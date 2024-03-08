醫院復健完後，隨手google了周邊美食；
馬上跳出了超近距離又評分高達4.6☆的【小巷子清燉牛肉麵】
於是飢腸轆轆的我立馬步行前往!!
▼店內裝潢簡單整潔
然後沒有擁擠壓迫感
~自助區~
▼聽說店內的 #辣油 #辣椒醬 很讚!?
可惜我不吃辣，無法評價，你們親自來try吧!!
坐定後，來瞧瞧有啥可點、可吃的唄!!
在點餐時，黏人又親人的店貓
還一直的來蹭我、狹我玩>///<
聰明機智如我奔郎
沒有選"乾拉麵”$55 + "蘿蔔湯" $40 =$95元
而是點了"牛肉湯拉麵" $70，現省$25元
#小巷子 這裡主打的是清燉湯頭
湯頭真的超鮮甜，湯裡的蘿蔔因吸收牛肉的香味，多了點特別的味道!!
Q彈帶勁的拉麵麵條，我挺喜歡的。
光吃這樣，沒有吃到葷食的我
▼追加了 #滷蛋 、 #芋頭粿
滷蛋，嗯就是有味道的蛋
這個是▼ #芋頭巧 不是豆乾喔!!
吃起來很乾而且很鹹(不推~)，芋頭控的我沒有很愛……
#孝子 的阿木我外帶了 #清燉 的《招牌牛肉拉麵》 給鵝子吃!!
▼有別於常見常吃的"紅燒牛肉麵”，
“清燉”的牛肉，更能感受到牛肉的本質。
▼厚實的三大塊牛腱牛肉，鮮嫩多汁美味可口。
齊齊說牛肉很軟嫩，他覺得滿好吃的。
下次有機會再帶他到店裡吃吃別的品項
小巷子清燉牛肉麵(中壢店)
電話：(03)425-5568
地址：桃園市中壢區恩德街46號
營業時間：周一~周日11:00~21:00
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