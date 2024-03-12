無天家濃豆乳 ｜抹茶控快衝 ! 現刷宇治抹茶+八度濃豆乳，乳糖不耐也能喝的醇厚風味。

最近開始挑戰戒奶的我，發現這家寶藏店【無天家濃豆乳】，結合職人工藝和創意元素，不只可以喝到抹茶和焙茶口味的豆乳，並結合仙草凍和軟Q莫吉打造豐富口感，嚴選單一非基改品種有機黃豆，使用獨家SoyPresso技術醫療級研磨，每一口都帶來超濃的豆香爆擊，完全顛覆我對豆乳的刻板印象!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【無天家濃豆乳】位於台中市東區東門路，轉角處的日式風格建築，經過時會讓人忍不住多看幾眼，鄰近lalaport和旱溪夜市，開車可停放於附近的白線上。

▼【無天家濃豆乳】主打頂級完全天然的「八度」濃豆乳，嚴選單一非基改品種有機黃豆，利用蒸煮方式將豆乳原味萃取出來，無消泡劑喝起來不會有豆腥味，乳糖不耐症、飲食控制、吸收不好、吃素都能放心享用。

▼【無天家濃豆乳】購買任何瓶裝豆乳和消費滿百及可贈送彩虹提袋一個（數量有限送完為止）。

▼【無天家濃豆乳】目前跟道禾禾樂屋合作，在這裡就能買到柔軟綿密的生吐司，配上豆乳就是個絕配的組合，建議事先預訂以免現場售完。

菜單

餐點介紹

宇治抹茶濃豆乳💰145元 宇治焙茶濃豆乳💰145元

▼第一次喝宇治抹茶濃豆乳就好喜歡，獨家使用京都·宇治上辻園「百年受賞茶園」，手工現刷出高品質的抹茶，結合濃郁的豆乳，喝得到微苦迷人的抹茶香氣，這兩款目前都是隱藏版品項呦！

▼還有另一款宇治焙茶濃豆乳也超推，同樣講究的以手工現刷出香氣，喜歡明顯茶香的點這杯不會錯

莫吉綠豆沙濃豆乳💰80元 本村仙草濃豆乳💰85元

▼招牌必點莫吉綠豆沙濃豆乳，底部細緻的綠豆沙完美融合豆乳，甜度剛剛好，還能吸到獨家配料莫吉，軟Q好咬隨著咀嚼散發甜香，滿滿的配料讓咀嚼控大滿足!

▼適合夏天的本村仙草濃豆乳，以手工熬煮的仙草冰沙為基底，能喝到仙草的甘甜和豆乳香氣，伴隨滑嫩的仙草好有飽足感!

堅果仁嫩仙草濃豆乳💰95元

▼除了飲品也有甜品的選擇，這碗堅果仁嫩仙草濃豆乳用料超實在，能吃到莫吉、湯圓、仙草，還有三款堅果類增加口感，濃厚的豆乳更是達到畫龍點睛效果，營養滿分享用美味同時無負擔!

食用心得

真的不誇張!這家【無天家濃豆乳】是我喝過最好喝的豆乳，老闆堅持真材實料高成本製作，濃郁的風味一喝就知道，最特別的是還結合了抹茶打造新風味，以健康食材打造出手搖般的幸福感，如果也跟我一樣在戒奶的朋友，在這裡一樣能感受到甜蜜滋味!

店家資訊

無天家濃豆乳

粉絲團 : 無天家濃豆乳 FB

電話 : 04-2280-7288

地址：台中市東區東門路116號

營業時間：9:30-20:00(週日休)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/