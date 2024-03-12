月球系茶館 最近突然吹起了一陣月球風，交錯的古今視覺設計，走讓我們一起在月球前喝茶吧!頂著銀河流光底下喝上一口茶佐上甜點一塊，別有一番風味，這裡除了茶飲也有咖啡，鹹甜茶食也有，不限時茶店開張《茶馬司-訪山茶店》

茶馬司－月球系茶館

地址：台中市南屯區惠文路536號1樓

電話：04-22510019

營業時間：10:00~22:00 / 全年無休

官網: 茶馬司 /FB : 按這裡

茶馬司在哪裡

茶馬司選址位置就在台中IKEA的對面(透過牆面的倒影就面對著IKEA ) 戶外雅座貼心設置遮陽棚，想在外面喝茶沒問題，低調中帶著略為張揚的奢華露營風格，非常引人注目啊!

月球之境/空間環境

戶外雅座區搭配極具造型的白色戶外椅，感覺晚上椅子會發光，而走進店內又是不一樣的氛圍感。吧台區－帶著未來感的金屬色系，超有酒吧的FU，天花板營造水波蕩漾金屬系視覺，搭配上圓形燈飾打造出外太空的視覺空間

簡約X時尚，最吸引人的莫過於-月球系的太空設計感融入於整個空間，少男少女們應該都很想直接踏入月球區入座吧！月球區座位真的很吸睛

月球區隱藏著小小外星人，一起來尋找吧！

波波瑪特現身瞬間變的可可愛愛啊!

冷泡茶-瀰漫煙霧裡的冷粹茶飲＄208

槐序夏荷 這系列有紅茶也有春茶可挑選，當天Kiwi 直接喊說要喝春茶款．格紋玻璃罐500ml，置身於冰桶之內 就算喝得慢也沒關係，金黃色的茶湯入喉有著朝露陽光滋味很明亮，尾韻清澈回甘的甜味，茶香低迴在口中久久不散。

瑪黑花茶$220

西藏水果、焦糖、香草熏入紅茶再以蜂蜜提味! 紅茶色沒有張揚的直接用同色系的茶具組，可回沖!溫溫的茶韻一掀開蓋子就能聞到蜂蜜Ｘ焦糖甜味！非常適合女人..傲嬌女人也會喜愛啊！

甜點－生乳捲$180

草莓生乳捲 草莓風味乳霜，搭配少許餅乾脆脆作為盤飾，而新鮮草莓則最亮眼的存在，清爽不膩奶霜內餡，蛋糕本體偏向戚風蛋糕口感，當天甜點等的比較久…朋友說有計時..我們等了30分鐘!! 我還跑去櫃檯問蛋糕怎還沒來。

因為等有點久，所以就沒有拍攝全體合照。直接開喝

茶馬司/MENU

關於茶瑪司，目前沒有預約訂位機制 。全館不限時，現場候位等待 除了茶飲之外也有咖啡/中式麵食可以選擇，融合咖啡X茶館 偏向精緻複合式茶店風格

心得 一早突然需要想找個地方聊天喝茶，這裡絕對能滿足！兩款茶飲風味都有展現其茶感風味特色，除另外也有中式茶食（鹹）炸物麵食等等，菜單上看不出來是否有蔬食（素食）餐食喔，蔬食朋友們建議再三確認一下比較好，嚴格素食者，還是喝茶吃甜點就好ＸD

另外 IKEＡ 周邊覓食,咖啡店也不少PLUTO 咖啡/有春茶館 /小角咖啡 /昭日堂 也很推薦

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