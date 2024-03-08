三峽老街怎麼去/交通資訊

1.捷運永寧站1號出口→轉搭公車706、812→三峽老街站下車。

2.捷運新埔站2號出口→轉搭公車802→三峽老街站下車。

3.捷運板橋站3A出口→出站走到文化路口公車站轉搭公車702、705→三峽老街站下車。

4.搭高鐵或臺鐵可到板橋火車站→出站到文化路口公車站搭公車702、705→三峽老街站下車。

自行開車：

Google map導航至「 三峽老街 」，三鶯交流道下→大智路→中山路→民權街。

附近停車場:

「三峽國小地下停車場」，平日1小時30、假日40元。

三峽老街景點介紹

只有聽說三峽老街最有名的是「金牛角」麵包，

長大後倒是第一次帶小孩來這兒逛街。

三峽老街又叫作「三角涌」老街，指的是民權路南段，長大約200公尺。

從清朝時期就商業繁華，日治時期經由整頓以後，新洋樓也興建發展。

至今，保留完好的日治時期商業街屋，古色古香的建築。

其中，巴洛克式牌樓、紅磚拱廊是其一大特色。

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不只金牛角，三峽祖師廟、藍染公園，還有很多好逛好吃的景點。

只因捲貓真的把吃排第一，所以還是先來看看金牛角吧!

鑫三峽金牛角-廟口老店

位於三峽祖師廟廟口這家「鑫三峽」廟口老店

也有賣好吃的牛角麵包，

大推:菠蘿牛角、蔓越莓麻糬牛角、鳳梨牛角，

也有賣外酥內鬆的手撕包

店名: 鑫三峽金牛角-廟口老店

地址: 新北市三峽區秀川街82號

營業時間: 每天08:30–18:45

電話: 02-2671-9890

網站: 鑫三峽金牛角facebook粉專

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金三峽金牛角

據說這家金牛角不錯吃，評價也不錯，

門口有一隻金色牛，招牌掛著黃金牛角，所以很好找也很好認!

口味除了原味牛角，還有金菠蘿牛角、黑糖牛角..等共15種口味，

另還有賣手撕包🍞 可以買個幾盒回家分享🤗

店名: 金三峽牛角

地址: 新北市三峽區民權街7號

營業時間: 每天07:30–22:00

電話: 02-2673-3555

網站: https://jsx.tw/shop/

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康喜軒金牛角/三峽角胖パン金牛角-創始店

想必我們家小鬼頭是看到冰淇淋飄過來，

店家就在老街入口處很顯眼，店家前面還有一口古井。

這金牛角冰淇淋可真是沒吃過，

但我真的不知道為什麼巧克力口味沒有了，但巧克力+香草有販售，

(因凱sir不敢吃香草😂)

一支目前要價$95元😣，但嚐鮮我覺得可以。

店名: 康喜軒金牛角

地址: 新北市三峽區民權街37號

營業時間: 每天8:30~20:00

電話: 02-2671-6341

網站: http://www.kissbread.com.tw/

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勇伯豆花

三峽老街必吃豆花，除了這間勇伯豆花，

還有山泉水手工豆花店，也很推薦大家也可以去享用!

本來還滿好奇豆花店有什麼奇葩，

原來這家店有「豆漿豆花」，

還真的沒吃過，豆漿豆花我覺得不會太甜又很好吃，

捲貓覺得比加糖水好吃，又富含蛋白質

▼勇伯豆花MENU菜單

店名: 勇伯豆花

地址: 新北市三峽區民權街139號

營業時間: 週一~週五11:30~17:30/週六日10:30~19:30

電話: 02-2674-4428

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三峽一粟精品咖啡館

這間是被門口的貓貓🐈還有店裡的咖啡機 ( 很像火車造型? ) 吸引來的，

店裡也有一隻可愛貓貓，想必老闆很愛貓🤭

據說一隻叫金城武，一隻叫梁朝偉?

獨門烘焙咖啡豆，滑順好喝，

8~90元就可以喝到品質不錯的咖啡，給讚

▼三峽一粟精品咖啡館MENU

店名: 一粟精品咖啡館

地址: 新北市三峽區民權街93號

營業時間: 10:00~19:00(週三至18:00、週六至19:30)

電話: 02-2672-3457

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看完三峽必吃美食，接下來看看有哪些景點呢~

三峽祖師廟

三峽祖師廟又稱為「三峽長福巖」，在三峽老街旁，三峽河水岸邊。

廟中供奉的是清水祖師。

三峽祖師廟創建於西元1769年，經過三次重建，

第一次是在1833年地震損毀後重建，第二次則是因甲午戰爭日軍轟炸，

二戰結束後，因建築久未修繕傾廢，第三次1947年才畫家李梅樹設計規劃。

其中精彩的石雕、豆刻，樑架裝飾，雕刻人物栩栩如生，

集建築、雕刻、繪畫之美於一身，因此有「東方藝術殿堂」的稱號。

▼三峽河就在旁邊

地點: 三峽祖師廟

地址: 新北市三峽區長福街1號

電話: 02-2671-1031

網站: http://www.longfuyan.org.tw/

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藍染公園/藍染手作體驗

來到三峽必做的就是「藍染體驗」，

三峽藍染公園旁，有一古早味的紅磚建築，

是一座，可以體驗天然植物藍染的工坊。

由於三峽早年是「馬藍」這種染料植物的主產地，

再者環境良好的和三峽水質清澈的緣故，

也讓台灣在染布業中心站上重要的地位。

將白布放進大染缸裡，經過36小時浸泡後，

創造出屬於自己獨一無二圖案，

最後再運用藍染的布料DIY手作各種物品:

大(小)方巾、桌巾、提袋、T-shirt、束口袋等等。

地點: 藍染公園

地址: 新北市三峽區仁愛街47號

營業時間: 10:00–17:00(週六、日至18:00)

電話: 02-8674-3601

網站: 藍染公園facebook粉專

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從三峽老街到藍染公園，

經過民權路84號小巷看到這巷弄彩繪好逼真唷!

三峽老街-景點資訊

營業時間:週一~五10:00~19:30 / 週六、日09:00~20:00

電話: 0920-767-374

地址: 237新北市三峽區民權街37-147號

網站: 三峽老街商圏觀光網站

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