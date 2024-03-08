正老林羊肉爐吃到飽，台中羊肉爐吃到飽推薦。一個人550元就能羊肉爐吃到飽，用餐時間2小時、還免服務費，正老林羊肉爐吃到飽有羊大骨、羊腳筋、羊肋排、牛豬羊肉片、蔬菜吧、麻油麵線、多款炸物、咖哩羊肉、麻辣鴨血、可麗露、瑪德蓮、整盒豆花和愛玉、季節水果，食材相當多元又新鮮， 吃完之後還會想再訪！而且一個人開鍋不加價，自己想吃隨時都可來～

正老林羊肉爐大雅店位在中清路四段，一旁是富林園洋菓子，店門口可停大約3台汽車、多部機車，對面路邊住家少，汽車相對好停許多。

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食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

店內只有一樓用餐空間，但是相當寬敞，桌位2~8人座都有，室內冷氣開放而且頗強，天氣熱來吃羊肉爐也很舒服，一年四季都是吃羊肉爐的季節呢~

4點半開始營業就有人潮，7點多的時候超多人，假日最好先預約以免沒位子

入座前先結帳，目前只有現金結帳，成人每人550元，一個人開鍋也不會加價，而且還免服務費、用餐2小時，真的超佛心~

記得不要浪費食物，珍惜食材也能省荷包。

當”月”生日的顧客出示證件，壽星本人可享有50元折扣，壽星本人只要500元。

櫃檯旁冰箱的酒精性飲料需另外計費【開車不喝酒，喝酒不開車】

正老林羊肉爐 自助吧

正老林羊肉爐的自助吧區，光是葉菜類就有3~5種，加上凍豆腐、芋頭、貢丸、香菇、玉米筍和麻糬燒等等，冷藏架上就有數十種食材任君挑選，以平價吃到飽店家來說，食材種類相當豐盛。

既然是羊肉爐吃到飽店家，店家有提供三款人氣羊肉部位：羊大骨、羊腳筋、羊肋排，冷凍區還有牛、豬、羊、魚肉片，通通無限量供應。

當肉品快被清空時，員工會迅速補滿食材，真的滿勤快補貨，一點也不怕客人吃，每盤都是小肉山~

不想吃羊大骨、羊腳筋、羊肋排的話，一旁也有4種肉片可以吃到飽。

居然有貴貴的茼蒿~可以大滿足當一日茼蒿大富翁，還有魷魚片、透抽捲等海鮮，以及自助吧比較少見的韭黃和鳥蛋

也有多種菇類、韓式魚板喔～

正老林除了提供常見的火鍋料，價格價高的貢丸、麻吉燒等也都能吃的到。

有白飯和多款麵食、冬粉、寬冬粉可以選擇

熟食區

原本以為附餐不是主打商品，想不到出乎意外的好～好吃，兩大鍋的咖哩羊肉和麻辣鴨血，很快就被秒空。

咖哩羊肉鍋裏頭有滿滿的羊肋排，在咖哩的加持下，羊肋排肉質軟嫩帶點彈性，好吃程度讓朋友連吃三大碗，非常推薦等湯滾前先來上一碗墊墊胃。

麻辣鴨血豆腐味道滷到沁入中心，微麻帶辣的滋味，辣度還比麻辣湯頭辣一些，愛吃辣的人會喜歡～

麻油麵線也很受到歡迎，幾乎是一上桌很快就被清盤了，妮妮超難拍到完整畫面，實在太搶手了！麻油香氣十足、麵線不會過於軟爛，再加點的蒜頭辣椒，稍微攪拌一下就很對味。現場有看到老饕盛完麵線後，再去淋上咖哩羊肉或是麻辣鴨血，組出超澎湃吃法，很懂吃！

炸物區的種類不定時更換，有小熱狗、薯條、薯塊、雞塊、山藥卷、布丁酥、雙色地瓜球等，不定時還會出現帶卵柳葉魚、炸金針菇，每次取餐時，記得瞄一下這一區，說不定會有新發現呢～

沾醬區有豆腐乳、芝麻醬和蒜蓉醬等，每個人都能調出屬於自己的獨門比例。

飯後甜點水果放在獨立冰箱中，這樣肉品和甜點之間才不會竄味影響風味～非常貼心啊！正老林把甜點都縮小了，每款大約一兩口大小，讓人可以每款都吃看看，真是太棒了！

而且居然有可麗露、瑪德蓮、小蛋塔，還有整盒豆花和愛玉、季節水果 。

妮妮個人非常推薦”可麗露”，個頭小巧但是口感好吃，裡面還有淡淡的酒香，雖然是吃到飽的甜點，可是還滿精緻的ㄟ~不會很馬虎

飲料區

飲品部分當然少不了有基本的氣泡飲料、咖啡機，另外還有原萃綠茶烏龍茶、美粒果果汁等，以及6種口味的冰淇淋

正老林羊肉爐 餐點介紹

湯頭有2款：招牌紅燒、清燉蔬菜，皆含有藥膳熬煮。

招牌紅燒湯底

店家使用多種中藥材搭配小羔羊胸排熬煮，湯頭濃郁帶點微微辣刺激味蕾，平常吃重口味者推薦你選紅燒湯底，中間過程如果覺得湯頭太濃也可以用白開水加湯稀釋。

清燉蔬菜湯底

雖然是蔬菜湯底，但是也是有加入藥膳熬煮，但是湯頭相對紅燒來的清甜順口，而且在加入大量蔬果熬煮後，越煮越好喝呢~對於喜歡喝湯的人來說，清燉蔬菜湯底是不二選擇。

妮妮布魯和朋友們比較喜歡蔬菜湯底，清甜耐久吃。

羊腳筋

妮妮個人很喜歡這個充滿膠質的羊腳筋，不過需要時間燉久一點才夠軟，所以一開始煮的時候就先放下去，這樣才來得及吃到最好吃的狀態。

燉煮之後，羊角筋的膠質很軟Ｑ好吃

羊大骨

羊大骨體積龐大，能讓你輕鬆塞滿一鍋拍出澎派的IG打卡照，又不用擔心吃不完，骨頭上附著的肉讓人啃起來相當過癮。

正老林的羊大骨很大隻，骨管內的骨髓飽滿。吃完骨肉後記得順便將骨髓精華吸入嘴中，讓豐腴油脂滋潤包覆我們的味蕾，感受口齒留香的樂趣。

羊肋排

羊肋排是三款羊肉中最有肉的部位，店家貼心切成小塊方便享用，老實說羊肋排下鍋外貌平平，燉煮後給人的觀感整個不一樣。

燉煮後能輕鬆將骨肉分離，羊肋排集合筋膜、油脂、肉質三位一體，外層筋膜包覆油脂，肉質更軟嫩Q彈。

單吃怕太過油膩的話，沾點豆腐乳能降低油膩感，多吃兩塊也沒問題。

滿滿一鍋羊大骨、羊腳筋、羊肋排讓人非常有食慾啊！而且朋友們戰力很不錯，我們一群人清空鍋底完全沒浪費喔～

不想吃羊肉的話，冷凍櫃中有牛、豬、羊、魚肉片，肉片品質和普通小火鍋店的差不多。不過看大部分的客人還是專攻羊肉區居多，畢竟來吃羊肉爐當然是要以羊大骨、羊腳筋、羊肋排為目標。

吃了那麼多肉，記得來點蔬菜均衡一下，而且自助吧區的食材種類很多，建議少量多次吃完再拿，以免造成浪費。

最後，當然要吃甜點和冰淇淋，甜點表現中規中矩，但可麗露意外的好好吃，中華豆花也很受到小朋友的歡迎。

這次妮妮布魯和朋友們的戰鬥力滿強的ㄟ，不只把照片中這一桌吃光光，還吃了滿滿大骨山，非常有成就感，朋友說下次要再來，這樣大口吃肉太過癮了～

整體感想：

正老林羊肉爐吃到飽，不只有羊大骨、羊腳筋、羊肋排任你吃到飽，還有牛、豬、羊、魚肉片、蔬菜吧、麻油麵線、多款炸物、咖哩羊肉、麻辣鴨血、可麗露、瑪德蓮等，相當多元化的食材，讓人吃很飽又不膩，雖然用餐人潮很多、夾菜速度很快，但是員工補貨速度也有跟上，完全不怕客人吃，快要空盤就快趕快補上，而且咖哩羊肉裡面的羊肉也是大塊又多，超多人都是直接吃料不配白飯，太過癮！朋友們也說：非常值得再訪的好店～下次聚餐約起來

正老林羊肉爐 店家資訊

地址：台中市大雅區中清路四段456號

電話：04-25602611

營業時間：16:30-23:00

免收服務費、用餐時間２小時、僅收現金

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店家/景點資訊

店家名稱：正老林羊肉爐吃到飽大雅店

所在地址：臺灣台中市大雅區中清路四段456號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 16:30-23:00

店家電話：04-25602611

評價：★★★★ Google即時導航

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