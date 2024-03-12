基隆好食城美食眾多【布娜飛比利時啤酒餐廳基隆好食城店】就是其中一間網美海景餐廳，在基隆好食城未開幕前瑪姬多次前往經過布娜飛總是佇足，期待了許久終於在開幕沒多久適逢農曆春節，就約了好姐妹一起來這裡用餐；布娜飛是一間連鎖餐酒館，在北部和中部一共有九間分店，店內提供160多種比利時啤酒和正統義式手工窯烤披薩、義大利麵、燉飯、早午餐等選擇多樣化！

【布娜飛比利時啤酒餐廳基隆好食城店】

地 址：基隆市中正區中正路3號

電 話：02-2426-3288

營業時間：週一~週五11:00-22:00 &週六~週日 10:30-22:00

官方網站：布娜飛比利時啤酒餐廳 (內有菜單)

官方臉書：布娜飛比利時啤酒餐廳 (內有菜單)

線上訂位：https://reurl.cc/lg07WY

【布娜飛比利時啤酒餐廳基隆好食城店】是基隆好食城裡其中一間餐廳，位在中正路和信三路口，和基隆藏壽司同一棟，除了布娜飛外，這裡也開了好多間知名連鎖餐廳，以後想吃這些餐廳不用到台北真的很方便。

搭乘手扶梯來到二樓的布娜飛，好食城的二樓廊道是戶外的，三樓則是空中花園，吃飽飯可以到三樓賞海景消消食，是很棒的休憩空間，瑪姬還蠻常跑到這裡來散步賞海景，十分悠閒。

從布娜飛正門這道屏風開始就很好拍，裡面的裝潢有著時尚公主風的感覺，我自己很喜歡！

用餐的空間寬廣兩側都有採光，天花板和室內角落都以綠色植栽和乾燥花裝飾，原木桌子搭配絨布公主座椅，餐桌的擺放間距也很寬敞不擁擠，來這裡覺得特別舒適。

面向海景這一排是絕佳的賞景座位，訂位時無法指定座位，若幸運可以坐到海景第一排的座位用餐，肯定會讓心情更開懷！

最內側這兩桌座位暫不開放，不知是何原因？不過也有不少人會來這裡拍照留念，我們坐的座位就在旁邊，也有過來拍幾張照片。

店裡有提供各種餐點的單點，也有多人分享餐，人多時可分享吃到不同口味的美食，單點的菜單請看官網有詳細的介紹。

青蒜魷魚橄欖油細扁麵380

看到菜單的圖片介紹，就決定點它來品嚐，一整尾的魷魚擺放在義大利麵的頂端，看起來就很澎派。

新鮮魷魚用刀切開展現出漂亮弧度，吃起來肉質彈脆可口，滿滿的海洋風味。

用橄欖油加香蒜炒出香氣，加入份量很多的細扁麵炒到入味，但麵體不會軟爛無嚼勁，我很喜歡麵體的軟硬度和整體的調味。

法式歐姆牛肉燉飯340

香煎骰子牛放在最頂端，底下舖上一層滑嫩可口的法式歐姆蛋，最底層則是滿滿的燉飯。

牛肉的味道香氣十足，肉質也適中好咀嚼，但肉的份量不是很多，吃幾口就沒了。

用牛肉醬汁煮成的燉飯濕潤不軟爛，份量也是很有飽足感。

布娜飛披薩7吋

這一份披薩是朋友開幕時消費贈送的好康禮，裡面有半熟蛋、蘿勒、蕃茄、培根、酸豆和洋蔥。

它的餅皮是義式手工製作的薄餅皮並用窯烤的方式，外圍的餅皮是薄脆就像餅乾，中間有饀料的部位則有濕潤感，披薩的口感相當不錯。

巧克力法式千層/套餐升級100

店裡的法式千層有巧克力和卡士達兩種口味，我們都各點一個口味的法式千層來當餐後甜點，濃郁的巧克力鮮奶油香甜不膩口，融合蛋皮的香氣，味道不馬虎。

卡士達法式千層/套餐升級100

另一款卡士達鮮奶油是經典風味，套餐升級的甜點尺寸和一般蛋糕店的相同，這點很加分。

熱美式咖啡和白桃烏龍茶/套餐升級49

套餐升級飲品只要加49元，若選擇套餐指定外的其它的飲品，則需補差價即可，我喝的熱美式咖啡不澀口，味道也不會淡如水，一般馬克杯的份量也不會太小杯。

最後分享兩張在店內拍的美照，舒適美崙美奐的用餐環境加上無敵海景，和味道都不錯的美食，布娜飛的初體驗給過，下次和姐妹聚會還會想再來。

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