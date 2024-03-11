馬祖卡蹓「玩」南竿北海遊憩區，「大漢據點」坑道頂部的兩條頂燈，加點巧思！神奇寶貝皮卡丘十萬伏特電力大發功，強大的電流攻擊，立馬電暈眾網友。「北海坑道」坐搖櫓舢舨船，深邃的坑道中，氣氛詭譎而神秘，行經透光處陽光灑落，天光倒影如夢似幻。「鐵堡」鐵血剽悍海上堡壘，體驗戰地風情最佳景點，這裡曾是馬祖唯一有軍階的狼犬駐防之地。



[大漢據點 (南竿 43據點) 皮卡丘十萬伏特電力大發功]

大漢據點 (南竿 43據點)，一座三層型式的海防據點，位於馬祖南竿南方的鐵板海岸線上，與莒光島、33、46等據點控鎖著鐵板及梅石澳，形成嚴密封鎖網，控制莒光方向水道，戰略地位相當重要。



大漢據點共分三層，最上層為軍方連部，第二層設有生活圈及預備機槍陣地，最下層設有四座 90高砲陣地、簡報室、中山室、庫房、儲藏室等空間，由一條東向主坑道及四條南向支坑道佈建而成，坑道寬約 1.5公尺，高約 2公尺，主坑道長 150公尺，支坑道長為 80公尺，合計 230公尺。



遊憩大漢據點，建議遊客可從大漢據點正門入口旁的大漢據點後山步道進入，依序先參觀第二層坑道，再進入最下層坑道，並走訪支坑道的四座式 90公厘高砲射口，最後循坑道路線步出大漢據點正門。大漢據點後山步道沿途樹林遮蔭，可見廢棄崗哨、營舍及北海坑道出海口。步道途中有一營舍，正面門聯是出自孫中山先生的手書的「養天地正氣，法古今完人」，背面的「我不殺匪，匪必殺我」，呈現國共對峙時期的肅殺之氣。



步道可遠眺北海坑道出海口



第二層坑道設有生活空間及機槍陣地。



坑道中部份天花板較高，不會撞到遊客頭部的機槍陣地，天花板的消音錐被完整保留下來，見證歷史。密閉的坑道，消音錐可以破壞聲波結構，降低回音，戰鬥發生時，也能有效降低機槍或戰防砲在射擊時發出的巨大聲響，避免傷害官士兵的耳膜。



第二層坑道外，一條蜿蜒的壕溝出現眼前，阻隔兵險彷彿是一座小長城，也像一條巨龍由海中竄出，攀附岩壁向上直衝而來，超震撼的。



最下層坑道一號支坑道為 M1A1式 90公厘高砲射口 (已無火砲)，90公厘高砲有效射程 13,000碼 (11,887.2公尺)，大漢據點與西莒直線距離約 11,000公尺，對向射擊剛好可以在海面上織成火網，控制二島之間的水域。



大漢據點，坑道頂部的兩條頂燈，加點巧思！神奇寶貝皮卡丘十萬伏特電力大發功，強大的電流攻擊，立馬電暈眾網友，已成為馬祖旅遊最火紅的網美/網帥打卡熱點。



前往北海坑道的道路上，可遠眺大漢據點及印地安人頭岩。



大漢據點

地址：連江縣南竿鄉仁愛村95-2號 (南竿遊客中心)

電話：0836 25630 (南竿遊客中心)

開放時間：每日 08:00~17:00 (最後進入時間：16:30)

[北海坑道 坑道搖櫓 馬祖必遊戰地景觀]

民國58年 (1969) 1月，國軍基於攻防一體之戰略指導與作戰任務需要，在南竿、北竿 (目前坑道塌落已封閉)、西莒 (西莒因地質關係開鑿失敗) 與東引 (目前坑道塌落已封閉) 開鑿可供登陸小艇使用之坑道碼頭，藉以保持戰力於九天之下，並將此案定名為「北海案」作戰工程。



當時的工程技術遠不如現在發達，能在堅硬的花崗岩鑿出坑道，除了炸藥之外，只能靠一鎬一斧的人力，工程極為艱鉅，由於炸藥爆破之後，現場煙霧瀰漫，施作的工兵戴著口罩勉強工作，只能做 10分鐘就要換班，為了這條坑道，也犧牲了不少官兵寶的貴生命，可說是一鑿一斧都是官兵的鮮血與汗水，同時也讓這座被譽為「鬼斧神工」的地下碼頭坑道，披上了無比悲壯的神秘色彩。



走進深邃的坑道中，雄偉壯闊的岩壁，讓遊客不自覺地發出陣陣讚嘆。



北海坑道位處馬祖南竿鐵板海岸線，為一深入山腹，貫穿岩壁，呈「井」字形交錯的水道，水道高 18公尺，寬 10公尺，長 640公尺，漲潮時水位達 8公尺，退潮時為 4公尺，坑道內部可以停泊 120艘小艇又被譽為「地下碼頭」。



北海坑道步道全長 700公尺，步道平坦無陡坡，但海水漲潮不免濕滑，部分路段有岩石凸出要小心閃避，走完一圈約需 30分鐘。如果時間、體力許可，建議走一圈步道，用不能視角體驗北海坑道的鬼斧神工。



注意事項：坑道在大潮的漲潮期間，由於海水淹沒步道，無法進入，因此參訪北海坑道須避過大潮的漲潮期間。



大伙兒坐定搖櫓舢舨船，船伕輕輕將搖櫓舢舨船駛離碼頭，深邃的坑道中，氣氛詭譎而神秘，花崗岩壁上清晰可見當年戰士一鑿一斧的挖掘痕跡。



幽暗浮動的倒影中，櫓舢舨船慢慢前行，船伕解說施工設備簡陋的當年，工程是如何在艱鉅與辛苦中完成。



行經透光處陽光灑落，天光倒影如夢似幻 (注意！你看到的不是水底，而是坑頂的水中倒影。)，遙想戰雲密佈的年代，敬和平！



搖櫓舢舨船，船家吟唱「船歌」。



南竿北海坑道

地址：連江縣南竿鄉仁愛村95-1號

搖櫓舢舨船，票價：NTD 150元/全票

北海坑道開放時間：https://www.matsu-nsa.gov.tw/TunnelOpentime.aspx?a=2634&l=1

[南竿遊客中心 旅遊資訊全部在這裡]

旅遊有件事很重要，就是要有一位好的導覽老師，可以讓你的行程規劃事半功倍，有順序不走回頭路的跑完所有你想去景點，還能聽到生動活潑的景點故事，收獲滿滿。如果沒有，也沒關係！遊客中心就是你最好的導覽老師，南竿遊客中心提供簡報影片觀賞、觀光諮詢、摺頁索取、休憩區、置物櫃等服務，參觀完北海坑道可以進入參觀，獲得更多的馬祖旅遊資訊。



南竿遊客中心除了旅遊資訊提供外，還設有「旅遊補給站」紀念品商店，販售馬祖地方特色伴手禮、離島免稅精品。



南竿遊客中心

地址：連江縣南竿鄉仁愛村95-2號

電話：0836 25630

開放時間：08:00 - 17:30

「微光嘉年華」，馬祖夜晚的微光盛宴，燈光展演以五種型態，將馬祖特色化成光環境呈現，有大坵島梅花鹿搭配藍白燈海的「鹿野星光」、呼應維護螢火蟲及無暇夜空的「璀璨耀星」、於閒置軍舍屋頂上呈現 MATSU 的「馬祖秘境」、如白浪拍打上岸為設計概念的「漫步海波」、將北海坑道與藍眼淚結合如同家家戶戶燈光般溫暖的「團圓之夜」。



微光嘉年華

活動地點：南竿北海遊憩區 (南竿遊客中心 )

活動時間：2023年12月31日持續至2024年2月25日，每日下午5點30分至9點30分。

[鐵堡 (51據點) 鐵血剽悍 海上堡壘 體驗戰地風情最佳景點]

鐵堡位於馬祖南竿仁愛村 (舊名鐵板) 西側通往津沙的濱海道路 (津板路) 下方，原是一座突出於海上的獨立岩礁，因為地形險要及有戰略價值，國軍在此設立 51據點，當年鐵堡孤立突出於海中，只有在退潮時才能涉水進行運補。



鐵堡以 [明開挖] 方式，挖掘岩礁使其中空，再以水泥覆蓋並漆上迷彩做成掩體，且進駐一班最精銳的兩棲蛙人部隊日夜戍守，是一座小型坑道式堡壘。



鐵堡坑道內部是士兵的居住空間，有機槍口、床舖、廚廁等空間，井然有序麻雀雖小五臟俱全，是海防上的要塞，展現出「鐵血剽悍、海上堡壘」的氣魄。



當年為防止大陸水鬼摸哨與突擊，鐵堡設有三層警戒，第一層岩礁上插滿玻璃碎片，第二層礁壁邊種植瓊麻做為阻隔，第三層是狼犬警戒。



這裡曾是馬祖唯一有軍階的狼犬駐防之地。



鐵堡 (51據點)

地址：連江縣南竿鄉仁愛村西側，通往津沙的濱海道路 (津板路) 下方。

公共交通：「台灣好行@馬祖」南竿 -南竿島 媽祖巨神像東線 (上午半日票，郵輪式公車)，旺季 (4 - 9月) 每日發車，淡季 (1 - 3月、10 - 12月) 每周六發車，其他日期有訂位即可發車，訂位官網：https://www.matsu-trip.tw/。

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