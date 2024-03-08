雲嘉五連峰，雲嘉地區熱門的縱走路線。雲嘉五連峰一次可以完成太平山、梨子腳山、馬鞍山、二尖山、大尖山，其中梨子腳山跟大尖山還是小百岳。步道約13K左右可自行安排來回路線，沿途飽覽高山茶園、竹林、雲海美景，下山可以到太平老街有許多美食小吃。步道難度不高，適合新手健行，時間充足附近還有太平雲梯等景點可以逛，安排嘉義一日遊行程唷。

雲嘉五連峰登山口、停車資訊

雲嘉地區著名的雲嘉五連峰縱走，是這裡熱門的登山路線，停車方便、步道好走、風景展望佳，整體CP值很高。五連峰路線很多種走法，這次從太平老街起登，一路抵達太平山、梨子腳山、馬鞍山、二尖山、大尖山，走一個O型路線。在太平老街附近有幾個收費停車場，不過假日一位難求，也可以到三元宮那邊比較大，距離差幾百公尺而已都很方便。

從太平老街這出發，有公共廁所，爬山前記得先上一下洗手間，接著開始享受漫步茶園之旅

太平老街走往空氣圖書館大概5分鐘的路程，這間也是嘉義熱門景點餐廳，充滿森林系的文青咖啡店，下次有機會再來吧~

從空氣圖書館旁邊的路走進去，切往茶園

高山茶園的路徑真的都還滿陡的，不過風景很漂亮

看到芒草堆這裡切進去，可以看到簡易搭建的樓梯路徑

由上往下俯拍整個茶園美景，天氣炎熱還是要注意防曬

太平山西峰三角點

前往太平山三角點，途中經過太平山西峰，地點稍隱密了些

沿著茶園電塔路線走，享受在高山茶園漫步的美景

出茶園來到柏油路面岔路口，這裡右轉一路緩下坡

從這裡轉上去就是太平山的露營區，不少人會來這裡露營看夕陽、雲海

太平山三角點

沿著路徑一路到最高點，就會看到太平山三角點，海拔1082公尺

太平山風景展望非常棒，這天還有雲霧繚繞，彷彿就漫步在雲端中

沿著指示牌繼續前往下一座山頭，從這裡就可以開始盡情享受茶園的療癒風景

對於第一次來走雲嘉連峰的朋友，茶園美景真的很好拍，可以放慢腳步紀錄眼前的美好

前往梨子腳山的茶園路徑也是相當優美

梨子腳山三角點

梨子腳山，海拔1176公尺，也是一座小百岳，這邊有寬敞腹地讓大家打卡拍照，旁邊也有許多長板凳讓大家可以休息，整體規劃相當完善。

吃個東西恢復體力，繼續往下一座前進

前往馬鞍山依然是滿滿茶園的大景，加上好天氣隨便拍都很美

想拍茶園美景雲嘉五連峰肯定是首選，依個人能力可以自行加碼7連峰、10連峰、12連峰等勇腳路線

馬鞍山三角點

前往馬鞍山有一段上坡路徑，慢慢推上去終於抵達三角點，海拔1265公尺，也有規劃板凳讓大家坐著休息

接著就是一路的階梯下坡，樓梯間格不太規則，下山要注意看

沒過一會兒便抵達龍興宮涼亭，這裡有觀景平台可以看雲海，旁邊可以下山通往停車場，也有許多人從這裡做為起點，可接往二尖山、大尖山。

有搭建好的木棧樓梯，旁邊就是一整片茶園景色

另一側可見峰峰相連的山巒美景，不知不覺已經走這麼遠了

二尖山三角點

抵達二尖山，海拔1274公尺，這裡可做為休息的中繼站，有休閒茶園、景觀餐廳、販賣部、廁所、停車場，這裡假日都會聚集不少騎車、開車、露營、爬山泡茶的遊客。

爬山的朋友這裡有販賣飲料跟水，可以當作補給站

二尖山前往大尖山約10~15分鐘路程，終於快完成縱走了

大尖山三角點

雲嘉最熱門的大尖山，海拔1299公尺，是小百岳五嶽的西嶽名山。從這裡可以飽覽阿里山群山風景，也有人會來此看日出、夕陽、雲海。

三角點腹地寬廣，可以找位子坐著休息，從這裡可沿路折返龍興宮下山回程，或者繼續接著走接往後棟山

雲嘉五連峰值得來走一遭，一次解鎖五座山頭真的還滿過癮的，路徑算好走，也很適合來越野跑，推薦給大家。

登山步道資訊

以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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