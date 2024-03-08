醫院復健完後，隨手google了周邊美食；

馬上跳出了超近距離又評分高達4.6☆的【小巷子清燉牛肉麵】

於是飢腸轆轆的我立馬步行前往!!

▼店內裝潢簡單整潔

然後沒有擁擠壓迫感

~自助區~

▼聽說店內的 #辣油 #辣椒醬 很讚!?

可惜我不吃辣，無法評價，你們親自來try吧!!

坐定後，來瞧瞧有啥可點、可吃的唄!!

在點餐時，黏人又親人的店貓

還一直的來蹭我、狹我玩>///<

聰明機智如我奔郎

沒有選"乾拉麵”$55 + "蘿蔔湯" $40 =$95元

而是點了"牛肉湯拉麵" $70，現省$25元

#小巷子 這裡主打的是清燉湯頭

湯頭真的超鮮甜，湯裡的蘿蔔因吸收牛肉的香味，多了點特別的味道!!

Q彈帶勁的拉麵麵條，我挺喜歡的。

光吃這樣，沒有吃到葷食的我

▼追加了 #滷蛋 、 #芋頭粿

滷蛋，嗯就是有味道的蛋

這個是▼ #芋頭巧 不是豆乾喔!!

吃起來很乾而且很鹹(不推~)，芋頭控的我沒有很愛……

#孝子 的阿木我外帶了 #清燉 的《招牌牛肉拉麵》 給鵝子吃!!

▼有別於常見常吃的"紅燒牛肉麵”，

“清燉”的牛肉，更能感受到牛肉的本質。

▼厚實的三大塊牛腱牛肉，鮮嫩多汁美味可口。

齊齊 說牛肉很軟嫩，他覺得滿好吃的。

下次有機會再帶他到店裡吃吃別的品項

小巷子清燉牛肉麵(中壢店)

電話：(03)425-5568

地址：桃園市中壢區恩德街46號

營業時間：周一~周日11:00~21:00