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【食記】基隆市-仁愛區║港邊納涼➽粉色裝潢的網美店

2024-03-08 18:47:58 旋轉 人氣：101
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窩客好文

旋轉

發表篇數：76篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：港邊納涼
phone09-72864858
place基隆市仁愛區愛一路5號
作者本次評價：
4.50
美味度
5.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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海0006.jpg

港邊納涼是在我的口袋名單存在很久的一間店
之前再IG一直刷到有人在介紹這間店
但一直沒有時間前往
好不容易天氣暖了一點就決定前往嚐鮮看看

歡迎追蹤按讚

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餐廳資訊-港邊納涼

地址：200基隆市仁愛區愛一路51號
電話：0972-864-858
網站：<點我>
營業時間：週一~週日12:30–20:30

他就在愛一路上並不好停車
開車的朋友建議停在東岸停車場再走路前往
從東岸停車場走到這約3-5分鐘而已不遠

餐廳環境+菜單

海0005.jpg

店面很明亮
而且粉粉的超吸睛的
要外帶的話可以在櫃台的小窗口點餐

海0001.jpg

內用的話可以座在店內
環境也是很明亮的
但是店內的空間並不大
只有兩小桌可以座
店門口也有兩桌可以座
製作方式都可以隔著透明板看見

海0000.jpg

冰的種類選項很多
如果不想吃冰也有飲品跟甜湯或是輕食小點
而且也可以自己搭配冰的配料

餐點介紹

海0002.jpg

海0003.jpg

海0004.jpg

▲ 靜岡抹茶冰 $85  

身為抹茶空我肯定選抹茶口味的阿
有店家自製的抹茶醬搭配抹茶凍、紅豆、手工湯圓再淋上煉乳

他們可以為了客人量身訂製甜度
如果不夠甜可以再請店家再加煉乳
但我覺得店家一開始給的甜度剛剛好
不會太甜太膩

抹茶凍吃起來比較沒有抹茶味
但是他們自製的抹茶醬是真得很好吃
不會苦澀

手工湯圓非常Q彈
不會過於軟爛 我很喜歡

總言

我超推薦這間店的
料給得非常多
而且內用的碗盤也特別設計過
不像一般冰店一樣用塑膠碗
是一間我會再度二訪或三訪的店
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文章標籤
港邊納涼 港邊納涼菜單 港邊納涼冰店 基隆美食 基隆 網美店 冰店 抹茶
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