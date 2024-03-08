港邊納涼是在我的口袋名單存在很久的一間店

之前再IG一直刷到有人在介紹這間店

但一直沒有時間前往

好不容易天氣暖了一點就決定前往嚐鮮看看

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餐廳資訊-港邊納涼

地址：200基隆市仁愛區愛一路51號

電話：0972-864-858

網站：<點我>

營業時間：週一~週日12:30–20:30

他就在愛一路上並不好停車

開車的朋友建議停在東岸停車場再走路前往

從東岸停車場走到這約3-5分鐘而已不遠

餐廳環境+菜單

店面很明亮

而且粉粉的超吸睛的

要外帶的話可以在櫃台的小窗口點餐

內用的話可以座在店內

環境也是很明亮的

但是店內的空間並不大

只有兩小桌可以座

店門口也有兩桌可以座

製作方式都可以隔著透明板看見

冰的種類選項很多

如果不想吃冰也有飲品跟甜湯或是輕食小點

而且也可以自己搭配冰的配料

餐點介紹

▲ 靜岡抹茶冰 $85

身為抹茶空我肯定選抹茶口味的阿

有店家自製的抹茶醬搭配抹茶凍、紅豆、手工湯圓再淋上煉乳



他們可以為了客人量身訂製甜度

如果不夠甜可以再請店家再加煉乳

但我覺得店家一開始給的甜度剛剛好

不會太甜太膩



抹茶凍吃起來比較沒有抹茶味

但是他們自製的抹茶醬是真得很好吃

不會苦澀



手工湯圓非常Q彈

不會過於軟爛 我很喜歡

總言

我超推薦這間店的

料給得非常多

而且內用的碗盤也特別設計過

不像一般冰店一樣用塑膠碗

是一間我會再度二訪或三訪的店

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