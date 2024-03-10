{台中美食}台中大雅美食推薦：【正統魷魚羹】必點魷魚羹，肉角飯跟羊肉炒飯意外的美味，激推厚實超脆口的芥末魷魚盤

最近到台中大雅走走，吃了一家老字號在地人很推，食尚玩家也慕名來採訪過的【正統魷魚羹】，

招牌稱羹湯絕對必點，還可以加入不同麵食，再加入魷魚、肉羹或羊肉絕對滿足

羊肉炒飯粒粒分明，帶有沙茶與羊肉獨特口感，現點現炒鍋氣十足好吃，

另外超級推薦他們家的魷魚盤，新鮮厚實脆口，加上哇沙米超對味！

而且老闆下午還沒有休息，從午餐、下午茶還是晚餐都很可以。

正統魷魚羹

地址：台中市大雅區雅環路一段199號

電話：04-25654053

營業時間：10:30~20:00，週日公休

粉專：正統魷魚羹

「正統魷魚羹」在大雅地區是頗為知名的在地老店，

店門口可以停放機車，雅環路的前後路邊都可以停車，相當方便，

離大雅幾個知名景點，像是赤腳丫農場、伊莎貝爾烘焙觀光工廠、潭雅夜市車程都不用10分鐘，

而且店家從10:30開始營業到晚上8:00， 下午都沒有休息，隨時都可以來享用美食。

店內的品項蠻多元的，有羹類、炒飯、炒麵、湯麵、乾麵、飯類等，還有來「正統魷魚羹」必點的羊肉盤以及芥末魷魚盤。

店家還有推出超方便的線上點餐服務，

只要事先線上點餐，就可以快速拿餐，超級方便的服務。

半開放的店面，維持得乾淨舒適，在店家的牆壁上，還有看到「食尚玩家」也有來採訪過耶！

老闆得出餐速度超快，點好餐不到10分鐘就全部上齊了！

綜合羹麵 ＄95

店內的招牌羹湯，是老闆特地用豬大骨熬煮成羹湯，絕不添加味精，

在加入蛋花、柴魚片、沙茶提味，還有畫龍點睛的九層塔香氣，湯頭濃郁香甜，

麵條包裹著濃郁香甜的羹湯，吃起來超估溜，除了麵條之外，還可以換成飯、米粉、冬粉還是刀削麵，或者單純羹湯也吃好喝。

綜合羹裡的肉羹軟Ｑ香甜，魷魚吃起來超級脆口，讓人超級驚艷！

肉角飯 ＄50

店內很特別的肉角飯，店家將肥瘦參半的五花肉用滷汁熬煮，

滷汁香甜不死鹹，尤其店家將五花肉切丁，可以吃到整塊的肉角吃起來很有口感，

羊肉炒飯 ＄95

蔥段爆香加入蛋等配料，加入大塊的羊肉以及沙茶調味，

米飯粒粒分明，大火快炒後的鍋氣十足，沙茶與羊肉相輔相成，羊肉彈牙好吃味道香而不腥，

根本就是被羹湯店耽誤的炒飯啊！

芥末魷魚盤 ＄130

老闆選用進口阿根廷魷魚，滿滿一盤的現燙魷魚份量十足，

魷魚盤下還鋪上了清爽的豆芽菜，可以在沾裹芥末後享用，吃起來更加清爽有口感。

真的不誇張，魷魚每一條都在比厚的，

一口咬下超級脆口，讓人非常驚艷，而且現燙後的魷魚新鮮完全沒有腥味，就算單吃也可以吃到魷魚的香甜，

搭配上醬油以及芥末更能提出魷魚的美味，

建議大家可以先吃一口原味不沾醬，之後再沾裹芥末醬油，真的會一口接著一口停不下來啊！

如果喜歡重口味的朋友，店家也有提供辣椒，吃起來一定超夠味啊！

這次來【正統魷魚羹】真的是讓人相當驚豔，在小小的店裡竟然隱藏著如此美味的餐點，

難怪可以在大雅當地屹立不搖，就連食尚玩家也來採訪！

來【正統魷魚羹】羹湯絕對必點，激推他們家的芥末魷魚盤，好吃到會直接再來一盤！