三峽老街怎麼去/交通資訊
1.捷運永寧站1號出口→轉搭公車706、812→三峽老街站下車。
2.捷運新埔站2號出口→轉搭公車802→三峽老街站下車。
3.捷運板橋站3A出口→出站走到文化路口公車站轉搭公車702、705→三峽老街站下車。
4.搭高鐵或臺鐵可到板橋火車站→出站到文化路口公車站搭公車702、705→三峽老街站下車。
自行開車：
Google map導航至「 三峽老街 」，三鶯交流道下→大智路→中山路→民權街。
附近停車場:
「三峽國小地下停車場」，平日1小時30、假日40元。
三峽老街景點介紹
只有聽說三峽老街最有名的是「金牛角」麵包，
長大後倒是第一次帶小孩來這兒逛街。
三峽老街又叫作「三角涌」老街，指的是民權路南段，長大約200公尺。
從清朝時期就商業繁華，日治時期經由整頓以後，新洋樓也興建發展。
至今，保留完好的日治時期商業街屋，古色古香的建築。
其中，巴洛克式牌樓、紅磚拱廊是其一大特色。
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不只金牛角，三峽祖師廟、藍染公園，還有很多好逛好吃的景點。
只因捲貓真的把吃排第一，所以還是先來看看金牛角吧!
鑫三峽金牛角-廟口老店
位於三峽祖師廟廟口這家「鑫三峽」廟口老店
也有賣好吃的牛角麵包，
大推:菠蘿牛角、蔓越莓麻糬牛角、鳳梨牛角，
也有賣外酥內鬆的手撕包
店名: 鑫三峽金牛角-廟口老店
地址: 新北市三峽區秀川街82號
營業時間: 每天08:30–18:45
電話: 02-2671-9890
網站: 鑫三峽金牛角facebook粉專
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金三峽金牛角
據說這家金牛角不錯吃，評價也不錯，
門口有一隻金色牛，招牌掛著黃金牛角，所以很好找也很好認!
口味除了原味牛角，還有金菠蘿牛角、黑糖牛角..等共15種口味，
另還有賣手撕包🍞 可以買個幾盒回家分享🤗
店名: 金三峽牛角
地址: 新北市三峽區民權街7號
營業時間: 每天07:30–22:00
電話: 02-2673-3555
網站: https://jsx.tw/shop/
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康喜軒金牛角/三峽角胖パン金牛角-創始店
想必我們家小鬼頭是看到冰淇淋飄過來，
店家就在老街入口處很顯眼，店家前面還有一口古井。
這金牛角冰淇淋可真是沒吃過，
但我真的不知道為什麼巧克力口味沒有了，但巧克力+香草有販售，
(因凱sir不敢吃香草😂)
一支目前要價$95元😣，但嚐鮮我覺得可以。
店名: 康喜軒金牛角
地址: 新北市三峽區民權街37號
營業時間: 每天8:30~20:00
電話: 02-2671-6341
網站: http://www.kissbread.com.tw/
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勇伯豆花
三峽老街必吃豆花，除了這間勇伯豆花，
還有山泉水手工豆花店，也很推薦大家也可以去享用!
本來還滿好奇豆花店有什麼奇葩，
原來這家店有「豆漿豆花」，
還真的沒吃過，豆漿豆花我覺得不會太甜又很好吃，
捲貓覺得比加糖水好吃，又富含蛋白質
▼勇伯豆花MENU菜單
店名: 勇伯豆花
地址: 新北市三峽區民權街139號
營業時間: 週一~週五11:30~17:30/週六日10:30~19:30
電話: 02-2674-4428
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三峽一粟精品咖啡館
這間是被門口的貓貓🐈還有店裡的咖啡機 ( 很像火車造型? ) 吸引來的，
店裡也有一隻可愛貓貓，想必老闆很愛貓🤭
據說一隻叫金城武，一隻叫梁朝偉?
獨門烘焙咖啡豆，滑順好喝，
8~90元就可以喝到品質不錯的咖啡，給讚
▼三峽一粟精品咖啡館MENU
店名: 一粟精品咖啡館
地址: 新北市三峽區民權街93號
營業時間: 10:00~19:00(週三至18:00、週六至19:30)
電話: 02-2672-3457
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看完三峽必吃美食，接下來看看有哪些景點呢~
三峽祖師廟
三峽祖師廟又稱為「三峽長福巖」，在三峽老街旁，三峽河水岸邊。
廟中供奉的是清水祖師。
三峽祖師廟創建於西元1769年，經過三次重建，
第一次是在1833年地震損毀後重建，第二次則是因甲午戰爭日軍轟炸，
二戰結束後，因建築久未修繕傾廢，第三次1947年才畫家李梅樹設計規劃。
其中精彩的石雕、豆刻，樑架裝飾，雕刻人物栩栩如生，
集建築、雕刻、繪畫之美於一身，因此有「東方藝術殿堂」的稱號。
▼三峽河就在旁邊
地點: 三峽祖師廟
地址: 新北市三峽區長福街1號
電話: 02-2671-1031
網站: http://www.longfuyan.org.tw/
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藍染公園/藍染手作體驗
來到三峽必做的就是「藍染體驗」，
三峽藍染公園旁，有一古早味的紅磚建築，
是一座，可以體驗天然植物藍染的工坊。
由於三峽早年是「馬藍」這種染料植物的主產地，
再者環境良好的和三峽水質清澈的緣故，
也讓台灣在染布業中心站上重要的地位。
將白布放進大染缸裡，經過36小時浸泡後，
創造出屬於自己獨一無二圖案，
最後再運用藍染的布料DIY手作各種物品:
大(小)方巾、桌巾、提袋、T-shirt、束口袋等等。
地點: 藍染公園
地址: 新北市三峽區仁愛街47號
營業時間: 10:00–17:00(週六、日至18:00)
電話: 02-8674-3601
網站: 藍染公園facebook粉專
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從三峽老街到藍染公園，
經過民權路84號小巷看到這巷弄彩繪好逼真唷!
三峽老街-景點資訊
營業時間:週一~五10:00~19:30 / 週六、日09:00~20:00
電話: 0920-767-374
地址: 237新北市三峽區民權街37-147號
網站: 三峽老街商圏觀光網站
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