠原蛋白滴牛精麵，保留了高胺基酸、高蛋白質、高鐵質。

這是主廚花了半年研製出來的美味湯頭，集結濃郁香醇，一喝就停不下來！

用的是高成本的牛肋條，肉質細膩柔軟，帶筋部位吃來也很好咬。一旁的，就是一般我們吃火鍋的豆腐紙，那吸滿湯汁吃來真的好滿足，我們還另外點了一盤來吃個過癮！

湯神牛肉麵 番茄牛肉麵 $280

番茄在英國就稱為 ，以30公斤番茄加上滴牛精以1:1比例，自煮8小時的黃金番茄，可以說是最營養最濃的番茄燉牛肉。整個呈現就是「天然、新鮮、實在」。不像一般以番茄泥那般的酸香，反而呈現出一種歐式奶香的口感，很特別！有點像西式的湯頭。

而牛肋條吸附了番茄牛肉湯汁，吃來更有種吃西餐的錯覺。

湯神牛肉麵提供兩種麵體，其一為日式細拉麵，另一為粗的撈麵。這天我們不約而同都選了細麵，帶有Q勁的拉麵，巴附了湯汁，相當地完美！食量大的人可以再加點一球麵，只要出示學生證就能免費獲贈一球麵喔！

湯神牛肉麵 頂級M9和牛牛肉麵 $390

和牛牛肉麵不用400元，這個價格覺得蠻划算的！

大片的和牛肉片略炙烤過，再直接沖上湯頭，維持最佳的熟度還有香氣。

湯神牛肉麵 臺北冠軍雙料牛肉麵 $500

台灣冠軍雙料牛肉麵用的是頂級和牛及牛小排，可以選擇清燉或紅燒湯頭，我們選了紅燒湯底。紅燒湯底多了豆瓣及中藥，習慣傳統牛肉麵的朋友，比較適合紅燒口味，喝下去後胃都暖了起來！

牛小排切成塊狀，肉質Q彈鮮甜，這牛小排真的很可以欸！

頂級和牛給量很大器，將頂級牛小排及和牛放在一碗裡，這僅有奢華兩字可形容了！這樣一碗優惠只要500元，只能說值回票價啊！

湯神牛肉麵 牛肉湯+咖哩飯 $280

這是店內最無敵的組合。

湯神牛肉麵 台南現切牛肉麵 $200

採人工去筋去油改肉，一天限量十碗。用滴牛精來沖牛肉，將牛肉沖成粉嫰的色澤，鮮美的牛肉滋味在口中散開，實在太美味了！

純正的牛骨湯，加上生牛肉的鮮美，這個湯實在太美好了！若是懷念台南的牛肉湯，在台北的湯神也能喝得到了！

湯神牛肉麵 熟成牛小排咖哩飯 $80

利用牛小排製成的咖哩飯，竟然不用百元！

口口到肉的牛小排咖哩飯，配上熟成24小時的黑咖哩，簡直肉要比咖哩醬還來得多！咖哩略帶甜味，但牛小排的高級感，真的吃得到！

湯神牛肉麵 王小姐醬油叉燒麵 $200

台灣經典醬油拉麵，使用爆香過的紅蔥頭、蒜頭、大蒜苗、洋蔥，加入醍醐味的黃豆醬油拌炒一小時。這道叉燒麵，令不吃牛肉的客人也能嚐到用心製作的拉麵。

湯神牛肉麵 手工蝦仁水餃 $150/12顆

不吃牛肉的人還有另一個選項就是這個蝦仁水餃，可以吃到整尾的蝦仁，還有脆甜的高麗菜內餡。

湯神牛肉麵 滷鴨血 $50

這是店家最熱門的滷菜，麻辣夠味，且鴨血軟嫰，艾方妮可以一個人吃掉一盤。

湯神牛肉麵 滷牛筋 $100

喜歡吃牛筋的人一定要點上這個滷牛筋，滷得透澈，卻不失嚼勁，而且越嚼越香。

湯神牛肉麵 滷大腸頭 $100

這個滷大腸頭也超有水準，軟嫰易嚼，還有湯汁在口中爆開來。

湯神牛肉麵 潮州牛肉丸

手工現打牛肉丸，紮實的口感，在口中還會噴汁。

湯神牛肉麵 溏心蛋豆腐 $100

一般都吃皮蛋豆腐，湯神將溏心蛋及蛋豆腐做結合，淋上特製的辣椒油，真的超讚！

連外國人也愛的湯神牛肉麵

這天我們除了遇到許多附近的學生之外，還有許多外國客人也很愛這一味，甚至還有熟門熟路地拿飲料再點上啤酒，這真的是享受啊！湯神是一家吃完就會回味的牛肉麵，是一家會立馬想再回訪的湯頭，推薦也是愛吃牛肉麵的大家。

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湯神牛肉麵 店家資訊

FB粉絲專頁：湯神—神之牛肉麵/老子今天吃牛肉麵/網美必吃/老饕必吃

地址：台北市大安區八德路二段11號

電話：0287735798

營業時間：週一~週日 11:00–21:00​

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