好消息！2024馬祖北竿旅遊新熱點「短坡陣地」，已開放本國籍自由行旅客持身份證件直接現場查驗進入，不用事先團體申請。北竿短坡陣地有三大亮點：一、山崖邊看北竿機場飛機起降與鳥瞰整個塘岐村，二、高地觀景平台實際操作仿真的 M1 40高砲，三、短坡陣地的最大亮點，真實體驗雄壯威武的八吋榴砲陣地。



短坡陣地位於馬祖北竿短坡山頂部，海拔高度約 80公尺，是由巨大花崗岩體所構成的陡峭山嶺，所在位置為良好的制高觀察點，能掌握馬祖列島海域狀況，是重要的軍事據點。



短坡山的西北邊有壁山 (標高298公尺)，西邊有芹山 (標高220公尺)，兩山都高於短坡山，正好擋住短坡山面向大陸的方向，所以對岸無法觀測我方砲口火光，也無法準確修正彈著點，因此在兩岸對峙「單打雙不打」的時代，短坡山砲陣地可是北竿反砲戰的主力。



崗哨口有分岔路，正前方斜坡通往八吋榴砲陣地，右側階級一條「四Ο高砲步道」，通往山崖邊的砲陣地 (可鳥瞰北竿機場、塘岐村) 與 M1 40高砲觀景平台。



「四Ο高砲步道」雖然不長，但考慮幼童、長輩可能需要中途小歇，主管單位貼心的在步道中途設置休憩桌椅，讓有需要的民眾，可以在此休息並展望海景。



高地觀景平台有座可實際操作仿真的 M1 40高砲。



M1 40高砲無射控系統，追瞄及射擊間，砲管的俯仰及砲身的迴旋，分由二人以人力轉動曲柄進行 (坐在砲座上，右座管迴旋，左座管俯仰)，雖然不是很費力，但精準度很差。之前看電影都覺得電影中，操作高砲的士兵怎麼都打不到飛機？自己親自操作一輪，真心覺得打不到是正常的，打到了！真的是超運氣的，導覽老師表示，M1 40高砲的射擊原理就是預判飛機飛行方向，取前置量織成火網，讓飛機自投羅網。



觀景台視野遼闊展望極佳，有 360度的視野，向西南方展望，可見午沙港、北竿大道與午沙路口圓環的蔣公立像。



高地觀景平台下方步道繼續前行，山崖邊管理單位以砲彈殼做為欄杆，拉上鐵鍊形成獨具特色的邊坡護欄。



山崖邊一組北竿機場障礙物警示燈，在飛機起降前五分鐘會開始一閃一閃的運作，這是重要的飛安設施，告知機長這裡有障礙物需遠離。



山崖最前端一座砲陣地，是看北竿機場飛機進場降落及起飛出場的最佳地點。



北竿機場一條筆直的飛機跑道，由風山與大澳山之間劃向獅嶼，眼前壯麗的景色令人讚嘆，右側塘后道沙灘連接后澳村，春末夏初是看藍眼淚、踩星沙必訪景點。



北竿機場跑道，長1,150公尺、寬30公尺，2000年7月整建時為構築跑道，可是鏟除了一座鐵拳山才完成。跑道左側房舍如積木般羅列的是塘岐村，北竿最熱鬧的地方。



不說你可能不知道， 啟用於1994年1月17日的馬祖北竿機場可是馬祖的第一座機場，也是目前中華民國政府有效統治領土最北端的機場，而目前航班較多的南竿機場，則整整晚了九年，於2003年1月23日才啟用。



前往八吋榴砲陣地 (1砲)，門禁管制站驗證本國籍身份後直行到底。



八吋榴砲陣地 (1砲) 與 2砲相連，入口在 2砲處，中途會經過二個砲陣地 (3砲與 4砲)，這二個砲陣地是禁止區，不可停留與拍照。



2砲入口，入口上方岩壁有行草摩崖石刻「撥草瞻風」四字。



「撥草瞻風」4字以行草呈現，乍看之下很難判讀，據傳是 2003年時任北高193聯兵旅旅長許乃權所提。「撥草瞻風」出自唐•溈山靈祐禪師，意喻撥除無明之荒草，瞻望佛祖之玄風。許乃權旅長以此比喻砲兵部隊能善於觀察周遭事物，才能達到百發百中的目標。



2砲陣地坑道寬敞，射口一門火砲以帆布遮掩，坑頂、牆面畫有國徽與砲操圖案。



寬敞的陣地坑道設有多個戰備物資與彈藥儲存展示。



八吋榴砲彈為分裝彈，火炮發射裝填時，先裝填彈丸 (砲彈) 再裝填藥筒 (發射藥包)。



坑道末端 1砲陣地入口，一個圓形隊徽「陸軍第一九三旅砲兵營砲二連」中、英文字樣，環繞著黃色麒麟及一門榴砲，宣示這裡是軍事重地。



M115 八吋榴砲，砲身程式 M2，口徑 203毫米榴彈砲，重量 14,515公斤，最大射程 16,800公尺。



馬祖北竿距離中國黃歧只有4.8浬 (約 9公里)，部署在短坡山砲陣地與坑道內的 M115 八吋榴彈砲，最大射程 16.8公里，遠達中國沿海。



雄壯威武的八吋榴砲陣地



北竿短坡陣地，如何去：

馬祖北竿，北竿大道往午沙港方向，看見北高醫院告示牆，左轉後直行，即可到達短坡山入口的停車場。



短坡陣地遊客參訪管理規定及相關注意事項：

一、開放參訪時間：

1、夏令 (4月1日至 9月30日) 每日 08:00~11:00、14:00~17:00。

2、冬令 (10月1日至3月31日) 每日08:30~11:00、14:00~16:30。

3、重大演訓 (例：漢光操演) 時段及每月最後一週不開放。

二、遊客入內參訪請先洽詢北高守備大隊 (0836) 56362 辦理辨證及登記。

三、辨證實施方式：

1、本國國籍：持國民身分證、駕照、護照及健保卡等證件之一辦理辦證、登記後，可入內參觀。

2、參觀人員備證件以備查驗。

四、本陣地屬軍事營區，拍照僅限開放區域，餘不得任意走動及拍照。

五、砲操表演僅接受公務參訪團體申請，需於參訪前兩週函文陸軍馬祖防衛指揮部。

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