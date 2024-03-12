八玖鼎港式飲茶員林店｜彰化員林港式料理好道地，港式燒賣小點推車穿梭座位間，超過100道港式料理任選平價又美味！

Kiwi身上有個港式魂，一聽見哪兒有好吃的港式料理就會直衝！在員林美食中有好幾家港式料理，但近期聽朋友推薦八玖鼎港式飲茶員林店，我們就來品嚐港式料理了，八玖鼎的港式道地又經典，在員林也是唯一一家有港式點心推車，港式燒賣、小菜推車真的不多見，來到員林八玖鼎用餐，用餐環境寬敞，港式燒賣推車穿梭座位間，這也太有香港茶餐廳的FU了啦！而且拿起八玖鼎菜單或許你跟我一樣會嚇一跳，因為八玖鼎港式飲茶餐廳裡有超過100道港式料理可以任選，從小點、燒賣到燒臘、燒鵝、煲仔飯、廣東炒麵、熱炒、特色料理、甜品，多到每樣都想點來吃，經典料理平價又美味，讓我們約了幾個朋友一起來八玖鼎港式飲茶員林店用餐啦，聚餐、聚會都太讚了！

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八玖鼎港式飲茶員林店在哪？

員林港式料理推薦八玖鼎港式飲茶員林店，店址在彰化縣員林市莒光路383號，對面就是員林基督教醫院，整棟白色的建築物很有質感，淡綠色的搭襯也讓建築變得很耀眼，落地窗的設計在整個路段上很醒目，想要簡單吃個美食與朋友一起來訪用餐，聚會都很適合。

八玖鼎港式飲茶員林店停車資訊

八玖鼎港式餐廳前面就有專屬免費停車位置，右手邊也有停車位，員林基督教醫院旁也有停車場可以停車，不用擔心停車煩惱啦！

八玖鼎港式飲茶員林店內部環境

員林美食推薦八玖鼎港式飲茶，當我們走進八玖鼎用餐，大量的落地窗設計映入眼簾，採光上很明亮，整個環境是舒服的，想要多人用餐、雙人、四人、六人或是包廂座位皆有，桌與桌的座位間隔距離也有，客滿也不覺得很擁擠。

寬敞的空間與環境，在平日用餐時刻就有好幾桌在用餐，店員服務很親切，我們也很喜歡，廚房事半開放式的設計，可以看見師傅在料理餐點。

來吃港式餐廳，熱茶絕對少不了，員林八玖鼎港式飲茶菜單上也有提供經典的飲品都可以做點選。

八玖鼎港式飲茶員林店菜單MENU

八玖鼎港式飲茶餐廳光菜色就有上百道讓你挑得眼花撩亂～

八玖鼎除了推車燒賣港式點心以外也有提供推車各樣小菜、湯包蒸品、廣式腸粉、燒臘、熱炒、煎類、烤類、時蔬、牛羊豬雞特色料理、砂鍋、海鮮、飯麵類、煲仔飯、粥品、湯羹、炸類、甜品、飲料，完全不用擔心找不到想吃的餐點，港式魂一上身只會越點越多，到時就整桌滿滿了。

八玖鼎港式飲茶員林店活動(2024/3/1-3/31)

八玖鼎港式飲茶5週歲囉！ 好康活動時間3/1-3/31

1、來店消費贈送精緻小菜〔每桌限乙份〕

2、週週隨機商品特價89折

3、滿千送$200抵用券

4、滿千即可加購1/4燒鵝特價$480元

5、購買現金卷即贈貴賓卡一張

八玖鼎港式飲茶員林店菜色分享

朋友推薦八玖鼎港式飲茶餐廳中有很多好吃的餐點，讓我們不自覺得一直點餐，後來也才發現竟然點了一大桌～我們推車燒賣上就點幾樣蛤蠣燒賣皇、鼓汁蒸排骨、醬皇蒸鳳爪、蟹子燒賣皇、黑金流沙包，推車小菜點心滷牛腱，XO醬爆蘿蔔糕、蟹黃海鮮豆腐煲、香酥芋泥鴨方4塊為一份、韭菜煎餅3塊為一份、避風塘海大蝦、廣東炒麵、奶油焗白菜一碗、明爐火鵝粥、金牌燒鵝1/4、腐皮卷3條、楊枝甘露、杏仁豆腐花、絲襪奶茶，點起一桌不手軟，我們慢食品嚐，這一道道港式料理，接著就慢慢分享給你們啦。

金牌燒鵝1/4｜八玖鼎港式飲茶員林店

最先上桌是八玖鼎的金牌燒鵝1/4，來港式餐廳中喜愛燒鵝、燒鴨難以抉擇下，也很推薦可以點三拼，在八玖鼎菜餚上的價格很親民，港式功夫菜在份量上很足，因此想要獨享或與友分食都能吃得十分盡興！

像我們對於燒鵝都情有獨鍾，每回吃港式幾乎是餐桌上必點佳餚，皮脆多汁的燒鵝，卡滋卡滋的焦糖色外衣較人難以抗拒呀！

道地港式燒賣點心推車｜八玖鼎港式飲茶員林店

員林美食八玖鼎港式飲茶中居然有港式燒賣推車穿梭座位間，這也太有香港茶餐廳的FU了啦！小菜推車、燒賣推車是分開的唷！在假日會不定時出現在餐廳中，可口的美食當前令人垂涎再三。

蒸籠還不斷地在起霧，你可以在推車上挑選自己喜愛的燒賣小點心，熱騰騰的新鮮出爐，不小心手癢就會拿上幾款，像是蛤蠣燒賣皇、鼓汁蒸排骨、醬皇蒸鳳爪、蟹子燒賣皇、黑金流沙包都很經典，只要你肚子還有空間就快樂吃起來吧！

醬皇蒸鳳爪｜八玖鼎港式飲茶員林店

蒸籠中的美味料理不少，這幾道都是我們很常吃的港點，調味上比例恰恰好，也很耐吃！

醬皇蒸鳳爪口感鮮香，味道濃郁，拿起筷子夾入嘴，根本還不需要咀嚼就骨肉分離，軟嫩入味我喜歡呀。

蛤蠣燒賣皇｜八玖鼎港式飲茶員林店

Kiwi迫不及待的來品嚐下一道，蛤蠣燒賣皇帶點小驚喜，八玖鼎給料真的很大方而且很用心，顆顆飽滿不從推車上取走很對不起自己啦！

相較於其他傳統小吃，蛤蠣顆顆飽滿以外，鮮肉香甜層次分明，鮮蝦暴露在外很實在對我們喜愛燒賣來說，這道很加分。

蟹子燒賣皇｜八玖鼎港式飲茶員林店

蟹子燒賣皇一份中有三顆燒賣，每回我們吃美食絕對要三人行以上，不然燒賣會難分難捨，這樣分食又分享才能點更多啦！

我喜歡港式燒賣的主因就是鮮蝦特多，喜愛到翻！蟹子燒賣蝦肉與豬肉比例適中，上方帶了點魚卵，味道變得更鮮，不用沾醬就很好吃了呢！

鼓汁蒸排骨｜八玖鼎港式飲茶員林店

鼓汁蒸排骨鹹香又回甘的豆鼓香，再加上恰到好處的小排骨，蒸的很軟嫩蓮軟骨都能吃，我好愛啊！

黑金流沙包｜八玖鼎港式飲茶員林店

黑金芝麻流沙包是飯後甜品，我們最後請工作人員送餐，想熱騰騰上桌，滿嘴都是熱熱的流沙感，那滋味又開始盤旋在腦海，吼！下次來還要再點。

我們以往外面看見都是黑金奶黃流沙包，不過這款裡頭包餡是芝麻，奢華的外皮超彈嫩，內餡爆香香甜可口，完全視覺與味蕾都是一種美味，推薦給芝麻控的朋友。

推車各樣小菜｜八玖鼎港式飲茶員林店

員林八玖鼎港式飲茶中的燒賣小點心、小菜推車都是分開的唷！假日不定時出現在座位區旁，穿梭間真的有身在香港的感覺，現在推車的港式餐廳並不多見，回憶起在香港吃美食的日子，既然還沒出國去香港的打算，就先來八玖鼎吃港式料理過過癮啦！

數款小菜以冷盤出爐，也都很經典，解膩必備的小菜，還有涼菜都是我們喜歡，天啊！我們差點又要失心瘋拿一輪小菜了！

滷牛腱｜八玖鼎港式飲茶員林店

私房的港式滷水滷起牛腱絲毫不含糊，旁邊搭襯著花生，很涮嘴耶！

滷牛腱切片放在盤子裡，太秀色可餐了！滷牛腱一入口，肉質不柴也不澀、彈牙又好入口，鮮嫩多汁吃的到食材的天然原味，我們很快就解決掉這盤佳餚。

醬滷魚柳｜八玖鼎港式飲茶員林店

介於滷炸後的魚柳，光是這醬色就好吸引人，香味十足以外，魚柳的軟硬度適中，每口帶點鹹香滋味，回味不已！

蟹黃海鮮豆腐｜八玖鼎港式飲茶員林店

多人用餐很推薦這道蟹黃海鮮豆腐，吃得到港式的精髓，一年四季真的好開胃，蟹香的鮮味完全讓你有著滿滿口感，很值得立馬來一碗飯～蟹黃海鮮豆腐真的好下飯啊！

蟹黃海鮮豆腐帶點濃郁的醬汁，裡頭有著新鮮的海鮮還有那豆腐香，勾芡調和的恰到好處，絕對要給上一個讚！

腐皮卷｜八玖鼎港式飲茶員林店

港式料理中腐皮卷很經典完全不容錯過，每家港式餐廳製作方式不同，不過只要夠鮮吃起來就是美味無敵。

腐皮卷很酥脆，包著豆皮下炸每一口都好酥，是港點人氣必吃美食，我喜歡鮮蝦海味濃郁且層次豐富，沾起醬也同樣美味，是我喜愛的一道，超推薦的啦！

廣東炒麵｜八玖鼎港式飲茶員林店

廣東炒麵真的要來大推一下，上面配料超級豐富，裡面有海鮮，貝類，蘭花蚌，中卷，鮑魚，叉燒片，蝦子…放在酥脆脆的港式麵條上，好吸睛！

廣東炒麵可以趁熱快速攪拌食用，也可以保留脆度，喜愛夾起來就直接吃也是不同的美味呦！

上面燴煮的芡料真的不少，給料大方讓你吃的很愉快，滿滿一大盆是不是已經讓你蠢蠢欲動想要衝去八玖鼎吃美食啦！

XO醬爆 蘿蔔糕｜八玖鼎港式飲茶員林店

XO醬拌入哪一款佳餚都會變得很有層次感又好吃，無論想要搭配時蔬或是蘿蔔糕都會讓那道料理就會變得好厲害呀！

港式蘿蔔糕用蒸、煎都好吃，細緻的口感切成小塊香煎後，開始炒起XO醬，加入雞蛋、蔬菜，微酥又帶點濕潤，重點是蘿蔔糕、豆芽菜、洋蔥都沾上XO香氣，很甘醇又順口，單吃就好美味，欲罷不能的一直無法停下來啊！

避風塘海大蝦｜八玖鼎港式飲茶員林店

提起避風塘，就會想起避風塘蟹，我們在八玖鼎點了避風塘海大蝦，原以為辣感十足，沒想到辣感很適中，口味上帶點爽感，不用擔心要頻頻喝水，Kiwi覺得好吃。

貼心的八玖鼎港式將海大蝦開背，不太需要支解蝦子就可以大快朵頤的吃起來，蝦肉很談牙跟新鮮，搭上四季豆，整體口感是很入味的喔！

香酥芋泥鴨方｜八玖鼎港式飲茶員林店

香酥芋泥鴨一共有四塊，像金磚的擺盤方式視覺效果就好吸引Kiwi，旁邊佐新鮮蔬果，清爽可口。

粵菜中這道工序繁複，是一吃就讓人難以忘記，特色的酥皮中層中有著芋泥跟鴨肉，香酥滑一次滿足你的味蕾。

奶油焗白菜｜八玖鼎港式飲茶員林店

時蔬的部分我們選擇奶油焗白菜，港式料理中並非每一家港式餐廳都有，不過看見菜單上有的話我都會特別點一份，因為Kiwi實在太愛奶香跟焗烤了～

奶油白菜每口都是厚厚的白醬，口齒留香，煨煮的方式來讓白菜變得軟嫩也好入口，剛出爐很燙口，吃的時候需要留心。

韭菜煎餅｜八玖鼎港式飲茶員林店

韭菜煎餅是來訪八玖鼎的客人喜愛點選的小點，濃郁的韭菜滋味，兩面煎到焦脆，味道極好。

薄麵皮讓你完全看得見內餡，黃金比例的蝦仁搭配韭菜、豬絞肉，完全收附飽滿湯汁在其中，兩面焦黃的顏色更讓人喜愛，咀嚼中韭菜的香氣直撲鼻腔，完全呈現滿足感。

明爐火鵝粥｜八玖鼎港式飲茶員林店

明爐火鵝粥我覺得很具有特色，加入芹菜丁、薑絲將美味再次往上提升一個檔次，喜愛吃粥品的朋友不妨來試試火鵝入粥品的特殊口感，會讓人一碗接一碗吃上癮啦！

給料大方，火鵝滿滿在粥品，Kiwi連吃了兩碗，火鵝十分新鮮甘美，泡半軟的油條、粥品的米粒分明，比較偏向南部粥感卻又有自家的特色在，Kiwi連吃了兩碗，果然很對味呀！

港式甜品｜八玖鼎港式飲茶員林店

港式料理完食後絕對要來品嚐道地的甜品，我自己很喜歡港式甜品，在拿到菜單立馬先劃上甜點各來一份，沒有讓人失望的甜點，每口都是甜蜜蜜，不小心就跟甜品談戀愛了！

杏仁豆腐花｜八玖鼎港式飲茶員林店

吃甜品可以讓人心情愉快，杏仁豆腐花的杏仁味並不濃郁，搭配好入口完全不需要咀嚼的豆腐花真的很不錯，咕嚕嚕的就吃上半碗，意猶未盡的又開始下一道楊枝甘露了。

楊枝甘露｜八玖鼎港式飲茶員林店

楊枝甘露就是芒果西米撈，帶點濃稠的滋味完全無法擋，台灣近幾年超流行，來吃港式一定要點一份的啊！

絲襪奶茶｜八玖鼎港式飲茶員林店

最後再來個絲襪奶茶，喝奶茶點半糖就對了，品嚐美食到這裡我們每個人都飽到天靈蓋！

員林美食來八玖鼎港式飲茶就對了，員林必吃人氣超高的港式飲茶餐廳快快收錄起來，港式料理從經典的佳餚開始，從小點、燒賣到燒臘、燒鵝、煲仔飯、廣東炒麵、熱炒、特色料理、甜品都好平價，重點是八玖鼎港式飲茶超過100道港式任選，假日還有不定時的推車服務，穿梭在座位間點餐，直接看見蒸籠的美味小點與小菜，完全有香港茶餐廳的FU！我們點了很多餐點，每款都很美味可口，想要朋友聚會、家庭聚會、母親節、父親節或是尾牙、春酒都很推薦八玖鼎港式飲茶員林店，好吃又不貴，不用花很多錢就可以吃到道地港式料理，Kiwi就推薦給你們啦！

八玖鼎港式飲茶員林店

住址：彰化縣員林市莒光路383號

電話：04 839 6799

營業時間：週一到週五11:00–14:30, 17:00–21:30，週六日11:00–21:30

八玖鼎港式飲茶復興店

電話： 04-22656667

住址：台中市南區復興路1段206號

八玖鼎港式飲茶學士店

電話： 04-22081957

住址：台中市北區學士路251號

八玖鼎港式飲茶和順店

住址：台中市北屯區和順路209號

電話：0424360912

八玖鼎港式飲茶豐原店

電話： 04-25226676

住址：台中市豐原區圓環東路621號