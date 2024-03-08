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桃園市桃園區桃園美食-MINI.D COFFEE-隱藏巷弄內！歐式英倫風咖啡廳，低消一杯飲品不限時文藝空間/鄰近藝文特區

2024-03-08 09:20:08 靜兒貪吃遊玩愛分享 人氣：109
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窩客好文

靜兒貪吃遊玩愛分享

發表篇數：558篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：MINI.D COFFEE 同德館
phone03-3575588
place桃園市桃園區同德十街1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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這間MINI.D COFFEE同德館隱藏在鬧區的巷弄內，挑高的三層樓純白建築相當顯眼，戶外座位區有種偽歐洲英倫風的即視感，是連鎖品牌多那之旗下品牌之一，主打咖啡廳與藝術的結合，店內空間相當寬敞，一樓與挑高夾層為主座位區，二樓則是座位區結合了藝文展覽多奈良美智的複製畫展，將藝術畫展融入生活中，營造出藝文氛圍的空間感

菜單有菠蘿、三明治、比薩、熱壓吐司等輕食，也有甜點、咖啡、飲品等價位落在$70~$165之間，每人低消一杯飲品，不限時，設有插座及免費wifi，想與姐妹閒聊或者是想獨處洽公都很適合～

MINI.D COFFEE 同德店 在哪？

MINI.D COFFEE同德店位在中埔六街與同德十街的轉角處，隔壁是搬家沒多久的三冬麵舖，附近也有不少美食林立，像是川御燒肉專門店莨拾鐵板料理瞌睡咖啡福森院子友美子珈琲日福堤貝街咖啡朋月栻 의미找含意等等選擇多元，小巷子停車不便，開車的話可以停放在家樂福超市旁的收費停車場

戶外空間

戶外空間走歐式英倫風的座位區，有種歐洲街頭咖啡廳的氛圍感，天氣涼涼的可以坐戶外位置，有攜帶寵物也可以坐這區唷！！

1樓空間

店內空間走純白簡約韓系風格，靠窗的座位區還附設有插座，很適合需要臨時洽公的人，趁著一早來還沒什麼人潮的時候才能拍到的空景

櫃檯

點餐結帳皆在一樓櫃檯，這裡採自助式的方式，因為是早上，所以冷藏櫃只有一些輕食，冷藏甜點要在晚一點才有提供

一大早櫃上只有常溫甜點可以選擇唷！！

現場也有精緻小點心、禮盒可以選擇，不論是外帶自己吃還是送禮都很可以

夾層空間

挑高的夾層空間也不浪費，充滿韓系風格感的木製桌椅搭配擺飾，滿滿的文青氛圍感，靠牆的沙發區也有附上插座，真的是很貼心

2F空間

二樓則是增添了一抹藝術氣息，有不少的座位區可以選擇，喝著咖啡看著藝術展覽也是挺不錯的享受，桌與桌之間相當寬敞舒適，不會過於擁擠

藝術展覽-奈良美智 旅行的山子

整個展覽空間是圍起來的，記得只要用眼看，不要去觸摸唷！！不過我沒有什麼藝術細胞，但多了畫廊整個氛圍感加分不少～

菜單MENU

菜單有菠蘿、三明治、比薩、熱壓吐司等輕食，也有甜點、咖啡、飲品等價位落在$70~$165之間，每人低消一杯飲品，不限時，設有插座及免費wifi，想與姐妹閒聊或者是想獨處洽公都很適合～

這裡不收服務費，採自助式，機器響了餐點需要自取，用完餐也需要自行回收到回收台唷！！

餐點

嚴選手打厚牛菠蘿

菠蘿麵包體中間則是包著生菜、牛肉片等，菠蘿口感酥香酥香，帶點微鹹，手打厚牛肉質軟嫩扎實，份量偏小不過女生吃很剛好，當成早餐吃很可以

花生培根吐司盒

吐司盒真的真的真的很小一塊，偏迷你版的感覺，不過當成輕食的話份量是可以的，口感只能說中規中矩

芄日蒔抹茶拿堤/莊園拿堤

芄日蒔抹茶拿堤使用日式抹茶加入純鮮奶，喝起來偏甜些，茶味清爽，莊園拿堤採用莊園咖啡豆，整體喝起來相當順口好喝苦味不重

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店家/景點資訊

  • 店家名稱：MINI.D COFFEE 同德館
  • 所在地址：330056臺灣桃園市桃園區同德十街1號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 07:30-22:00
  • 店家電話：03-3575588
  • 評價：★★★★★
  • 備註資訊：
    ✔每人低消一杯飲品或消費120元
    ✔自備環保杯優惠折扣5元
    ✔免收服務費
 
 

 

 

 

交通資訊

 

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