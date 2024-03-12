麻的小辛辣是新竹在地品牌，與之前曾經吃過的墨竹亭燃麵本家是姊妹店，麻辣干鍋意思是乾的麻辣鍋，屬於川北菜系，麻與辣巧妙的結合獨特的巴蜀川味，醬汁由多種中藥所組成，可自行選擇牛肉、豬肉、雞肉三種套餐，也可點攤車上的單點食材，醬料有妖椒辣妹（小辣、中辣、大辣）選擇以及塔香杯杯（不辣），完全可以依照個人口味來客製，在冷颼颼的天氣吃辣肯定非常過癮。

開車前往可停光復路路邊停車格或新莊街停車場，步行約5分鐘可抵達。

▲門市外觀有個顯眼的鮮紅色招牌，機車可直接停店門口。

▲點鍋有四個步驟：挑主食、夾鍋料、選鍋味、結帳，醬料有妖椒辣妹和塔香杯杯可選，辣度有小辛辣、辣中間和夭獸辣三種。

▲麻的小辛辣菜單：套餐有四種可選，其它單點為開胃小菜、麻辣嫩鴨血、家傳烏梅汁、冰釀四季春、麻辣薯薯、椒麻脆脆麵，套餐會附一碗白飯，也可以升級換購王子麵或是蒸煮麵，炒料的部分消費滿120元免收30元醬料費。

▲冰櫃內有多種蔬菜麵類食材可選，沒有在架上的使用壓克力牌代替。

▲店內用餐空間乾淨明亮，有五張方桌座位，周圍皆使用色彩鮮豔的大紅來展現麻辣的氛圍。

▲冰箱內提供多種飲品可自行取用。

▲冰箱旁有餐具與消毒酒精。

▲絕代雙椒分享餐(牛肉) 349元+牛肉10元：內容有豪華干鍋拼盤、麻辣鴨血豆腐煲、麻辣薯薯、冰釀四季春和白飯兩碗。

▲白飯份量很多是有尖出來的那種，煮得粒粒分明圓潤飽滿，品質很不錯。

▲豪華干鍋拼盤(牛肉)(妖椒辣妹小辣)：內有肉品搭配八種店家隨機搭配的食材，這次吃到的是食材有王子麵、秀珍菇、角螺、角螺、貢丸、鑫鑫腸、玉米、黃金魚蛋，醬汁使用花椒、大紅袍、八角、青花椒加上中藥長時間熬煮，濃濃的辣香帶點麻，小辣整體口味算溫和不會有嗆辣感，表層的白芝麻和香菜讓味道更有層次。

▲角螺炸得金黃口感極為酥脆，完全沒有油耗味，跟之前吃過有點軟軟的有很大的不同，很讓人印象深刻。

▲牛肉是帶有油花的，肉質軟嫩好入口，搭配麻辣醬汁非常夠味。

▲麻辣薯薯：薯條炸得金黃酥脆口感扎實，搭配特製辣粉吃起來微辣帶點甜，味道很有層次。

▲麻辣鴨血豆腐煲：為鴨血、豆腐、油條的組合，豆腐使用百頁豆腐，質地綿密吸附了麻辣湯汁很夠味，鴨血口感滑嫩，整體辣度算溫辣不會太刺激，對平常不吃辣的我也能接受。

▲椒麻脆脆麵 50元：使用麵條炸至金黃脆口，配上芝麻與花椒的香氣很誘人，讓人忍不住一口接一口， 非常涮嘴的小點心。

▲冰釀四季春：使用立體茶包的冷泡茶，喝起來有淡淡的茶葉清香與回甘，解辣的好朋友。

雞蛋糕短評：



用餐環境★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★★

CP值★★★★



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【感謝麻的小辛辣互惠邀約】

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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