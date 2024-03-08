這間MINI.D COFFEE同德館隱藏在鬧區的巷弄內，挑高的三層樓純白建築相當顯眼，戶外座位區有種偽歐洲英倫風的即視感，是連鎖品牌多那之旗下品牌之一，主打咖啡廳與藝術的結合，店內空間相當寬敞，一樓與挑高夾層為主座位區，二樓則是座位區結合了藝文展覽多奈良美智的複製畫展，將藝術畫展融入生活中，營造出藝文氛圍的空間感

菜單有菠蘿、三明治、比薩、熱壓吐司等輕食，也有甜點、咖啡、飲品等價位落在$70~$165之間，每人低消一杯飲品，不限時，設有插座及免費wifi，想與姐妹閒聊或者是想獨處洽公都很適合～

MINI.D COFFEE 同德店 在哪？

MINI.D COFFEE同德店位在中埔六街與同德十街的轉角處，隔壁是搬家沒多久的三冬麵舖，附近也有不少美食林立，像是川御燒肉專門店、莨拾鐵板料理、瞌睡咖啡、福森院子、友美子珈琲、日福、堤貝街咖啡、朋月栻 의미找含意等等選擇多元，小巷子停車不便，開車的話可以停放在家樂福超市旁的收費停車場

戶外空間

戶外空間走歐式英倫風的座位區，有種歐洲街頭咖啡廳的氛圍感，天氣涼涼的可以坐戶外位置，有攜帶寵物也可以坐這區唷！！

1樓空間

店內空間走純白簡約韓系風格，靠窗的座位區還附設有插座，很適合需要臨時洽公的人，趁著一早來還沒什麼人潮的時候才能拍到的空景

櫃檯

點餐結帳皆在一樓櫃檯，這裡採自助式的方式，因為是早上，所以冷藏櫃只有一些輕食，冷藏甜點要在晚一點才有提供

一大早櫃上只有常溫甜點可以選擇唷！！

現場也有精緻小點心、禮盒可以選擇，不論是外帶自己吃還是送禮都很可以

夾層空間

挑高的夾層空間也不浪費，充滿韓系風格感的木製桌椅搭配擺飾，滿滿的文青氛圍感，靠牆的沙發區也有附上插座，真的是很貼心

2F空間

二樓則是增添了一抹藝術氣息，有不少的座位區可以選擇，喝著咖啡看著藝術展覽也是挺不錯的享受，桌與桌之間相當寬敞舒適，不會過於擁擠

藝術展覽-奈良美智 旅行的山子

整個展覽空間是圍起來的，記得只要用眼看，不要去觸摸唷！！不過我沒有什麼藝術細胞，但多了畫廊整個氛圍感加分不少～

菜單MENU

菜單有菠蘿、三明治、比薩、熱壓吐司等輕食，也有甜點、咖啡、飲品等價位落在$70~$165之間，每人低消一杯飲品，不限時，設有插座及免費wifi，想與姐妹閒聊或者是想獨處洽公都很適合～

這裡不收服務費，採自助式，機器響了餐點需要自取，用完餐也需要自行回收到回收台唷！！

餐點

嚴選手打厚牛菠蘿

菠蘿麵包體中間則是包著生菜、牛肉片等，菠蘿口感酥香酥香，帶點微鹹，手打厚牛肉質軟嫩扎實，份量偏小不過女生吃很剛好，當成早餐吃很可以

花生培根吐司盒

吐司盒真的真的真的很小一塊，偏迷你版的感覺，不過當成輕食的話份量是可以的，口感只能說中規中矩

芄日蒔抹茶拿堤/莊園拿堤

芄日蒔抹茶拿堤使用日式抹茶加入純鮮奶，喝起來偏甜些，茶味清爽，莊園拿堤採用莊園咖啡豆，整體喝起來相當順口好喝苦味不重

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店家/景點資訊

店家名稱：MINI.D COFFEE 同德館

所在地址：330056臺灣桃園市桃園區同德十街1號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 07:30-22:00

店家電話：03-3575588

評價：★★★★★

備註資訊：

✔每人低消一杯飲品或消費120元

✔自備環保杯優惠折扣5元

✔免收服務費 Google即時導航

交通資訊

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