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【新竹食記】麻的 小辛辣｜麻辣干鍋(新竹光復店) - 主打正宗巴蜀風味，干鍋妖椒辣妹冬天吃超過癮

2024-03-12 16:47:22 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：100
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：665篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：麻的小辛辣新竹光復店
phone03-5630055
place新竹市東區光復路一段435號
作者本次評價：
4.60
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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【新竹食記】麻的 小辛辣｜麻辣干鍋(新竹光復店) - 打正宗

 

麻的小辛辣是新竹在地品牌，與之前曾經吃過的墨竹亭燃麵本家是姊妹店，麻辣干鍋意思是乾的麻辣鍋，屬於川北菜系，麻與辣巧妙的結合獨特的巴蜀川味，醬汁由多種中藥所組成，可自行選擇牛肉、豬肉、雞肉三種套餐，也可點攤車上的單點食材，醬料有妖椒辣妹（小辣、中辣、大辣）選擇以及塔香杯杯（不辣），完全可以依照個人口味來客製，在冷颼颼的天氣吃辣肯定非常過癮。

開車前往可停光復路路邊停車格或新莊街停車場，步行約5分鐘可抵達。

 

【新竹食記】麻的小辛辣(新竹光復店)

▲門市外觀有個顯眼的鮮紅色招牌，機車可直接停店門口。

 

【新竹食記】麻的小辛辣(新竹光復店)

▲點鍋有四個步驟：挑主食、夾鍋料、選鍋味、結帳，醬料有妖椒辣妹和塔香杯杯可選，辣度有小辛辣、辣中間和夭獸辣三種。

 

菜單1.jpg

▲麻的小辛辣菜單：套餐有四種可選，其它單點為開胃小菜、麻辣嫩鴨血、家傳烏梅汁、冰釀四季春、麻辣薯薯、椒麻脆脆麵，套餐會附一碗白飯，也可以升級換購王子麵或是蒸煮麵，炒料的部分消費滿120元免收30元醬料費。

 

【新竹食記】麻的小辛辣(新竹光復店)

 

【新竹食記】麻的小辛辣(新竹光復店)

 

【新竹食記】麻的小辛辣(新竹光復店)

 

【新竹食記】麻的小辛辣(新竹光復店)

▲冰櫃內有多種蔬菜麵類食材可選，沒有在架上的使用壓克力牌代替。

 

【新竹食記】麻的小辛辣(新竹光復店)

 

【新竹食記】麻的小辛辣(新竹光復店)

▲店內用餐空間乾淨明亮，有五張方桌座位，周圍皆使用色彩鮮豔的大紅來展現麻辣的氛圍。

 

【新竹食記】麻的小辛辣(新竹光復店)

▲冰箱內提供多種飲品可自行取用。

 

【新竹食記】麻的小辛辣(新竹光復店)

▲冰箱旁有餐具與消毒酒精。

 

【新竹食記】麻的小辛辣(新竹光復店)

 

【新竹食記】麻的小辛辣(新竹光復店)

絕代雙椒分享餐(牛肉) 349元+牛肉10元：內容有豪華干鍋拼盤、麻辣鴨血豆腐煲、麻辣薯薯、冰釀四季春和白飯兩碗。

 

【新竹食記】麻的小辛辣(新竹光復店)

▲白飯份量很多是有尖出來的那種，煮得粒粒分明圓潤飽滿，品質很不錯。

 

【新竹食記】麻的小辛辣(新竹光復店)

豪華干鍋拼盤(牛肉)(妖椒辣妹小辣)：內有肉品搭配八種店家隨機搭配的食材，這次吃到的是食材有王子麵、秀珍菇、角螺、角螺、貢丸、鑫鑫腸、玉米、黃金魚蛋，醬汁使用花椒、大紅袍、八角、青花椒加上中藥長時間熬煮，濃濃的辣香帶點麻，小辣整體口味算溫和不會有嗆辣感，表層的白芝麻和香菜讓味道更有層次。

 

【新竹食記】麻的小辛辣(新竹光復店)

▲角螺炸得金黃口感極為酥脆，完全沒有油耗味，跟之前吃過有點軟軟的有很大的不同，很讓人印象深刻。

 

【新竹食記】麻的小辛辣(新竹光復店)

 

【新竹食記】麻的小辛辣(新竹光復店)

▲牛肉是帶有油花的，肉質軟嫩好入口，搭配麻辣醬汁非常夠味。

 

【新竹食記】麻的小辛辣(新竹光復店)

【新竹食記】麻的小辛辣(新竹光復店)

麻辣薯薯：薯條炸得金黃酥脆口感扎實，搭配特製辣粉吃起來微辣帶點甜，味道很有層次。

 

【新竹食記】麻的小辛辣(新竹光復店)

【新竹食記】麻的小辛辣(新竹光復店)

 

【新竹食記】麻的小辛辣(新竹光復店)

麻辣鴨血豆腐煲：為鴨血、豆腐、油條的組合，豆腐使用百頁豆腐，質地綿密吸附了麻辣湯汁很夠味，鴨血口感滑嫩，整體辣度算溫辣不會太刺激，對平常不吃辣的我也能接受。

 

【新竹食記】麻的小辛辣(新竹光復店)

【新竹食記】麻的小辛辣(新竹光復店)

椒麻脆脆麵 50元：使用麵條炸至金黃脆口，配上芝麻與花椒的香氣很誘人，讓人忍不住一口接一口， 非常涮嘴的小點心。

 

【新竹食記】麻的小辛辣(新竹光復店)

▲冰釀四季春：使用立體茶包的冷泡茶，喝起來有淡淡的茶葉清香與回甘，解辣的好朋友。

 

 

 

雞蛋糕短評：


用餐環境★★★★
餐點★★★★☆    
服務★★★★★
CP值★★★★


【麻的小辛辣新竹光復店美食資訊】

  • 地址：新竹市東區光復路一段435號
  • 電話：035630055
  • 官網：FB粉絲團IG粉絲團
  • 線上訂位：有(nidin.shop)
  • 營業時間：14:30–21:30(周一至周五)、16:30–22:30(周六、周日)
  • 停車場：無
  • 服務費：無
  • 廁所：有
  • 刷卡：無
  • 外送：有()、(foodpanda)

 

【麻的小辛辣台中美村店美食資訊】

  • 地址：台中市西區美村路一段111號
  • 電話：0423267555
  • 官網：FB粉絲團IG粉絲團
  • 線上訂位：有(nidin.shop)
  • 營業時間：17:00–22:30(周一至周五)、12:00–14:00、16:30–22:30(周六、周日)
  • 停車場：無
  • 服務費：無
  • 廁所：有
  • 刷卡：無
  • 外送：有()

【感謝麻的小辛辣互惠邀約】
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】


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