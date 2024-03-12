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基隆市中正區基隆好食城美食【布娜飛比利時啤酒餐廳基隆好食城店】基隆海景餐廳、義式手工窯烤披薩美食

2024-03-12 16:45:06 瑪姬愛漂亮 人氣：101
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窩客好文

瑪姬愛漂亮

發表篇數：470篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：基隆市 > 中正區

造訪商家：布娜飛餐酒館基隆好食城店 Bravo Beer
place基隆市中正區中正路3號2樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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基隆好食城美食眾多【布娜飛比利時啤酒餐廳基隆好食城店】就是其中一間網美海景餐廳，在基隆好食城未開幕前瑪姬多次前往經過布娜飛總是佇足，期待了許久終於在開幕沒多久適逢農曆春節，就約了好姐妹一起來這裡用餐；布娜飛是一間連鎖餐酒館，在北部和中部一共有九間分店，店內提供160多種比利時啤酒和正統義式手工窯烤披薩義大利麵燉飯早午餐等選擇多樣化！

【布娜飛比利時啤酒餐廳基隆好食城店
地      址：基隆市中正區中正路3號
電      話：02-2426-3288
營業時間：週一~週五11:00-22:00 &週六~週日 10:30-22:00
官方網站：布娜飛比利時啤酒餐廳 (內有菜單)
官方臉書：布娜飛比利時啤酒餐廳 (內有菜單)
線上訂位：https://reurl.cc/lg07WY

布娜飛比利時啤酒餐廳基隆好食城店】是基隆好食城裡其中一間餐廳，位在中正路和信三路口，和基隆藏壽司同一棟，除了布娜飛外，這裡也開了好多間知名連鎖餐廳，以後想吃這些餐廳不用到台北真的很方便。

搭乘手扶梯來到二樓的布娜飛，好食城的二樓廊道是戶外的，三樓則是空中花園，吃飽飯可以到三樓賞海景消消食，是很棒的休憩空間，瑪姬還蠻常跑到這裡來散步賞海景，十分悠閒。

從布娜飛正門這道屏風開始就很好拍，裡面的裝潢有著時尚公主風的感覺，我自己很喜歡！

用餐的空間寬廣兩側都有採光，天花板和室內角落都以綠色植栽和乾燥花裝飾，原木桌子搭配絨布公主座椅，餐桌的擺放間距也很寬敞不擁擠，來這裡覺得特別舒適。

面向海景這一排是絕佳的賞景座位，訂位時無法指定座位，若幸運可以坐到海景第一排的座位用餐，肯定會讓心情更開懷！

最內側這兩桌座位暫不開放，不知是何原因？不過也有不少人會來這裡拍照留念，我們坐的座位就在旁邊，也有過來拍幾張照片。

店裡有提供各種餐點的單點，也有多人分享餐，人多時可分享吃到不同口味的美食，單點的菜單請看官網有詳細的介紹。

青蒜魷魚橄欖油細扁麵380

看到菜單的圖片介紹，就決定點它來品嚐，一整尾的魷魚擺放在義大利麵的頂端，看起來就很澎派。

新鮮魷魚用刀切開展現出漂亮弧度，吃起來肉質彈脆可口，滿滿的海洋風味。

用橄欖油加香蒜炒出香氣，加入份量很多的細扁麵炒到入味，但麵體不會軟爛無嚼勁，我很喜歡麵體的軟硬度和整體的調味。

法式歐姆牛肉燉飯340

香煎骰子牛放在最頂端，底下舖上一層滑嫩可口的法式歐姆蛋，最底層則是滿滿的燉飯。

牛肉的味道香氣十足，肉質也適中好咀嚼，但肉的份量不是很多，吃幾口就沒了。

用牛肉醬汁煮成的燉飯濕潤不軟爛，份量也是很有飽足感。

布娜飛披薩7

這一份披薩是朋友開幕時消費贈送的好康禮，裡面有半熟蛋蘿勒蕃茄培根酸豆和洋蔥。

它的餅皮是義式手工製作的薄餅皮並用窯烤的方式，外圍的餅皮是薄脆就像餅乾，中間有饀料的部位則有濕潤感，披薩的口感相當不錯。

巧克力法式千層/套餐升級100

店裡的法式千層有巧克力和卡士達兩種口味，我們都各點一個口味的法式千層來當餐後甜點，濃郁的巧克力鮮奶油香甜不膩口，融合蛋皮的香氣，味道不馬虎。

卡士達法式千層/套餐升級100

另一款卡士達鮮奶油是經典風味，套餐升級的甜點尺寸和一般蛋糕店的相同，這點很加分。

熱美式咖啡和白桃烏龍茶/套餐升級49

套餐升級飲品只要加49元，若選擇套餐指定外的其它的飲品，則需補差價即可，我喝的熱美式咖啡不澀口，味道也不會淡如水，一般馬克杯的份量也不會太小杯。

最後分享兩張在店內拍的美照，舒適美崙美奐的用餐環境加上無敵海景，和味道都不錯的美食，布娜飛的初體驗給過，下次和姐妹聚會還會想再來。

 

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