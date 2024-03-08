逢甲商圈必吃美食！在地人也百吃不膩〜

吃不膩的京川鍋物，18種湯底任你選，回訪幾次都可以！

這家京川鍋物厲害了，每到用餐時間總是排到大馬路上，內用一位難求…….

想品嚐一定要把握時間，學小編一開店就去，沒有排隊、直接吃到哇哈哈

【京川鍋物逢甲店】位於台中逢甲商圈附近的河南二路上，主打平價個人小火鍋

簡約設計店面設計搭配大面積的窗戶，讓整體用餐空間更顯寬敞舒適，絕對是好友們聚餐的好選擇！

如果突然想吃火鍋卻找不到伴，也不用擔心，京川鍋物「一人開吃」的小火鍋

中間是自助吧都可以無限享用，自助吧有滷肉白飯、各式麵食、汽水、飲料

、現磨咖啡機、霜淇淋機、冰淇淋、爆米花等等

一拿到菜單的小編馬上就陷入選擇性障礙中，湯底的選擇性很多，菜單上就有18種﻿的口味

每一種都好想試試看喔……

京川鍋物我覺得最厲害的特色就是168元起就有18種鍋可供選擇，又有自助吧無限享用

，是大胃王福音，完全不怕客人吃，真的超高CP值！

點完餐後先自行至櫃檯結帳的形式，之後就可以開始享用自助吧的食物

光飲料就有十多種飲料可以挑選完全不擔心找不到自己想喝的

自助吧佐醬區的佐料很多，有多款醬料和佐料可自由取用調味、搭配

麵食就有王子麵、意麵、蒸煮麵、冬粉4種選擇可以任取吃到飽

自助吧讓我超級滿意，還有滷肉飯，而且滷肉真的涮嘴到不行，超有誠意！

除了冰淇淋外，竟然還有提供霜淇淋機，是布丁口味的唷，一定要來品嘗看看只有在這裡才吃得到的味道

我們初訪點了兩個鍋+(單點)牛肉片+雞腿肉+麻辣鴨血豆腐都很好吃

【醇の起司鍋+豬肉片】

鍋物送上桌，鍋裡已整齊有序的擺滿新鮮食材，有精緻的肉品、各式丸子以及蔬菜

不過，千萬別以為小火鍋的份量就是小，京川鍋物應該是我們在台中吃過份量最多的小火鍋了

真的很豐富吃超飽！

起司鍋真的跟我外面吃到的完全不一樣XD，上頭滿滿的乳酪絲呢，兩種起司做混搭，湯底是用牛奶鍋

，讓湯頭起司香味濃郁爆表、風味更佳，有濃郁奶香，喝的到乳酪的鹹香滋味〜

豬肉片

豬肉片是台灣本地豬，口感紮實Q彈有彈性，能吃到肉的原味、肌理肉質，好吃

【麻辣牛奶鍋+牛五花】

麻辣、牛奶一次滿足！

麻辣鍋跟牛奶鍋很常見，沒想到兩者也能結合，牛奶能把辣度綜合掉，又能保有辣的香氣

，讓不敢吃太辣的朋友，多了另一種選擇

牛奶的香濃帶著麻辣，濃而不膩，整個很可以耶

牛五花

瘦肉中帶有油脂讓吃起來的口感不柴，用麻辣牛奶煮過的肉片口感更加軟嫩滑順

【牛肉片】

微涮個幾秒就可以吃到很軟嫩且充滿牛味的板腱牛

板腱牛肉質緊實，帶有一定的嚼勁，肉汁豐富，口感香甜

【雞腿肉】

是「整隻去骨大雞腿」！

雞腿肉有厚度，要煮久一點，相當嫩，還會口齒留香〜相當好吃

【麻辣鴨血豆腐】

他們家的麻辣鴨血辣豆腐也是必點之一

滑溜如果凍的鴨血，香麻夠味，吃起來非常過癮

滑嫩的豆腐吸滿麻辣湯汁，一口下去暖胃暖心又暖身，還有一種無法言喻的爽感

吃飽飯後當然要來上一支霜淇淋，可以自己DIY，趣味十足

布丁口味霜淇淋經典淺黃布丁色，還原了布丁的香甜滑順口感，甜而不膩，吃完好滿足〜

小珊珊碎碎念：

台中火鍋推薦，逢甲美食一級戰區河南路百元鍋物的消費CP值破表的好選擇！

湯頭也是相當令人讚許，牛奶的味道非常濃郁，而且可以和食材巧妙的融合在一起

吃自助區就賺了，難怪朋友談到這家火鍋真的狂推到不行 ，不僅好吃又便宜

【Info】

京川鍋物-逢甲店

地址：台中市西屯區河南路二段241-101號

營業時間：11:00–23:00

預約電話：04 2452 6256

粉絲專頁：京川鍋物一逢甲店

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