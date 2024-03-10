台中人氣小火鍋推薦！這間位在台中東區的小伍手路鍋，主打台式風味小火鍋，一人只要229元起，共有12種風味湯頭，激推招牌魷魚螺肉蒜、燒酒雞、剝皮辣椒雞，還有超狂17oz大肉盤，肉肉控必點，內用享白飯、飲料及冰淇淋吃到飽，台中火車站美食推薦～

小伍手路鍋位置

小伍手路鍋位在台中東區大智路上，藍色扛棒相當顯眼，距離台中火車站、大魯閣新時代購物中心不遠，附近有收費停車場，也有蠻多台中知名景點，像是帝國製糖廠、LaLaport、泉源兒童交通公園等，逛完再來吃鍋超讚

小伍手路鍋環境

小伍手路鍋的內用空間還蠻寬敞的，座位主要以四人座為主，燈光明亮，裝潢看起來相當有質感，只要一到用餐時間就會客滿，生意相當好

小伍手路鍋自助吧區

小伍手路鍋的自助吧區有醬料、白飯、飲品及冰淇淋，都是無限吃到飽

小伍手路鍋的肉品都是現點現切，肉品有5 oz、11 oz及17 oz可以選擇

小伍手路鍋菜單

小伍手路鍋內用每人開鍋低消是229元，餐點採客製化，先選擇自己想要的湯頭及菜盤，再搭配想吃的海鮮或肉品，小伍手路鍋除了12種經典鍋底，也有提供素食套餐麻油猴頭菇鍋

魷魚螺肉蒜 189元

沒想到來吃小火鍋也可以吃到台式經典菜色魷魚螺肉蒜，以雞骨、薑、蘿蔔、洋蔥熬煮的雞高湯為基底，加入魷魚、螺肉、蒜苗、香菇及特製滷汁下去燉煮，湯頭鹹香迷人，尾韻帶點甘甜滋味，裡頭的螺肉脆口彈牙，魷魚也很Q軟，不會硬硬的不好咬，重點是魷魚跟螺肉的份量還不少，煮海鮮或豬肉都好吃

醇味燒酒雞 319元

冷冷的天氣，想吃燒酒雞，在小伍手路鍋也吃得到，裡頭的中藥材是老闆自己包藥包，讓大家喝湯時不會撈到一堆中藥材，裡頭加入米酒及溫體土雞腿肉，湯頭喝起來帶有濃郁酒香，裡頭的雞腿肉也燉煮相當入味，鮮嫩又多汁

剝皮辣椒雞 269元

小伍手路鍋的剝皮辣椒雞很特別，裡頭除了剝皮辣椒外，裡頭還加入了九層塔增添香氣，搭配鮮嫩多汁的溫體雞腿肉，湯頭除了剝皮辣椒的甘甜，還多了九層塔的迷人香氣

胡椒蒜頭雞 289元

湯頭先用米酒煮過，再加入白胡椒粒、蒜頭及溫體土雞腿下去燉煮，湯頭濃厚，除了濃郁蒜香，還多了胡椒的辛辣香氣，裡頭的雞腿肉也相當軟嫩多汁

小伍手路鍋不只可以自選湯頭、肉品及海鮮，就連蔬菜盤也可以自己選擇，有火鍋+蔬菜的火鍋料盤，及單純蔬菜的鮮蔬盤菜盤，像糖糖本身不吃火鍋料就可以選擇鮮蔬菜盤，裡頭有將近15種食材

精選小肥牛 11oz 219元

選用美國小肥牛，取自牛胸部位，含豐富油花，油脂風味濃厚，肉質軟嫩不柴，很適合愛吃油花豐富的朋友

安格斯板腱 11oz 499元

安格斯板腱牛取至牛肩胛內側部位的肉片，屬於油脂含量少的瘦肉，由於運動量多，筋多肉質結實，特色是中間帶有條嫩筋，一樣涮至5至7分熟，肉質緊實多汁，讓人越嚼越香

國產梅花豬 17oz 389元

現切國產梅花豬，肉質紮實鮮甜，吃起來不會有豬腥味

海鮮拼盤 239元

想要吃海鮮的朋友，可以選小伍手路鍋的海鮮拼盤，裡頭包含白蝦、天使紅蝦、淡菜、蛤蜊、鱸魚片、干貝共六種海鮮，海鮮都非常新鮮

台中火車站美食推薦！主打台式風味小火鍋的小伍手路鍋，湯頭不僅好喝又多樣化，餐點採客製化，肉品、海鮮自己做搭配，菜盤還可以選擇火鍋料盤或鮮蔬菜盤，愛吃肉的朋友，激推小伍手路鍋17oz系列，最低加價只要270元，讓你肉肉爽爽吃～