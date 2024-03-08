港邊納涼是在我的口袋名單存在很久的一間店
之前再IG一直刷到有人在介紹這間店
但一直沒有時間前往
好不容易天氣暖了一點就決定前往嚐鮮看看
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餐廳資訊-港邊納涼
地址：200基隆市仁愛區愛一路51號
電話：0972-864-858
網站：<點我>
營業時間：週一~週日12:30–20:30
他就在愛一路上並不好停車
開車的朋友建議停在東岸停車場再走路前往
從東岸停車場走到這約3-5分鐘而已不遠
餐廳環境+菜單
店面很明亮
而且粉粉的超吸睛的
要外帶的話可以在櫃台的小窗口點餐
內用的話可以座在店內
環境也是很明亮的
但是店內的空間並不大
只有兩小桌可以座
店門口也有兩桌可以座
製作方式都可以隔著透明板看見
冰的種類選項很多
如果不想吃冰也有飲品跟甜湯或是輕食小點
而且也可以自己搭配冰的配料
餐點介紹
▲ 靜岡抹茶冰 $85
身為抹茶空我肯定選抹茶口味的阿
有店家自製的抹茶醬搭配抹茶凍、紅豆、手工湯圓再淋上煉乳
他們可以為了客人量身訂製甜度
如果不夠甜可以再請店家再加煉乳
但我覺得店家一開始給的甜度剛剛好
不會太甜太膩
抹茶凍吃起來比較沒有抹茶味
但是他們自製的抹茶醬是真得很好吃
不會苦澀
手工湯圓非常Q彈
不會過於軟爛 我很喜歡
總言
我超推薦這間店的
料給得非常多
而且內用的碗盤也特別設計過
不像一般冰店一樣用塑膠碗
是一間我會再度二訪或三訪的店
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