台中的燒肉餐廳真的有很多選擇，

這間燒肉是Ruby的朋友推薦的，標榜著專人代烤肉服務，

只需要動嘴巴就能吃美味的烤肉，還有許多韓式料理酥皮豬腳、

春川辣炒雞、韓式炸物和韓式湯鍋等等可選擇。

知肉的用餐環境算是滿寬敞的，多半都是以四人和六人位子為主。

一進門會看到三個以真露為造型超可愛的投飲料機器，

也可以跟店員購買代幣，一枚代幣是50元。

因為是第一次來用餐，

店員也都非常親切的介紹菜單上的肉品。

Ruby滿喜歡他們家餐具的顏色，點完餐後，

每一桌都有一壺溫熱的甜米露可以先開胃。

烤盤是無煙的方式去烤肉，

所以Ruby當天與朋友吃完身上的味道沒有那麼重。

他們的肉品選擇多樣，牛肉來自日本或美國，

豬肉則來自台灣或西班牙，保證新鮮美味。

消費低消是每人800元，不包括酒水。

此外，若當月有壽星到訪，還可以享受生日好禮的福利之一。

點完餐之後會先送上一盤招待的醬海鮮，有魷魚、干貝一些海鮮，

海鮮味滿重的，酸辣的口味是非常的開胃的一道小菜。

時令手作小菜，每天都會有六種小菜，

還有三種醬料可以沾著肉類，包著生菜一起吃。

包肉的生菜及配料也都是無限續的，新鮮的生菜、青辣椒、紫洋蔥絲、大黃瓜和生蒜片，

共有五種配料，可以包肉吃讓你自由搭配，

就是要你享受著大口吃肉，大口喝酒的最棒體驗。

在烤肉之前店員會將豬油放在鐵盤上刷過一遍，

讓肉品不會沾在烤盤上。

我們6個人點了三人豪華組 $5900 ，又單點了幾道菜就吃的非常飽了。

伊比利嫩上肩豬排 $580

肉質鮮嫩多汁，也很貼心的剪到好入口的大小

口感豐富，油脂也不會過多。

豬頸肉松坂 $400

黃金上肩胛豬排 $380

極上A5大腿三角 $1060

日本國產 頂部沙朗蓋肉 $550

日本國產 牛尾牛排 $880

肋部牛小排 $590

隱藏版:乾燒腓腸，這是店內的隱藏版美食，

要點套餐才能吃到。

這是當月壽星打卡送的肉品，也可選擇贈送代幣5枚。

平鐵牛排$490，圖片中為2份，剛好有2個2月份壽星月

經典韓式炸雞 $380

炸的酥脆的韓式炸雞，裹上了韓式最經典的辣醬口味，

旁邊還有切塊的白蘿蔔可解膩。

野芝麻栗子雞湯 $390

湯汁濃郁鮮甜，用料豐富，讓每一口吃下去，

在口中帶來豐富的口感，暖身又美味。

北海道生食大干貝4個 $450

新鮮的北海道大干貝，鮮甜彈牙，

烤至半熟，滿滿的鮮味。

小農米飯3碗 $30

飲品有可樂、雪碧和綠茶可選三杯。

銷魂大刀牛舌 $790

牛舌切的很薄一片，放上烤網沒多久就熟了，

肉質鮮美，令人回味無窮。

海鮮煎餅 $390

酥脆的煎餅裡夾著鮮美的海鮮配料，沾上醬汁，口感豐富又酥脆。

烏金蟹膏烘蛋 $450

烘蛋上有滿滿的蟹膏，上桌後還會有專人，桌邊現刨上烏魚子，

豐富的蟹膏與烏魚子相結合，營造出濃郁的海鮮風味，口感豐富。

韓式湯鍋點了泡菜海鮮極嫩豆腐鍋 $490

這個湯鍋泡菜吃起來偏酸，豆腐是韓國的專用豆腐，湯汁喝起來很鮮味十足，

最後，當然不能錯過餐後甜點。糖餅加上冰淇淋的組合，不僅是味蕾上的完美句點，

也是這頓豐盛晚餐的完美總結。加上香脆與冰淇淋的清爽，讓人回味無窮。

Ruby雖然肉品類表現普通，吃起來沒有太大的驚艷，

但他們家算是高品質的服務，也算是一個難忘的美食體驗。

【店家資訊】

👉知肉極緻韓燒肉 台中中科店

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🏠台中市西屯區福林路160號

☎️04 2463 2213

⏰平日：17:30-23:00

假日：12:00-15:00、17:30-23:00

🚗特約停車:台中市西屯區福林路117-2號旁(福科停車場)，每桌可折抵2小時。

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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