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【桃園中壢】小巷子清燉牛肉麵(中壢店)☆巷弄美食x招牌牛肉拉麵必點!!

2024-03-08 08:06:51 齊齊媽咪☆蚊子 人氣：112
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窩客好文

齊齊媽咪☆蚊子

發表篇數：170篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：小巷子清燉牛肉麵 中壢店
phone03-4255568
place桃園市中壢區恩德街46號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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【桃園中壢】小巷子清燉牛肉麵(中壢店)☆巷弄美食x招牌牛肉拉

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於是飢腸轆轆的我立馬步行前往!!【桃園中壢】小巷子清燉牛肉麵(中壢店)☆巷弄美食x招牌牛肉拉

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▼店內裝潢簡單整潔

然後沒有擁擠壓迫感【桃園中壢】小巷子清燉牛肉麵(中壢店)☆巷弄美食x招牌牛肉拉

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~自助區~

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▼聽說店內的【桃園中壢】小巷子清燉牛肉麵(中壢店)☆巷弄美食x招牌牛肉拉 #辣油【桃園中壢】小巷子清燉牛肉麵(中壢店)☆巷弄美食x招牌牛肉拉 #辣椒醬 【桃園中壢】小巷子清燉牛肉麵(中壢店)☆巷弄美食x招牌牛肉拉很讚!?

可惜我不吃辣，無法評價，你們親自來try!!

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坐定後，來瞧瞧有啥可點、可吃的唄!!【桃園中壢】小巷子清燉牛肉麵(中壢店)☆巷弄美食x招牌牛肉拉

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在點餐時，黏人又親人的店貓【桃園中壢】小巷子清燉牛肉麵(中壢店)☆巷弄美食x招牌牛肉拉

還一直的來蹭我、狹我玩>///<

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聰明機智如我奔郎【桃園中壢】小巷子清燉牛肉麵(中壢店)☆巷弄美食x招牌牛肉拉【桃園中壢】小巷子清燉牛肉麵(中壢店)☆巷弄美食x招牌牛肉拉【桃園中壢】小巷子清燉牛肉麵(中壢店)☆巷弄美食x招牌牛肉拉

沒有選"乾拉麵”$55 + "蘿蔔湯" $40 =$95

而是點了"牛肉湯拉麵" $70，現省$25【桃園中壢】小巷子清燉牛肉麵(中壢店)☆巷弄美食x招牌牛肉拉

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#小巷子 這裡主打的是清燉湯頭【桃園中壢】小巷子清燉牛肉麵(中壢店)☆巷弄美食x招牌牛肉拉

湯頭真的超鮮甜，湯裡的蘿蔔因吸收牛肉的香味，多了點特別的味道!!

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Q彈帶勁的拉麵麵條，我挺喜歡的。【桃園中壢】小巷子清燉牛肉麵(中壢店)☆巷弄美食x招牌牛肉拉【桃園中壢】小巷子清燉牛肉麵(中壢店)☆巷弄美食x招牌牛肉拉【桃園中壢】小巷子清燉牛肉麵(中壢店)☆巷弄美食x招牌牛肉拉

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光吃這樣，沒有吃到葷食的我

▼追加了 #滷蛋 #芋頭粿

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滷蛋，嗯就是有味道的蛋【桃園中壢】小巷子清燉牛肉麵(中壢店)☆巷弄美食x招牌牛肉拉

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這個是▼ #芋頭巧 不是豆乾喔!!

吃起來很乾而且很鹹(不推~)，芋頭控的我沒有很愛……

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#孝子 的阿木我外帶了 #清燉 《招牌牛肉拉麵 給鵝子吃!!【桃園中壢】小巷子清燉牛肉麵(中壢店)☆巷弄美食x招牌牛肉拉

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▼有別於常見常吃的"紅燒牛肉麵

清燉的牛肉，更能感受到牛肉的本質。

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▼厚實的三大塊牛腱牛肉，鮮嫩多汁美味可口。

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齊齊說牛肉很軟嫩，他覺得滿好吃的。

下次有機會再帶他到店裡吃吃別的品項

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【桃園中壢】小巷子清燉牛肉麵(中壢店)☆巷弄美食x招牌牛肉拉小巷子清燉牛肉麵(中壢店)

電話：(03)425-5568

地址：桃園市中壢區恩德街46

營業時間：周一~周日11:00~21:00 

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文章標籤
巷弄美食 清燉牛肉 美食推薦 桃園美食推薦 中壢美食推薦 小巷子清燉牛肉麵中壢店 清燉牛肉麵
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